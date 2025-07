Elena Lasconi a fost operată de urgență la o clinică din Cluj-Napoca. Ce probleme de sănătate are fostul președinte USR

Elena Lasconi s-a internat de urgență la o clinică din Cluj-Napoca, iar luni dimineață a suferit o intervenție chirurgicală la coloana vertebrală.

Zilele trecute, Elena Lasconi, fosta candidată la alegerile prezidențiale, s-a internat de urgență la o clinică din Cluj-Napoca, iar luni dimineață a ajuns pe masa de operație. Fosta președintă USR a suferit o intervenție chirurgicală la coloana vertebrală, transmite romaniatv.net.

Elena Lasconi a fost operată de urgență la o clinică din Cluj-Napoca

În ultima perioadă, Elena Lasconi a lipsit din peisajul public, inclusiv de la manifestările organizate de Zilele Câmpulungului, unde a apărut, pentru scurt timp, încălțată cu sandale cu talpă joasă și vizibil afectată de durerile intense de spate, potrivit sursei citate.

România TV mai scrie că Elena Lasconi se simțea rău de mai mult timp, iar accentuarea durerii a determinat-o să apeleze la ajutorul medicilor. Luni, pe 21 iulie 2025, aceasta a ajuns la Cluj, unde a fost internată și apoi operată lombar.

Înainte de a intra în sala de operație, Elena Lasconi s-a arătat încrezătoare că va reveni la serviciu în câteva zile. Operația a decurs normal, iar medicii se așteaptă la o recuperare rapidă, notează Evenimentul Muscelean, citat de sursa menționată mai sus.

Nu este pentru prima dată când Elena Lasconi ajunge pe mâinile medicilor. În urmă cu câțiva ani, fosta candidată la alegerile prezidențiale se operase tot la Cluj-Napoca din cauza unei suferințe similare, la fel de dureroase.

Cum arată casa Elenei Lasconi

Elena Lasconi are o casă superbă în Câmpulung Muscel. Proprietatea are un singur etaj, o curte mare și o porțiune de relaxare în grădină, sub vie, cu masă și scaune. În spatele casei, Elena Lasconi are o livadă cu pomi fructiferi și o altă zonă de relaxare cu două bănci și un grătar.

De asemenea, în spatele casei începe o porțiune de pădure și tot pe acolo trece un râu, casa fiind într-o zonă foarte liniștită. Ea a spus povestea casei pe care a recondiționat-o.

„Tot timpul m-am vizualizat că o să fiu o bunică cu trei nepoţi, că o să am un soț şi o să fac cozonaci. Mă vizualizam undeva la munte într-o casă de lemn. Asta îmi doream. Toată copilăria mea am deschis geamul şi vedeam Retezatul.

Sunt fată de munte şi am încercat să caut teren ca să îmi fac o căbănuţă. Pe Valea Prahovei nu te puteai apropia atunci. Şi am auzit în redacție că unii colegi şi-au luat o casă la Câmpulung. Asta se întâmpla în urmă cu 21 de ani. Şi am cerut numărul agentului imobiliar, căruia anul acesta i-am cununat băiatul.

Casa stătea să cadă. Nu mi-au spus că există o casă dărăpănată. Eu voiam atât: să fie un teren care să aibă în capăt un pârău şi de acolo să pornească pădurea. Toţi banii pe care i-am făcut i-am investit aici” a povestit Elena Lasconi pentru Antena 3 CNN.