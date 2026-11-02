Decizie finală a Curții Supreme din România în cazul artistului internațional Wiz Khalifa. Ce s-a întâmplat în dosarul DIICOT

Rapperul american Cameron Jibril Thomaz, cunoscut sub numele de scenă Wiz Khalifa – condamnat definitiv și dat în urmărire internațională după ce a fost prins cu substanțe interzise pe scena unui festival din Costinești – a obținut o decizie favorabilă la Înalta Curte de Casație și Justiție.

După ce Tribunalul Constanța i-a respins cererea de revizuire și anulare a pedepsei, artistul Cameron Jibril Thomaz, aka Wiz Khalifa, a atacat hotărârea și a cerut mutarea procesului la o altă instanță. Potrivit SPYNEWS.ro, Înalta Curte de Casație și Justiție, i-a admis solicitarea cu majoritate de voturi, dispunând strămutarea dosarului de la Curtea de Apel Constanța la Curtea de Apel București.

„Admite cererea formulată de petentul Thomaz Cameron Jibril şi dispune strămutarea judecării cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 3249/118/2026 al Curții de Apel Constanţa - Secţia Penală şi pentru Cauze Penale cu Minori şi de Familie, la Curtea de Apel Bucureşti, instanţă căreia i se va trimite dosarul. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Fără cale de atac. Cu opinie separată a preşedintelui de complet, în sensul respingerii, ca nefondată, a cererii formulate de petentul Thomaz Cameron Jibril privind strămutarea judecării cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 3249/118/2026 al Curții de Apel Constanţa - Secţia Penală şi pentru Cauze Penale cu Minori şi de Familie şi obligarea petentului la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat”, a decis Înalta Curte de Casație și Justiție, conform SPYNEWS.ro.





Condamnat după ce a consumat pe scenă

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Referitor la cazul rapperului american, DIICOT a anunțat, chiar a doua zi după incident: „S-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat (cetățean SUA), cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de deținere fără drept de droguri de risc. S-a reținut faptul că acesta, pe parcursul unui recital susținut în cadrul unui festival de muzică ce se desfășoară în stațiunea Costinești, județul Constanța a deținut peste 18 grame canabis (drog de risc) și a consumat (pe scenă) o altă cantitate de canabis sub forma unei țigări artizanale”.

Ulterior, Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare, cu executare, fiind dat în urmărire generală, apoi internațională.

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