Cum arată locuința de doar 2 metri lățime. Se vinde cu peste 100.000 de dolari | FOTO

O casă de doar 2 metri lățime este pusă la vânzare pentru mai bine de 100.000 de dolari. Iată cum arată.

Una dintre cele mai înguste case din Marea Britanie este scoasă la vânzare pentru aproximativ 102.000 de dolari.

Cum arată locuința victoriană

Casa victoriană se află în Chatham, Kent, Marea Britanie, are două dormitoare și costă peste 100.000 de dolari. Locuința are o lățime de numai 2,13 metri.

De asemenea, în anunțul de vânzare este specificat faptul că întreaga locuință are nevoie de renovare completă, ceea ce adaugă la cheltuielile posibililor cumpărători.

Casa a fost înscrisă la licitație pentru a fi vândută, fiind o atracție pentru colecționarii de case victoriene sau de proprietăți antice.

Locuința are două dormitoare, o baie și o grădină și este situată chiar în centrul orașului Chatham, în apropierea castelului Rochester și a gării. Amplasarea este ideală pentru cei care fac naveta zilnic la Londra.

Potrivit unei surse, parterul casei, care ar trebui să fie un living cu șemineu și candelabru, măsoară doar 2,18 metri lățime. De asemenea, tot la parter se află și bucătăria, care este echipată cu aragaz, mașină de spălat și frigider, iar de acolo se face accesul spre grădină. Grădina nu este deloc îngrijită, la fel ca întreaga proprietate, de altfel, fiind acoperită de ideră aproape în totalitate.

La parter mai este și baia, cu o cadă pe colț, chiuvetă și toaletă. La etaj, sunt cele două dormitoare, unul matrimonial, iar altul cu o lățime de doar 1,40 metri.

Casa are și pod, accesibil cu ajutorul unei scări pliabile. Astfel, locuința oferă spațiu suplimentar de depozitare.

Respectiva locuință a fost ridicată între două case victoriene deja existente, pentru un membru al familiei proprietarilor.

Deși atrage mulți cumpărători, casa necesită multă răbdare și resurse financiare pentru a o tranforma într-o locuință adecvată.

Această casă nu este singura la aceste dimensiuni în Marea Britanie. Potrivit sursei menționate anterior, o locuință asemănătoare, de doar 1,83 metri lățime, aflată în cartierul South Kensington, a fost vândută în 2022 cu 950.000 de dolari, fiind estimată inițial la aproximativ 1,35 milioane de dolari.