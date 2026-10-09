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Aterizare de urgență după turbulențe puternice. Opt persoane au ajuns la spital. Ce s-a întâmplat în avion

Un avion care zbura spre New York a aterizat de urgență la Miami, după turbulențe severe. Opt persoane au fost transportate la spital.

Autor: Sorina Văleanu
Publicat: Vineri, 09 Octombrie 2026, 15:14 | Actualizat Vineri, 09 Octombrie 2026, 15:31
Aterizare de urgență după turbulențe puternice. Opt persoane au ajuns la spital. Ce s-a întâmplat în avion | Shutterstok
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Momente de panică la bordul unui avion care zbura din Columbia spre New York. Aeronava a fost lovită de turbulențe puternice, iar piloții au fost nevoiți să aterizeze de urgență pe aeroportul din Miami. Opt persoane au ajuns la spital, iar mai multe ambulanțe au așteptat avionul la sol, potrivit nypost.com.

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Opt persoane au ajuns la spital. Ce s-a întâmplat în avion

Cel puțin opt persoane au ajuns la spital vineri dimineață, după ce un avion cu destinația New York a fost afectat de turbulențe puternice.

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Avionul companiei Avianca a decolat din Medellin, Columbia, la ora locală 22:40, cu destinația aeroportului JFK din New York, însă a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență la Miami, la doar trei ore de la începerea zborului, potrivit FlightAware, citat de nypost.com.

Mai multe persoane au fost rănite, au declarat reprezentanții Departamentului de Pompieri și Salvare din comitatul Miami-Dade pentru CBS, după ce avionul a aterizat în jurul orei 3:30 dimineața. Martorii au relatat că ambulanțele se aflau deja pe pista aeroportului, așteptând sosirea avionului.

„Când am ajuns, când am aterizat, am văzut că foarte aproape de locul în care urma să coborâm din avion erau mai mult de cinci sau șase ambulanțe”, a declarat Maria Paula Jimenez, unul dintre pasageri, pentru CBS Miami, citată de sursa menționată mai sus.

„Șapte dintre ele aveau luminile pornite, de parcă așteptau să se întâmple ceva. Când am ajuns, ei bine, știți cum e, nu era ceva normal”, a adăugat femeia.

Imaginile obținute de postul NBC6 au surprins pasagerii cu pungi cu gheață pe cap, în timp ce li se cerea să rămână pe scaune.

Reprezentanții serviciilor de pompieri au anunțat că opt persoane au fost transportate la spital, fără să ofere detalii despre gravitatea rănilor.

Un alt zbor al companiei Avianca, cu destinația aeroportului JFK din New York, a fost programat să plece din Miami vineri, la ora 8:25 dimineața, mai relatează nypost.com.

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