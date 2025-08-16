Ce români vor plăti contribuții la Sănătate cu 50% mai mari. De ce se va întâmpla asta

Ministerul Finanțelor a publicat joi seară, în dezbatere publică, proiectul de lege din pachetul 2 de măsuri fiscale, care aduce o schimbare importantă pentru românii cu venituri din activități independente.

Documentul prevede majorarea cu 50% a plafonului maxim al bazei anuale de calcul pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Concret, începând cu 1 ianuarie 2026, plafonul va crește de la 60 de salarii minime brute pe țară la 90 de salarii minime brute.

Măsura îi afectează pe românii care obțin venituri din surse altele decât salariile:

PFA, întreprinderi individuale sau familiale;

profesii liberale – medici, avocați, notari, arhitecți, consultanți, experți contabili;

drepturi de autor și drepturi conexe – scriitori, jurnaliști independenți, artiști, fotografi, compozitori;

activități de producție, comerț sau prestări servicii desfășurate fără contract de muncă.

Astfel, cei cu venituri mari din aceste activități vor plăti contribuții mai ridicate la sistemul public de sănătate.

De ce se ia această măsură

Ministerul Finanțelor argumentează că modificarea are scopul de a reduce diferențele de taxare între veniturile din activități independente și cele din salarii. În prezent, plafonul limitat la 60 de salarii minime permitea unor contribuabili cu venituri ridicate să plătească mai puțin, comparativ cu angajații cu salarii mari, potrivit libertatea.ro.

Potrivit proiectului, baza de calcul pentru CASS va fi determinată în funcție de salariul minim brut stabilit de Guvern la 1 ianuarie al fiecărui an, indiferent de eventualele modificări ulterioare pe parcursul acelui an.

Autorii proiectului subliniază că sistemul de asigurări sociale de sănătate este principalul mecanism de finanțare a serviciilor medicale și funcționează pe principiile solidarității și echității fiscale. „Sarcina fiscală a fiecărui contribuabil trebuie stabilită pe baza puterii contributive, respectiv în funcție de mărimea veniturilor sau a proprietăților acestuia”, se arată în document.

Proiectul este în prezent în dezbatere publică, ceea ce înseamnă că mediul de afaceri, organizațiile profesionale și cetățenii pot trimite observații sau propuneri. Dacă va fi adoptat în forma actuală, din 2026, românii cu venituri independente peste actualul plafon vor suporta o contribuție la sănătate cu 50% mai mare.

