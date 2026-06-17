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Dezvăluiri cutremurătoare despre ultimele ore ale lui Ece Irtem. Mama actriței a făcut mărturisiri emoționante

Mama actriței Ece Irtem a povestit ce s-a întâmplat în ultimele ore din viața fiicei sale. Vedeta din „Kızılcık Şerbeti” a murit la doar 35 de ani, iar cauza decesului urmează să fie stabilită în urma autopsiei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 17 Iunie 2026, 16:48 | Actualizat Miercuri, 17 Iunie 2026, 16:50
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Dezvăluiri cutremurătoare despre ultimele ore ale lui Ece Irtem. Mama actriței a făcut mărturisiri emoționante | Captura/AI
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Mama actriței Ece Irtem a povestit ce s-a întâmplat în ultima noapte din viața fiicei sale. Mărturiile emoționante oferite după tragedie au adus noi detalii despre ultimele ore petrecute împreună și au schimbat perspectiva asupra circumstanțelor în care s-a produs decesul.

Dezvăluiri cutremurătoare despre ultimele ore ale lui Ece Irtem

Interpreta personajului Ișıl din serialul „Kızılcık Şerbeti” s-a stins din viață la vârsta de 35 de ani. Actrița a murit în locuința sa, acolo unde se afla și mama ei. Primele informații indică posibilitatea unui stop cardiac, însă cauza exactă a morții va fi stabilită în urma autopsiei. Autoritățile au deschis deja o anchetă, iar concluziile oficiale vor fi făcute publice după finalizarea raportului medico-legal.

Potrivit declarațiilor oferite de mama actriței, cele două au participat în seara respectivă la o aniversare organizată într-un local aflat pe aceeași stradă cu locuința lor. Acestea ar fi ajuns la petrecere în jurul orei 18:00, unde au sărbătorit alături de apropiați și au participat la momentul tăierii tortului.

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După câteva ore petrecute la eveniment, mama și fiica s-au întors acasă în jurul orei 21:00. Femeia a povestit că a ajutat-o pe Ece să se pregătească pentru culcare. Potrivit acesteia, actrița își luase tratamentul antidepresiv prescris de medici și consumase alcool în timpul serii.

Mama vedetei a mai declarat că, în timpul nopții, a auzit-o pe fiica sa ridicându-se pentru a merge la baie, motiv pentru care nu a avut niciun motiv de îngrijorare. Dimineața însă, atunci când a încercat să o cheme la micul dejun și nu a primit niciun răspuns, a mers în camera acesteia.

„Când am intrat în camera ei, am văzut un lichid neplăcut ieșind din gura ei. A consumat mult alcool și folosea, de asemenea, medicamente antidepresive puternice”, a declarat Nuriye Irtem, potrivit Cancan.

Descoperirea a fost devastatoare pentru familie, iar vestea morții actriței a șocat atât lumea artistică din Turcia, cât și fanii serialelor turcești din întreaga lume. Înmormântarea urmează să aibă loc în İzmir, orașul în care Ece Irtem a crescut și unde va fi condusă pe ultimul drum.

Cine a fost Ece Irtem

Ece Irtem s-a născut în Sivas, Turcia, și a avut o pregătire artistică solidă. A absolvit Universitatea Yașar, specializarea Operă și Canto, iar ulterior și-a perfecționat studiile de actorie la Centrul Cultural Sadri Alışık din Istanbul.

Cariera sa în televiziune a început în 2014, iar de-a lungul anilor a jucat în numeroase producții de succes. Printre serialele din care a făcut parte se numără „O Hayat Benim” („Bahar: Viață furată”), „Yasak Elma”, „Yeni Gelin”, „Mahkum”, „Bay Yanlış” și „Kızılcık Şerbeti”.

Rolul Ișıl din „Kızılcık Şerbeti” i-a adus o popularitate considerabilă și a transformat-o într-una dintre actrițele apreciate de publicul iubitor al serialelor turcești.

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