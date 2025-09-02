Antena Căutare
Home News Actualitate Cazurile de COVID-19, în creștere în România! Cum își explică medicii acest lucru și ce ne recomandă

Cazurile de COVID-19, în creștere în România! Cum își explică medicii acest lucru și ce ne recomandă

Numărul cazurilor de COVID-19 este din nou pe un trend ascendent în România.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 02 Septembrie 2025, 15:51 | Actualizat Marti, 02 Septembrie 2025, 17:21
Galerie
Cazurile de COVID-19, în creștere în România! Cum își explică medicii acest lucru și ce ne recomandă | Shutterstock

În ultimele două săptămâni din luna august, autoritățile au raportat mii de infectări noi și o rată de pozitivare în creștere, semn că virusul SARS-CoV-2 continuă să circule activ în comunitate.

Cazurile de COVID-19, în creștere în România! Cum își explică medicii acest lucru și ce ne recomandă

Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), în intervalul 18 – 24 august au fost confirmate 3.850 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu aproape 87% mai multe față de săptămâna precedentă. Dintre acestea, 936 de cazuri au fost reinfectări, depistate la persoane care trecuseră deja prin boală cu mai mult de 90 de zile în urmă.

Citește și: Un nou virus din China îngrijorează experții. 7.000 de persoane deja au fost infectate

Articolul continuă după reclamă

Repartiția pe vârste arată că cei mai afectați au fost copiii între 0 și 9 ani (1.523 de cazuri), urmați de grupa 30-39 ani (385 cazuri) și 10-19 ani (307 cazuri). Creșterile cele mai mari au fost însă observate în rândul persoanelor de 70-79 de ani (plus 53%) și al celor din categoria 40-49 de ani (plus 49%).

Simptomele actuale ale COVID-19

Medicii atrag atenția că simptomele actualului val sunt similare cu cele din anii precedenți, însă apar și forme digestive, mai ales la copii.

„Pentru Covid-19, semnele dominante sunt de 2 tipuri: respiratorii, asemănatoare unei maladii ce evocă gripa. Cu febră, dureri de mușchi sau de cap, cu tuse și nas infundat. Nu vorbim de simptome mai rele față de valurile anterioare ale infecției. Și, al doilea tip: varsături si diaree, cu risc de deshidratare la copilul mic. În ultima vreme, am diagnosticat în spital circa 100 copii (73 numai în ultima saptamână din luna august). De obicei, rămân internați sugarii, căci ei fac deseori deshidratare sau alte complicații. Riscul este mare pentru ca încep grădinițele și este foarte cald, iar în spații închise, neventilate, dar cu aerul condiționat pornit, crește riscul de contagiune”, a explicat pentru Digi24 dr. Mihai Craiu, medic primar pediatru.

De ce cresc cazurile la final de vară?

Specialiștii explică faptul că transmiterea virusului este favorizată de:

  • aglomerațiile din vacanțe și festivaluri,
  • temperaturile ridicate care duc la utilizarea aparatelor de aer condiționat în spații închise, adesea insuficient ventilate,
  • revenirea copiilor în colectivități odată cu începutul grădinițelor și școlilor.

Ce este SARS-CoV-2 și cum se transmite?

SARS-CoV-2 este virusul care provoacă boala COVID-19. Transmiterea are loc preponderent prin picături respiratorii eliminate atunci când o persoană infectată tușește sau strănută, dar și prin contact direct cu fluide biologice.

Citește și: Numărul cazurilor de infectare cu Covid-19 a crescut cu 230% față de luna trecută, în România. Ce se întâmplă

Perioada de incubație variază între 2 și 14 zile, cu o medie de aproximativ 7 zile. Cele mai frecvente simptome rămân febra, tusea și dificultățile de respirație, însă, în cazuri severe, pot apărea complicații precum pneumonia.

Recomandările medicilor

Chiar dacă majoritatea cazurilor sunt forme ușoare sau medii, medicii atrag atenția că persoanele vârstnice și cele cu boli cronice sunt mai expuse riscului de complicații.

Recomandările specialiștilor includ:
  • spălarea frecventă a mâinilor,
  • evitarea aglomerațiilor și a spațiilor slab ventilate,
  • purtarea măștii în unitățile sanitare sau în locuri cu risc crescut de transmitere,
  • testarea în cazul apariției simptomelor respiratorii și limitarea contactului cu alte persoane.
Ce taxe plătesc imigranții în România. Ce contribuții se rețin din salariul muncitorilor străini...
Înapoi la Homepage
AS.ro Fiul lui Ion Țiriac, “pachet de mușchi” la 48 de ani. Imaginile cu care și-a surprins chiar și iubita Fiul lui Ion Țiriac, “pachet de mușchi” la 48 de ani. Imaginile cu care și-a surprins chiar și iubita
Observatornews.ro Şi-au dus fiul viu la creşă, dar l-au luat mort. Ei sunt părinţii din Timişoara care şi-au pierdut băieţelul Şi-au dus fiul viu la creşă, dar l-au luat mort. Ei sunt părinţii din Timişoara care şi-au pierdut băieţelul

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 2 septembrie 2025. MediCOOL revine cu al nouălea sezon la Antena 1 și AntenaPLay
Super Neatza, 2 septembrie 2025. MediCOOL revine cu al nouălea sezon la Antena 1 și AntenaPLay Marti, 02.09.2025, 11:18
Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Zvon în casa băieților: Concurenții ar fi vrut ca Alexandru să plece, nu Ion Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Zvon în casa băieților: Concurenții ar fi vrut ca Alexandru să plece, nu Ion Marti, 02.09.2025, 16:57 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 1 septembrie 2025. Relații fără viitor! Când știi că e momentul să pui punct Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 1 septembrie 2025. Relații fără viitor! Când știi că e momentul să pui punct Luni, 01.09.2025, 19:00
Mai multe
Citește și
Primele imagini cu Ursula von der Leyen în România. Incidentul care a avut loc fix înainte de aterizarea aeronavei sale
Primele imagini cu Ursula von der Leyen în România. Incidentul care a avut loc fix înainte de aterizarea aeronavei...
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea Catine.ro
Ce recompensă a primit polițistul care l-a imobilizat pe tânărul năpustit asupra livratorului din Bangladesh. Nimeni nu se aștepta
Ce recompensă a primit polițistul care l-a imobilizat pe tânărul năpustit asupra livratorului din Bangladesh....
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok”
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului... Libertatea.ro
SUA au trimis o flotă lângă Venezuela, pe al cărui președinte îl consideră un baron al drogurilor. Ar putea americanii să dea un puci? Ce spun istoria și doctrina Monroe
SUA au trimis o flotă lângă Venezuela, pe al cărui președinte îl consideră un baron al drogurilor.... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu... Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor HelloTaste.ro
Un tânăr a câștigat aproape 20.000 de lire din revânzarea obiectelor second-hand: „Chiar și articolele simple pot aduce profit”
Un tânăr a câștigat aproape 20.000 de lire din revânzarea obiectelor second-hand: „Chiar și articolele simple... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale Jurnalul
Mantră vindecătoare pentru a-ți elibera inima de durerea trecutului și a chema iubirea predestinată în această toamnă
Mantră vindecătoare pentru a-ți elibera inima de durerea trecutului și a chema iubirea predestinată în această... Kudika
Trebuie acordul copiilor majori pentru a vinde un apartament? Legea, explicată de un avocat
Trebuie acordul copiilor majori pentru a vinde un apartament? Legea, explicată de un avocat Playtech
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru Redactia.ro
Iancu Guda, despre cum este distribuită avuţia medie în România: 77% în imobiliare și mașină, 12% în depozite
Iancu Guda, despre cum este distribuită avuţia medie în România: 77% în imobiliare și mașină, 12% în depozite Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Luptele bucureștenilor cu “moștenirea” lui Nicușor Dan. Șoferul care a luat 80.000 lei amendă din cauza fostului primar
Luptele bucureștenilor cu “moștenirea” lui Nicușor Dan. Șoferul care a luat 80.000 lei amendă din cauza... Gandul
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Detalii mai puțin știute despre logodna lui Taylor Swift cu Travis Kelce. Când a avut, de fapt, loc cererea în căsătorie
Detalii mai puțin știute despre logodna lui Taylor Swift cu Travis Kelce. Când a avut, de fapt, loc cererea în... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x