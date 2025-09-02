Cazurile de COVID-19, în creștere în România! Cum își explică medicii acest lucru și ce ne recomandă

Numărul cazurilor de COVID-19 este din nou pe un trend ascendent în România.

În ultimele două săptămâni din luna august, autoritățile au raportat mii de infectări noi și o rată de pozitivare în creștere, semn că virusul SARS-CoV-2 continuă să circule activ în comunitate.

Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), în intervalul 18 – 24 august au fost confirmate 3.850 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu aproape 87% mai multe față de săptămâna precedentă. Dintre acestea, 936 de cazuri au fost reinfectări, depistate la persoane care trecuseră deja prin boală cu mai mult de 90 de zile în urmă.

Repartiția pe vârste arată că cei mai afectați au fost copiii între 0 și 9 ani (1.523 de cazuri), urmați de grupa 30-39 ani (385 cazuri) și 10-19 ani (307 cazuri). Creșterile cele mai mari au fost însă observate în rândul persoanelor de 70-79 de ani (plus 53%) și al celor din categoria 40-49 de ani (plus 49%).

Simptomele actuale ale COVID-19

Medicii atrag atenția că simptomele actualului val sunt similare cu cele din anii precedenți, însă apar și forme digestive, mai ales la copii.

„Pentru Covid-19, semnele dominante sunt de 2 tipuri: respiratorii, asemănatoare unei maladii ce evocă gripa. Cu febră, dureri de mușchi sau de cap, cu tuse și nas infundat. Nu vorbim de simptome mai rele față de valurile anterioare ale infecției. Și, al doilea tip: varsături si diaree, cu risc de deshidratare la copilul mic. În ultima vreme, am diagnosticat în spital circa 100 copii (73 numai în ultima saptamână din luna august). De obicei, rămân internați sugarii, căci ei fac deseori deshidratare sau alte complicații. Riscul este mare pentru ca încep grădinițele și este foarte cald, iar în spații închise, neventilate, dar cu aerul condiționat pornit, crește riscul de contagiune”, a explicat pentru Digi24 dr. Mihai Craiu, medic primar pediatru.

De ce cresc cazurile la final de vară?

Specialiștii explică faptul că transmiterea virusului este favorizată de:

aglomerațiile din vacanțe și festivaluri,

temperaturile ridicate care duc la utilizarea aparatelor de aer condiționat în spații închise, adesea insuficient ventilate,

revenirea copiilor în colectivități odată cu începutul grădinițelor și școlilor.

Ce este SARS-CoV-2 și cum se transmite?

SARS-CoV-2 este virusul care provoacă boala COVID-19. Transmiterea are loc preponderent prin picături respiratorii eliminate atunci când o persoană infectată tușește sau strănută, dar și prin contact direct cu fluide biologice.

Perioada de incubație variază între 2 și 14 zile, cu o medie de aproximativ 7 zile. Cele mai frecvente simptome rămân febra, tusea și dificultățile de respirație, însă, în cazuri severe, pot apărea complicații precum pneumonia.

Recomandările medicilor

Chiar dacă majoritatea cazurilor sunt forme ușoare sau medii, medicii atrag atenția că persoanele vârstnice și cele cu boli cronice sunt mai expuse riscului de complicații.

