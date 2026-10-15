Dezastru în Istanbul! Mașini luate de ape, străzi transformate în râuri și un copil mort. Imagini dramatice

Inundații devastatoare în Istanbul! Un adolescent de 14 ani a murit, mașinile au fost luate de ape, iar școlile au fost închise. Imagini video dramatice.

Imagini dramatice din Istanbul, unde ploile torențiale au provocat inundații de proporții. Străzile s-au transformat în adevărate râuri, mașinile au fost luate de ape, iar sute de locuințe și spații comerciale au fost afectate.

Un adolescent de doar 14 ani și-a pierdut viața după ce a fost electrocutat într-o zonă inundată. Autoritățile au decis închiderea școlilor în ziua de 15 octombrie 2026, în timp ce imaginile video surprinse în oraș arată amploarea dezastrului.

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Imagini dramatice din Istanbul. Un adolescent și-a pierdut viața

Ploile torențiale au provocat miercuri inundații în mai multe zone din Istanbul, determinând autoritățile să închidă școlile, să acorde liber unor angajați din sectorul public și să le recomande oamenilor să rămână în acase. De asemenea, celor care locuiesc la subsol le-au recomandat să petreacă noaptea în altă parte.

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Presa locală a relatat, conform ObservatorNews.ro, că ploile abundente au inundat locuințe și spații comerciale, precum și străzi și pasaje subterane, blocând mașini și provocând haos în trafic în orașul cu aproximativ 16 milioane de locuitori.

Într-unul dintre districte, mai mulți trecători au salvat o femeie care era luată de apele revărsate pe o stradă, potrivit imaginilor difuzate de postul de televiziune NTV. Pompierii au salvat o altă persoană care rămăsese blocată într-un subsol inundat, potrivit aceleiași surse.

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Un adolescent de 14 ani a murit electrocutat după ce a pășit într-o zonă inundată.

De asemenea, au fost raportate 1.277 de inundații și 15 alunecări de teren. Peste 800 de locuințe și 280 de spații comerciale au fost afectate.