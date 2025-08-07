Cât costă să te dai cu skijet-ul pe litoralul românesc în 2025. Reprezentanții APC au reacționat: „Facem credit cu buletinul”

Prețurile pentru plimbările cu skijet-ul pe litoral îi sperie pe români. Iată cât costă câteva minute de distracție pe apă.

Cât costă să te dai cu skijet-ul pe litoralul românesc în 2025. | Shutterstock.com

Prețurile de pe litoralul românesc îi fac pe români să păstreze distanța, cea mai mare parte dintre ei întreptându-se către alte destinații în care cheltuielile sunt mai mici sau egale, dar în care se pot bucura de peisaje spectaculoase, precum: Grecia, Turcia, Bulgaria sau alte țări cu deschidere la mare.

Totuși, cei care nu și-au rezervat vacanțele din timp sau care nu au foarte multe zile de concediu la dispoziție preferă să meargă preț de câteva zile la Mamaia sau în alte stațiuni din țara noastră chiar dacă acest lucru înseamnă să scoată mai mulți bani din buzunar, asumându-și în totalitate cheltuielile care se dovedesc a fi extrem de mari, dat fiind că prețurile pentru câteva activități de divertisment, mâncare și șezlong-uri sunt de-a dreptul uriașe.

Descoperă în rândurile de mai jos cât trebuie să scoți din portofel pentru o zi de distracție la plajă în România în funcție de preferințe!

Cât costă să te dai cu skijet-ul pe litoralul românesc în 2025. Reprezentanții APC au reacționat: „Trebuie să facem credit cu buletinul”

Recent, o postare de pe Facebook făcută de reprezentanții APC (Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România) a stârnit controverse în online din cauza prețurilor astronomice pe care le plătesc turiștii de pe litoralul românesc pentru câteva minute de distracție.

Deși nu toată lumea este atrasă de sporturile extreme disponibile la malul mării, cei care au venit special pentru astfel de activități au rămas cu un gust amar, văzând că trebuie să scoată din portofele bani frumoși.

Spre exemplu, pentru o plimbare clasică cu banana, cei dornici de aventură trebuie să plătească nici mai mult, nici mai puțin de 50 de lei de persoană pentru câteva curse care durează între 15 și 20 de minute.

Cei care optează totuși pentru banana slide (cea care se răstoarnă mult mai ușor la viraje și este concepută special pentru un nivel mai mare de adrenalină) trebuie să mai adauge 20 de lei în plus, deoarece costul pentru o cursă de doar 10 minute ajunge la 70 de lei de persoană.

Cu toate acestea, nu prețurile menționate mai sus sunt cele care îi consternează neapărat pe români, ci cele pentru cursele cu skijet-ul.

Mai exact, pentru o plimbare de doar 10 minute cu vehiculul nautic, românii trebuie să scoată din buzunar 250 de lei. În cazul în care vor să prelungească distracția, aceștia sunt nevoiți să mai pluseze, deoarece 30 de minute de adrenalină pe apă costă 500 de lei. Pentru cei care s-au pregătit din punct de vedere financiar pentru vacanțele de pe litoralul românesc există și opțiunea de a se plimba timp de o oră în larg cu skijet-ul, însă ei vor achita nici mai mult, nici mai puțin de 800 de lei.

Pentru o răsturnare cu skijet-ul, toată lumea plătește suma de 300 de lei, indiferent de timpul pentru care au optat inițial.

„Pentru Jetski trebuie să facem credit cu buletinul!!!” a fost reacția reprezentanților APC, care au publicat și o fotografie cu panoul în care apar prețurile sporturilor nautice de agrement.

