Cum arată și cât costă cea mai scumpă garsonieră din București. Prețul i-a blocat pe internauți

Imobilul a ajuns viral în mediul online după ce a fost scos la vânzare cu un preț astronomic. Iată ce este atât de special la garsoniera intens dezbătută!

Publicat: Sambata, 18 Octombrie 2025, 16:10 | Actualizat Joi, 16 Octombrie 2025, 11:24
Cum arată și cât costă cea mai scumpă garsonieră din București | Shutterstock.com/ Imobiliare.ro

Prețurile locuințelor au crescut în mod alarmant în ultima perioadă, însă nimeni nu se aștepta ca o garsonieră aflată în București să fie scoasă la vânzare cu un preț de-a dreptul astronomic.

Imobilul nu doar că a stârnit multe reacții de indignare în mediul online, ci i-a lăsat cu un gust amar chiar și pe cei care activează în acest domeniu, mai ales că o garsonieră reprezintă pentru cei mai mulți dintre români o soluție de început de drum.

Descoperă la ce sumă se ridică garsoniera, în ce zonă este situată și ce o face atât de specială.

Garsoniera care a făcut furori în mediul online datorită prețului său de vânzare se află în zona parcului Herăstrău din Capitală, acolo unde prețurile locuințelor în general sunt destul de piperate, însă care în mod normal nu se ridică la un astfel de cost, mai ales în contextul în care imobilul este mai mult... un singur dormitor.

Proprietatea se află la parterul unui bloc construit pe opt etaje în anul 2008 și promite să asigure celui care o cumpără tot confortul de care are nevoie. Aceasta vine complet mobilată, utilată și dispune de o terasă proprie care o face atât de specială, dar care pentru mulți nu este neapărat un avantaj, având în vedere că suprafața utilă totală este de 50 mp, în timp ce cea construită este de 55 mp.

Potrivit anunțului de vânzare, locuința este disponibilă imediat pentru mutare, mai ales că dispune de aer condiționat și că este amenajată într-un stil cât se poate de luxos.

Totuși, cei care își doresc să cumpere o astfel de locuință și sunt curioși să afle cum arată trebuie să știe că aceasta costă nici mai mult, nici mai puțin de 300 000 €. Imaginile cu garsoniera sunt disponibile aici.

Potrivit Libertatea, aceasta nu este, însă, singura garsonieră care se vinde cu un astfel de preţ în ţara noastră, deoarece un alt exemplar similar poate fi achiziționat în Cluj-Napoca. Este vorba despre o locuință situată în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, la etajul 1 al unei clădiri interbelice.

București versus Cluj-Napoca. Unde sunt cele mai scumpe locuințe în 2025

Conform Raportului Imobiliare.ro, Market 360 „Piața imobiliară rezidențială, T2 2025”, Herăstrău rămâne una dintre cele mai scumpe zone din Capitală, cu un preț mediu de 3 102 euro/mp.

Totuși, cea mai scumpă zonă este Primăverii, acolo unde prețul mediu ajunge la 3 387 euro/mp, iar topul este completat de zona Grozăvești - Politehnică, unde un metru pătrat a ajuns să coste în medie 3 000 de euro.

În centrul orașului Cluj-Napoca, imobilele se vând cu un preț mediu de 3 110 euro/mp util, sumă similară cu cele ale apartamentelor și caselor situate în cartierul Europa.

Peisaj din București și o imagine cu bucătăria garsonierei inserată sub formă ce cerc
Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

