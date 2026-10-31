După scandalul cumpărăturilor de lux, alt conflict zguduie ANM. Elena Mateescu, acuzată de atacuri personale

Un nou conflict a izbucnit în cadrul ANM, după scandalul cumpărăturilor de lux de pe cardul instituției. Elena Mateescu este acuzată de atacuri personale.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) este din nou în centrul unui scandal. După controversele legate de presupusele cumpărături de lux achitate cu cardul instituției, au apărut noi tensiuni la nivelul conducerii. De această dată, Elena Mateescu este vizată de acuzații privind presupuse atacuri personale.

Un nou scandal la ANM. Maria Fodor o acuză pe Elena Mateescu de atacuri personale

Scandalul care afectează de câteva săptămâni Administrația Națională de Meteorologie (ANM) continuă. De această dată, conflictul a ajuns și la Sibiu, unde Maria Fodor, director de sucursală în cadrul instituției, a lansat acuzații la adresa directorului general, Elena Mateescu.

Nemulțumită de un mesaj transmis de conducerea ANM tuturor angajaților prin intermediul listei interne de e-mail, Maria Fodor a decis să răspundă public.

Articolul continuă după reclamă

„Astăzi, pe lista internă de e-mail a Administrației Naționale de Meteorologie, doamna Director General Elena Mateescu a trimis tuturor colegilor un mesaj despre mine. Nu mi-a scris numele, dar mi-a indicat funcția“, și-a început Maria Fodor postarea, scrie turnulsfatului.ro.

Directoarea din Sibiu a explicat că a ales să răspundă pe Facebook deoarece nu are acces la aceleași mijloace de comunicare ca directorul general al instituției.

Citește și: Scandalul cumpărăturilor de lux cu cardul ANM ia o nouă întorsătură. Ce s-a întâmplat după schimbarea ministrului Mediului

Maria Fodor consideră că lista internă de e-mail a fost folosită într-un mod nepotrivit.

„Doamna Director General folosește lista instituțională pentru o apărare personală și mută discuția de pe fapte pe persoane. Dă chiar detalii despre viața unei colege, într-un mesaj care invocă dreptul la viață privată și la corectitudine.“, a punctat Maria Fodor.

Maria Fodor respinge acuzațiile privind o presupusă campanie împotriva conducerii ANM

În ultimele săptămâni, Elena Mateescu a vorbit public despre existența unei presupuse „campanii orchestrate“ împotriva sa. Maria Fodor respinge această interpretare și susține că intervențiile sale au avut legătură strict cu informațiile dintr-un document oficial al Ministerului Mediului.

Directoarea spune că nu a urmărit să atace o anumită persoană, ci a atras atenția asupra unor probleme semnalate în urma controlului efectuat la ANM.

„Nu am dus nicio campanie împotriva unei persoane. Am scris despre o instituție publică, după ce MMAP a publicat, pe 15 octombrie, extrasul din Raportul Corpului de Control privind Administrația Națională de Meteorologie. Raportul nu e al meu. E public și oricine îl poate citi.“, a mai spus Maria Fodor.

Directoarea din Sibiu consideră că anumite momente ridică întrebări cu privire la modul în care au fost gestionate sesizările și documentele solicitate de minister. Potrivit acesteia, controlul ministerului a început pe 5 iulie, în timp ce sesizarea către Poliție a fost depusă pe 12 august.

„Din cronologia trimisă chiar de doamna Director General reiese că sesizarea către Poliție a fost depusă pe 12 august. Controlul ministerului începuse la ANM pe 5 iulie. E firesc să ne întrebăm de ce aceste probleme au ajuns la organele de anchetă abia atunci. Și dacă fuseseră deja verificate prin auditul intern, de ce datele despre carduri cerute de MMAP au ajuns atât de greu la minister: după patru solicitări, cu ultima tranșă de documente abia pe 15 septembrie“, mai scrie ea, notează turnulsfatului.ro.

Un alt aspect contestat de directoarea din Sibiu este referirea la obligațiile angajaților prevăzute de Codul Muncii. Maria Fodor consideră că angajații unei instituții publice au dreptul să semnaleze nereguli și că acest lucru nu poate fi interpretat drept lipsă de loialitate față de angajator.

„Obligația de fidelitate din Codul Muncii nu înseamnă tăcere. Semnalarea neregulilor dintr-o instituție publică e un drept protejat de Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public. Libertatea de exprimare e garantată de art. 30 din Constituție. Un mesaj trimis întregii rețele meteorologice care pomenește articole din Codul Muncii și «organele competente», sună mai degrabă a avertisment decât a dialog.“, a mai punctat ea.

„Nu sunt doar eu atacată în acest e-mail”, susține directoarea din Sibiu

Maria Fodor spune că nu își dorește un conflict personal cu Elena Mateescu. Ea susține că principalul său obiectiv este ca problemele din cadrul instituției să fie clarificate, iar activitatea ANM să se desfășoare în condiții de transparență.

„Tot ce mă preocupă este ca ANM să funcționeze transparent, ca oamenii din rețea să fie informați și ca răspunderea să fie stabilită de instituțiile abilitate, nu prin e-mailuri trimise colegilor.“, a scris ea.

Aceasta precizează că nu contestă ancheta penală și consideră că este important ca aceasta să își urmeze cursul.

„Ancheta își urmează cursul și e bine că e așa. Ea va stabili dacă s-au săvârșit fapte penale. Responsabilitățile fiecăruia dintre noi sunt însă cele din fișa postului și din regulamentele instituției. Când acestea sunt încălcate, lucrul se poate constata oricând, fără să așteptăm finalul unei anchete.“

La finalul mesajului publicat pe Facebook, directoarea transmite că nu intenționează să renunțe la demersurile sale și că va continua să ceară explicații pe baza documentelor oficiale.

„Până atunci voi continua să pun întrebări, cu documente în mână, pentru că asta datorăm instituției în care lucrăm de peste 30 de ani.“

Contactată de publicația Turnul Sfatului, Maria Fodor a vorbit și despre atmosfera din interiorul instituției. Aceasta susține că tensiunile nu o vizează doar pe ea, ci și alți directori care ar fi avut opinii diferite față de conducerea ANM.

„Trăim ceva îngrozitor. Nu sunt doar eu atacată în acest e-mail.“, a spus ea.

Potrivit Mariei Fodor, mesajul transmis de Elena Mateescu îi vizează și pe alți directori, despre care afirmă că „nu au vrut să facă cum își dorea dânsa“. Totodată, aceasta spune că angajații din teritoriu sunt „uniți și șocați“ de concluziile controlului efectuat de Ministerul Mediului.