Apariție rară la înmormântarea Ancăi Pandrea. Sora regretatei actrițe a venit să o conducă pe ultimul drum

Anca Pandrea este condusă astăzi pe ultimul drum. Sora actriței a ajuns la capelă în scaun cu rotile, iar nepotul ei a făcut dezvăluiri emoționante.

Anca Pandrea este condusă astăzi pe ultimul drum. Regretata actriță s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, iar familia, rudele și apropiații au venit să-i aducă un ultim omagiu. Printre cei care au ajuns la capela unde a fost depus trupul neînsuflețit al artistei s-a numărat și sora acesteia, în ciuda problemelor de sănătate cu care se confruntă.

Sora actriței a ajuns la capelă în scaun cu rotile

Potrivit informațiilor prezentate în presa mondenă, Anca Pandrea și sora sa s-ar fi distanțat în ultimii ani. Actrița s-ar fi închis tot mai mult în ea și ar fi preferat să-și petreacă timpul alături de grupul său de prieteni.

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În plus, pierderea partenerului său de viață, Iurie Darie, ar fi afectat-o profund. Cei doi au avut o relație de lungă durată, iar moartea actorului, în 2012, a reprezentat o lovitură puternică pentru Anca Pandrea.

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Sora actriței a venit astăzi la biserică pentru a-și lua rămas-bun de la aceasta. Femeia a ajuns în scaun cu rotile și a fost transportată cu ajutorul a doi paramedici până la capela în care se afla sicriul Ancăi Pandrea. În imagini, aceasta poate fi văzută ținând în mână un baston, cu ajutorul căruia se sprijină.

Unicul nepot al Ancăi Pandrea, dezvăluiri emoționante înainte de înmormântare

Unicul nepot al Ancăi Pandrea a oferit un interviu emoționant înainte de înmormântare. Acesta a vorbit despre ultimele momente în care a reușit să discute cu actrița și despre legătura pe care au avut-o.

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„Am avut ocazia să vorbesc cu ea când era la spital. Am putut să-i spun doar că o iubesc, că o apreciez și că sper ca toată lumea să-și amintească de ea așa cum a fost, atât pe scenă, cât și în afara ei. Avea inima sfâșiată din cauza morții lui Darie. A fost suferința ei. Ultimele cuvinte au fost «te iubesc, o să încerc să vin să te văd în câteva zile». Singurul regret este că mi-aș fi dorit să petrec mai mult timp cu ea. În ultimii ani, cele două s-au distanțat (n.r. Anca Pandrea și sora ei). Ea s-a închis în ea. A stat cu grupul ei de prieteni și atât”, a declarat nepotul Ancăi Pandrea, conform SpyNews.

Astăzi, familia și apropiații îi sunt alături actriței pentru ultima dată. Anca Pandrea își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie, omul pe care l-a considerat marea sa iubire.