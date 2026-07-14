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Avertisment! Mesaj fals de la ghiseul.ro care îți poate fura toți banii din cont

Acesta este mesajul pe care trebuie să-l eviți dacă nu vrei să te trezești cu banii furați din cont. Este similar cu cel de la ghiseul.ro

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Iulie 2026, 15:53 | Actualizat Marti, 14 Iulie 2026, 16:05
Avertisment! Mesaj fals de la ghiseul.ro care iti poate fura toti banii din cont | Shutterstock
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Avertisment DNSC: Nouă metodă de fraudă online. Mesajul fals care folosește imaginea Ghișeul.ro pentru a fura datele bancare

Avertisment! Mesaj fals de la ghiseul.ro care iti poate fura toti banii din cont

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția pe Facebook asupra unei noi campanii de fraudă online prin care infractorii încearcă să obțină datele cardurilor bancare ale românilor. Escrocii trimit SMS-uri care par să provină din partea unei instituții oficiale și îi informează pe destinatari că au primit o amendă pentru depășirea vitezei, surprinsă de camerele de trafic.

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Mesajul este construit astfel încât să creeze panică și să determine victima să acționeze rapid. În text este menționat un termen-limită foarte scurt pentru achitarea amenzii, iar cei care nu plătesc sunt amenințați cu penalități, blocarea inspecției tehnice a mașinii sau chiar trimiterea cazului către organele de urmărire penală.

Potrivit specialiștilor DNSC, linkul inclus în SMS nu conduce către platforma oficială Ghișeul.ro, ci către un site fals, creat special pentru a imita aspectul paginii autentice. Escrocii au copiat logo-ul și designul platformei pentru a câștiga încrederea utilizatorilor și pentru a-i convinge că efectuează o plată legitimă.

Odată accesată pagina falsă, utilizatorii sunt invitați să completeze mai întâi date personale de identificare, iar ulterior li se solicită informațiile complete ale cardului bancar, inclusiv numărul cardului, data expirării și codul CVV. Autoritățile subliniază că nicio instituție publică din România nu solicită astfel de informații prin intermediul unui link primit prin SMS.

Un alt detaliu care ar trebui să ridice suspiciuni este faptul că suma amenzii apare afișată și în dolari americani (USD), deși este vorba despre o presupusă amendă emisă în România. Acest element reprezintă un indiciu clar că pagina nu aparține unei instituții oficiale.

Ce poți face pentru a evita o fraudă

Pentru a evita astfel de fraude, DNSC recomandă cetățenilor să nu acceseze linkurile primite prin SMS care anunță amenzi, taxe restante sau alte obligații de plată. Dacă există suspiciuni privind existența unei amenzi, aceasta trebuie verificată exclusiv prin accesarea manuală a site-ului oficial Ghișeul.ro, fără utilizarea linkurilor primite în mesaje.

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În situația în care cineva a introdus deja datele cardului pe o astfel de pagină, este recomandat să contacteze imediat banca emitentă pentru blocarea cardului și prevenirea tranzacțiilor frauduloase.

DNSC anunță că domeniul folosit în această campanie de phishing a fost deja inclus pe lista neagră (blacklist) gestionată de instituție. Totodată, autoritățile îi încurajează pe cei care au primit astfel de mesaje sau au întâlnit alte tentative de fraudă să le raporteze prin platforma Siguranța Online, pentru ca noile metode folosite de atacatori să poată fi identificate și comunicate publicului cât mai rapid.

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