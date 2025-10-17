Raed Arafat, primele declarații după explozia din Rahova. Șeful DSU confirmă prezența echipelor de la gaze în bloc cu o zi în urmă

Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, și primarul general interimar Stelian Bujduveanu, au susținut o conferință de presă cu privire la explozia care a avut loc în această dimineață într-un bloc de 8 etaje din cartierul Rahova din București.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) a făcut primele declarații după ce o explozie într-un bloc situat pe Calea Rahovei a îngrozit întreaga Românie.

În urma tragediei au fost identificate trei persoane decedate, printre care se numără și o tânără însărcinată. Tot blocul a fost evacuat după ce etajul șase s-a prăbușit peste etajul cinci, iar Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, care se află în imediata apropiere, a fost închis pentru un moment, toți elevii urmând să studieze online în următoarea săptămână.

Raed Arafat a confirmat faptul că echipele de la gaze au fost în control cu o zi în urmă, oprind alimentarea, după ce au existat mai multe sesizări cu privire la mirosul puternic din întreaga clădire.

Raed Arafat, primele declarații după explozia din Rahova

Potrivit șefului DSU, primul apel la 112 a fost făcut la ora 09:08, iar primele echipaje au ajuns la fața locului șapte minute mai târziu.

„Azi dimineață la ora 9:08 a fost semnalat prin 112 o explozie neurmată de incendiu, la incinta unui apartament situat în Calea Rahovei, nr 317, sector 5, București, la etajul cinci al unui imobil situat la etajul p+8.

În urma apelului primit la ora 09:08, forțele de intervenție au fost mobilizate și au ajuns la fața locului la ora 09:15. Având în vedere amploarea dezastrului, la ora 09:18 a fost activat Planul Roșu de Intervenție, care a fost ulterior dezactivat la ora 12:02” a explicat acesta, urmând să ofere și alte informații extrem de importante cu privire la incident.

Deflagrația a afectat serios întreaga structură a blocului, dar și scările învecinate, motiv pentru care sute de persoane au fost evacuate.

„Explozia a afectat întregul imobil, fiind înregistrate pagube semnificative, iar Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, aflat în imediata vecinătate, a suferit de asemenea avarii majore. În urma evaluării Inspectoratului de Stat în Construcții, un stâlp de rezistență a fost grav afectat, motiv pentru care unitatea de învățământ a fost închisă temporar până la efectuarea unor expertize suplimentare. (...)

În total, la locul exploziei au intervenit 300 de pompieri, cu 76 de mijloace de intervenție, dintre care 36 de echipaje medicale. Au fost prezenți medici și asistenți de la Spitalul Floreasca, iar la nevoie, erau pregătite și echipe de la Spitalul Universitar”, a mai adăugat Raed Arafat.

Pe lângă echipele de intervenți ISU și SMURD, Inspectoratul General al Poliției Române a acționat cu 72 de polițiști și 31 de autospeciale, Jandarmeria Români mobilizând la rândul său 125 de jandarmi și 29 de mijloace de intervenție, scrie Euronews.ro.

Șeful DSU confirmă prezența echipelor de la gaze în bloc cu o zi în urmă

Raed Arafat a vorbit inclusiv despre prezența pompierilor și a unei echipe Distrigaz la fața locului cu o zi în urmă:

„Acest proces verbal este dovada că pompierii au fost ieri la una dintre solicitările populației și în procesul verbal spune clar că pompierii au închis alimentarea cu gazul până au ajuns reprezentanții de la Distrigaz. Din ce știm, reprezentanții de la Distrigaz au păstrat alimentarea închisă și cred că știti deja, pentru că a apărut în spațiul public, că se bănuiește că cineva a dat drumul la gaz și a rupt sigiliul într-un mod neautorizat.

Confirmarea acestor aspecte urmează a se face, bineînțeles, după investigarea autorităților competente în acest sens, dar este într-adevăr una dintre posibilități care este la acest moment pe masă. (...) Pompierii au fost ieri, s-a semnalat clar faptul că a fost cazul închis. Astăzi dimineață a mai fost un apel, iar la acest apel s-a deplasat Ditrigaz acolo, dar concomitent cu sosirea lor sau înainte să sosească cei de la Ditrigaz s-a produs explozia. Așa că acestea sunt date care sunt în dinamică. Pot să se schimbe. Putem avea informații noi care să apară. (...) Din punctul nostru de vedere, a situațiilor de urgență, o să rămână echipe acolo (...) și zona va fi strict închisă în sensul să nu mai intre nimeni”

„Din informațiile pe care le am, explozia a avut loc înainte ca să poată facă ceva, dar asta trebuie confirmat cu dânșii, dar explozia a avut loc fie cu câteva minute înainte să ajungă, fiind pe drum, fie când au ajuns, dar nu au avut timp să acționeze. Asta ar trebui discutat cu Ditrigaz pentru a spune exact cum a procedat echipa lor”.

Iată întreg momentul live:

