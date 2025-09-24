Antena Căutare
Calitatea aerului în București, din nou în parametri normali după incendiul din Sectorul 2. Ce s-a întâmplat

Calitatea aerului din București a revenit miercuri dimineață la valori normale, după incendiul violent izbucnit la depozitul Antefrig din Sectorul 2, când nivelurile de poluare cu particule PM10 și PM2,5 au depășit de până la șapte ori limitele legale.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 24 Septembrie 2025, 11:35 | Actualizat Miercuri, 24 Septembrie 2025, 12:03
Calitatea aerului în București, din nou în parametri normali după incendiul din Sectorul 2. Ce s-a întâmplat

După incendiul puternic izbucnit marți seară la depozitul Antefrig din Sectorul 2 al Capitalei, valorile particulelor în suspensie PM10 și PM2,5 au revenit miercuri dimineață la limitele admise, potrivit datelor transmise de Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) și Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP).

Vârfuri de poluare de șapte ori peste limita admisă

Incendiul, care a cuprins spațiile a două societăți comerciale de prelucrare a cărnii, a generat degajări masive de fum. Cele mai ridicate concentrații de particule PM10 au fost înregistrate între orele 20.00 și 22.00 la stația B16, de pe Bulevardul Basarabia, unde nivelurile au urcat la 350 micrograme/mc, adică de șapte ori peste limita legală de 50 micrograme/mc.

Citește și: Incendiile din Canada au produs 87.000 de decese la nivel mondial. Cum e posibil

Ulterior, valorile au scăzut brusc, ajungând la 11,5 micrograme/mc la ora 23.00. Totuși, în cursul nopții, între orele 3.00 și 5.00, a avut loc o nouă creștere temporară, până la 136 micrograme/mc, înainte ca nivelurile să revină în limite normale, la 13 micrograme/mc în jurul orei 9.00.

La capitolul PM2,5, valorile maxime înregistrate de aceeaşi staţie au atins 293 micrograme/mc, în punctul maxim de la ora 22.00 şi 125 micrograme/ mc, la ora 5.00 a zilei de 24 septembrie 2025. La ora 23:00 au mai înregistrat valori crescute staţiile: B17 - 127,78 micrograme/mc; B24 - 73,45 micrograme/mc; B3 - 101,7 micrograme/mc.

Din cauza fumului dens, autoritățile au emis patru mesaje RO-Alert pentru locuitorii din sectoarele 2, 3, 4 și 5, sfătuindu-i să închidă ușile și ferestrele. Totodată, Ministerul Sănătății a recomandat persoanelor cu probleme respiratorii să solicite sprijin medical la 112 dacă apar simptome de disconfort, potrivit mediafax.ro.

„După acest interval a avut loc o scădere constantă a valorilor, până la ora 23.00, când cifrele au indicat 11,5 micrograme/ mc. Începând cu ora 03.00 şi până la ora 05.00, a mai avut loc o creştere a parametrilor măruraţi dee aceeaşi staţie, până la 136 micrograme/ mc, pentru ca ulterior aceştia să scadă constant ajungând la 13 micrograme/mc, la ora 9.00”, informează ANMAP.

Intervenția pompierilor continuă

ISU București-Ilfov a anunțat miercuri dimineață că pompierii acționează în continuare la fața locului, cu 14 autospeciale de stingere, operațiunile urmând să se desfășoare pe tot parcursul zilei. Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 7.000 de metri pătrați, iar structura metalică a clădirii a fost grav afectată de temperaturile ridicate, fiind distrusă.

Citește și: Incendiu în complexul Dragonul Roşu din Bucureşti! Focul s-a întins pe o suprafaţă de 3.800 de metri pătraţi, cu degradări de fum

Aerul, din nou respirabil în Capitală

Potrivit ANPM, datele colectate în ultimele ore arată că toți indicatorii de calitate a aerului au reintrat în parametri normali. Evoluția concentrațiilor de PM10 și PM2,5 poate fi urmărită în timp real prin Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului.

Deși situația de urgență de mediu a fost depășită, specialiștii atrag atenția că astfel de episoade de poluare extremă pot avea efecte asupra sănătății, mai ales în cazul copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli respiratorii sau cardiovasculare.

Ce s-a întâmplat mai exact în zona Pantelimon din Capitală, în noaptea de 23 septembrie 2025

Un incendiu a izbucnit, marţi seară, la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei, iniţial fiind alertate zece autospeciale de stingere pentru această intervenţie, însă ulterior numărul fiind suplimentat.

Din cauza degajărilor mari de fum, au fost emise patru mesaje RO-Alert pentru avertizarea populaţiei din sectoarele 2, 3, 4 şi 5, localnicii fiind sfătuiţi să închidă uşile şi ferestrele.

Ministerul Sănătăţii (MS) a făcut recomandări pentru populaţie, persoanele care simptome de disconfort respirator fiind sfătuite să solicite asistenţă medicală la 112, potrivit news.ro.

Miercuri, ISU Bucureşti-Ilfov a anunţat că intervine în continuare la incendiul de la depozitul din Sectorul 2 al Capitalei, cu 14 autospeciale, iar operaţiunile vor avea loc pe toată durata zilei. Structura metalică a construcţiei a fost afectată de temperaturile ridicate, fiind distrusă. Potrivit pompierilor, incendiul s-a manifestat pe o suprafaţă de 7000 de metri pătraţi.

