Antena Căutare
Home News Actualitate Raed Arafat, primele declarații după explozia din Rahova. Șeful DSU confirmă prezența echipelor de la gaze în bloc cu o zi în urmă

Raed Arafat, primele declarații după explozia din Rahova. Șeful DSU confirmă prezența echipelor de la gaze în bloc cu o zi în urmă

Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, și primarul general interimar Stelian Bujduveanu, au susținut o conferință de presă cu privire la explozia care a avut loc în această dimineață într-un bloc de 8 etaje din cartierul Rahova din București.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 17 Octombrie 2025, 13:32 | Actualizat Vineri, 17 Octombrie 2025, 14:41
Galerie
Raed Arafat, primele declarații după explozia din Rahova | Profimedia Images / Observator News

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) a făcut primele declarații după ce o explozie într-un bloc situat pe Calea Rahovei a îngrozit întreaga Românie.

În urma tragediei au fost identificate trei persoane decedate, printre care se numără și o tânără însărcinată. Tot blocul a fost evacuat după ce etajul șase s-a prăbușit peste etajul cinci, iar Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, care se află în imediata apropiere, a fost închis pentru un moment, toți elevii urmând să studieze online în următoarea săptămână.

Citește și: Explozie într-un bloc din Rahova. Reacția MAI după ce 2 persoane au murit, iar planul roșu a fost activat: „Situația, în dinamică”

Raed Arafat a confirmat faptul că echipele de la gaze au fost în control cu o zi în urmă, oprind alimentarea, după ce au existat mai multe sesizări cu privire la mirosul puternic din întreaga clădire.

Articolul continuă după reclamă

Raed Arafat, primele declarații după explozia din Rahova

Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, și primarul general interimar Stelian Bujduveanu, au susținut o conferință de presă cu privire la explozia care a avut loc în această dimineață într-un bloc de 8 etaje din cartierul Rahova din București.

Potrivit șefului DSU, primul apel la 112 a fost făcut la ora 09:08, iar primele echipaje au ajuns la fața locului șapte minute mai târziu.

„Azi dimineață la ora 9:08 a fost semnalat prin 112 o explozie neurmată de incendiu, la incinta unui apartament situat în Calea Rahovei, nr 317, sector 5, București, la etajul cinci al unui imobil situat la etajul p+8.

În urma apelului primit la ora 09:08, forțele de intervenție au fost mobilizate și au ajuns la fața locului la ora 09:15. Având în vedere amploarea dezastrului, la ora 09:18 a fost activat Planul Roșu de Intervenție, care a fost ulterior dezactivat la ora 12:02” a explicat acesta, urmând să ofere și alte informații extrem de importante cu privire la incident.

Deflagrația a afectat serios întreaga structură a blocului, dar și scările învecinate, motiv pentru care sute de persoane au fost evacuate.

„Explozia a afectat întregul imobil, fiind înregistrate pagube semnificative, iar Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, aflat în imediata vecinătate, a suferit de asemenea avarii majore. În urma evaluării Inspectoratului de Stat în Construcții, un stâlp de rezistență a fost grav afectat, motiv pentru care unitatea de învățământ a fost închisă temporar până la efectuarea unor expertize suplimentare. (...)

În total, la locul exploziei au intervenit 300 de pompieri, cu 76 de mijloace de intervenție, dintre care 36 de echipaje medicale. Au fost prezenți medici și asistenți de la Spitalul Floreasca, iar la nevoie, erau pregătite și echipe de la Spitalul Universitar”, a mai adăugat Raed Arafat.

Pe lângă echipele de intervenți ISU și SMURD, Inspectoratul General al Poliției Române a acționat cu 72 de polițiști și 31 de autospeciale, Jandarmeria Români mobilizând la rândul său 125 de jandarmi și 29 de mijloace de intervenție, scrie Euronews.ro.

Citește și: Pastila comună care poate reduce riscul de cancer. Ce au descoperit specialiștii

Șeful DSU confirmă prezența echipelor de la gaze în bloc cu o zi în urmă

Raed Arafat a vorbit inclusiv despre prezența pompierilor și a unei echipe Distrigaz la fața locului cu o zi în urmă:

„Acest proces verbal este dovada că pompierii au fost ieri la una dintre solicitările populației și în procesul verbal spune clar că pompierii au închis alimentarea cu gazul până au ajuns reprezentanții de la Distrigaz. Din ce știm, reprezentanții de la Distrigaz au păstrat alimentarea închisă și cred că știti deja, pentru că a apărut în spațiul public, că se bănuiește că cineva a dat drumul la gaz și a rupt sigiliul într-un mod neautorizat.

Confirmarea acestor aspecte urmează a se face, bineînțeles, după investigarea autorităților competente în acest sens, dar este într-adevăr una dintre posibilități care este la acest moment pe masă. (...) Pompierii au fost ieri, s-a semnalat clar faptul că a fost cazul închis. Astăzi dimineață a mai fost un apel, iar la acest apel s-a deplasat Ditrigaz acolo, dar concomitent cu sosirea lor sau înainte să sosească cei de la Ditrigaz s-a produs explozia. Așa că acestea sunt date care sunt în dinamică. Pot să se schimbe. Putem avea informații noi care să apară. (...) Din punctul nostru de vedere, a situațiilor de urgență, o să rămână echipe acolo (...) și zona va fi strict închisă în sensul să nu mai intre nimeni”

„Din informațiile pe care le am, explozia a avut loc înainte ca să poată facă ceva, dar asta trebuie confirmat cu dânșii, dar explozia a avut loc fie cu câteva minute înainte să ajungă, fiind pe drum, fie când au ajuns, dar nu au avut timp să acționeze. Asta ar trebui discutat cu Ditrigaz pentru a spune exact cum a procedat echipa lor”.

Iată întreg momentul live:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Raed Arafat și blocul din Rahova în care a avut loc explozia din 17 octombrie 2025
+11
Mai multe fotografii

Citește și: Salariul minim a fost majorat, după cerințele UE. Ce reprezintă acest lucru și ce diferențe s-au făcut

(P) Cum alegi spațiul industrial potrivit pentru o companie în expansiune...
Înapoi la Homepage
AS.ro Prima reacţie a lui Cristi Borcea după ce numele lui a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu mare Prima reacţie a lui Cristi Borcea după ce numele lui a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu mare
Observatornews.ro Românii vor avea din 2026 Codul Personal de Sănătate. Proiectul, făcut cu bani din PNRR Românii vor avea din 2026 Codul Personal de Sănătate. Proiectul, făcut cu bani din PNRR
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Nouă reglementare pentru toți românii care dețin panouri fotovoltaice. Ce spune legea
Nouă reglementare pentru toți românii care dețin panouri fotovoltaice. Ce spune legea
3 zodii manifestă persoana ideală în sezonul rece. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii manifestă persoana ideală în sezonul rece. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Salariul minim a fost majorat, după cerințele UE. Ce reprezintă acest lucru și ce diferențe s-au făcut
Salariul minim a fost majorat, după cerințele UE. Ce reprezintă acest lucru și ce diferențe s-au făcut
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani, trădători și alți ofițeri români
Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani,... Libertatea.ro
Guvernul, prins între directiva UE și realitatea economică. „Vor să crească salariul minim ca să încaseze mai multe taxe la anul”
Guvernul, prins între directiva UE și realitatea economică. „Vor să crească salariul minim ca să... Ziare.com
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe... AntenaSport
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…” Elle
Cabiria Morgenstern, primele declarații despre viața de mamă! Cum se descurcă fiica Maiei Morgentern în acest rol: 
Cabiria Morgenstern, primele declarații despre viața de mamă! Cum se descurcă fiica Maiei Morgentern în acest... Spynews.ro
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Supă franțuzească de ceapă - French Onion Soup
Supă franțuzească de ceapă - French Onion Soup HelloTaste.ro
Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu au venituri să o justifice”
Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu au... Antena3.ro
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare useit
Horoscopul zilei de 17 octombrie 2025. Berbecii sunt anxioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 17 octombrie 2025. Berbecii sunt anxioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Factura la electricitate a Casei Poporului, cât pentru 4.200 de locuințe obișnuite
Factura la electricitate a Casei Poporului, cât pentru 4.200 de locuințe obișnuite Jurnalul
Cum afectează gemul făcut în casă...TVA-ul din România. Ce spune șeful ANAF?
Cum afectează gemul făcut în casă...TVA-ul din România. Ce spune șeful ANAF? Kudika
Temperatura ideală pentru somn, potrivit medicului Vlad Ciurea. Câte grade ar trebui să fie în dormitor
Temperatura ideală pentru somn, potrivit medicului Vlad Ciurea. Câte grade ar trebui să fie în dormitor Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
A fost dezvăluită cauza morții lui Diane Keaton. Starea ei s-a deteriorat brusc în ultimele luni 
A fost dezvăluită cauza morții lui Diane Keaton. Starea ei s-a deteriorat brusc în ultimele luni  Observator
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece MediCOOL
Cât se ține ceafa de porc la cuptor. Mod de preparare și ingrediente pentru un gust desăvârșit
Cât se ține ceafa de porc la cuptor. Mod de preparare și ingrediente pentru un gust desăvârșit HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
ANM a dat prognoza meteo pentru weekendul 18-19 octombrie 2025. Maxime de 16 grade C în București
ANM a dat prognoza meteo pentru weekendul 18-19 octombrie 2025. Maxime de 16 grade C în București Gandul
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy Wonka face angajări”
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Salată de toamnă cu dovleac copt, smochine, nuci și rodie
Salată de toamnă cu dovleac copt, smochine, nuci și rodie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x