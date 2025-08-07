O parte dintre pacienți vor avea acces mai ușor la consultații și investigații medicale.

Categoriile de pacienți care nu mai au nevoie de bilet de trimitere. Cine va putea merge direct la medicul specialist | Shutterstock

Pacienții cu afecțiuni cronice care fac parte din programele naționale de sănătate nu vor mai fi nevoiți să meargă mai întâi la medicul de familie pentru a obține o trimitere către specialist. Potrivit unui ordin comun emis de Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), publicat în Monitorul Oficial, aceștia vor putea merge direct la medicul specialist din ambulatoriu pentru consultații și investigații, potrivit Antena 3 CNN.

Citește și: Ce este tulpina Nimbus de COVID-19 care a luat cu asalt populația lumii. Care sunt simptomele

Scopul măsurii este de a reduce birocrația și de a facilita accesul la tratament pentru persoanele care suferă de afecțiuni cronice și care necesită monitorizare constantă. Noile reguli se vor aplica din perioada imediat următoare.

Totodată, ordinul este valabil și în cazul biletelor de internare: pacienții cu anumite afecțiuni cronice nu mai au nevoie să treacă, mai întâi, pe la cabinetul medicului de familie pentru a obține bilet de internare.

Articolul continuă după reclamă

„Pentru a beneficia de serviciile prevăzute la alin. (1) lit. a), persoanele prevăzute la art. 1 se pot prezenta direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate clinic, fără a fi necesară prezentarea biletului de trimitere.

„Pentru a beneficia de serviciile prevăzute la alin. (1) lit. a) – r), persoanele prevăzute la art. 1 se pot prezenta direct la unitatea sanitară cu paturi, fără a fi necesară prezentarea biletului de internare”, se arată în textul din Ordinul comun nr. 525/1.047/2025 al Ministerului Sănătății și CNAS, potrivit sursei citate mai sus.

„Este o măsură de bun simț, care salvează timp, energie și sănătate. Acest ordin reprezintă o schimbare necesară, care nu doar simplifică un proces, ci exprimă respect față de demnitatea și dreptul la tratament al unor oameni care deja duc o luptă grea”, a transmis Mihăiță Bariz, pacient cu fibroză chistică și activist pentru drepturile pacienților, într-o postare pe pagina sa de Facebook, citat de hotnews.ro.

Pacienții care beneficiază de tratament prin programele naționale de sănătate

În România, 13 categorii de pacienți cu boli cronice pot primi tratament gratuit sau compensat prin programele naționale de sănătate, coordonate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), potrivit stiripesurse.ro.

Programul naţional de boli cardiovasculare;

Programul naţional de boli endocrine;

Programul naţional de diabet zaharat;

Programul naţional de oncologie;

Programul naţional de ortopedie;

Programul naţional de sănătate mintală;

Programul naţional de supleere a funcţiei renale;

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice;

Programul naţional de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană;

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice;

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei;

Programul naţional de tratament al surdităţii;

Programul naţional de tratament pentru boli rare.

Alte două categorii importante de pacienți cronici beneficiază de tratament în cadrul a două programe de sănătate gestionate de Ministerul Sănătății:

Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV/SIDA;

Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei.

În cazul pacienților cu afecțiuni incluse în aceste programe vor fi aplicate noile prevederi.

Citește și: Peste 20 de pacienţi au ajuns într-o zi la spital cu fracturi şi traumatisme după o provocare pe TikTok, Superman Challenge