Antena Căutare
Home News Actualitate Facturile la energie cresc din noiembrie pentru toți românii, indiferent de consum. Ce se va întâmpla

Facturile la energie cresc din noiembrie pentru toți românii, indiferent de consum. Ce se va întâmpla

Începând cu 1 noiembrie 2025, românii vor plăti facturi mai mari la energia termică, indiferent de cât consumă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 09 Octombrie 2025, 17:39 | Actualizat Joi, 09 Octombrie 2025, 17:45
Facturile la energie cresc din noiembrie pentru toți românii, indiferent de consum. Ce se va întâmpla | Shutterstock

Motivul este majorarea TVA-ului de la 5% la 11%, o schimbare care va afecta toate gospodăriile, inclusiv pe cele care nu își modifică obiceiurile de consum.

Facturile la energie cresc din noiembrie pentru toți românii, indiferent de consum. Ce se va întâmpla

Deși diferența procentuală pare modestă, impactul asupra bugetelor va fi vizibil, mai ales în sezonul rece, când costurile pentru încălzire sunt deja ridicate. Creșterea TVA-ului se aplică direct la prețul final al energiei termice, ceea ce înseamnă că orice kilowat consumat va costa mai mult. În consecință, valoarea totală a facturii va fi mai mare chiar și pentru familiile care mențin același nivel de consum ca anul trecut.

Citește și: Ce factură a primit un român după liberalizarea prețului la energia electrică. Ce a pățit după noile reglementări

Articolul continuă după reclamă

Familiile din sistemele centralizate, printre cele mai afectate

Specialiștii avertizează că familiile care depind de sistemele centralizate de încălzire vor fi printre cele mai lovite de această măsură. În multe orașe, aceste sisteme sunt deja criticate pentru pierderile mari din rețea și eficiența scăzută, iar noua creștere de taxe vine ca o povară suplimentară.

Pentru unele gospodării, diferența ar putea însemna zeci de lei în plus la fiecare factură lunară, o sumă semnificativă în contextul în care prețurile la gaze, energie electrică, alimente și combustibili continuă să crească.

Economistul Adrian Negrescu avertizează că majorarea TVA-ului la energia termică va avea efecte directe asupra tuturor consumatorilor:

„În esență, creșterea TVA va duce la creșterea facturii pentru fiecare român, indiferent de cât consumă. TVA-ul se aplică la prețul de vânzare, la consumul de energie, astfel încât cu cât ai consum mai mare, cu atât vei plăti, bineînțeles, mai mult. E încă o lovitură pentru cei care consumă energie, în condițiile în care prețurile pentru populație au crescut spectaculos în ultimele luni”, a explicat Negrescu, pentru presă potrivit viva.ro.

Citește și: 4,7 milioane de români vor avea facturi duble la energie. Ministrul Energiei, declarații în exclusivitate, la Observator Antena 1

Acesta atrage atenția că efectele măsurii se vor resimți rapid în scăderea puterii de cumpărare și în dificultăți financiare pentru majoritatea populației.

„Din păcate, pentru populația defavorizată va deveni un adevărat lux să-și încălzească locuințele. Mulți nu își vor putea permite să plătească 300–500 de lei pe lună pentru energie, mai ales în contextul actual al scumpirilor”, a mai spus economistul.

Majorarea TVA-ului la energia termică vine într-un moment delicat, când mulți români se confruntă deja cu rate mai mari la credite, alimente scumpe și cheltuieli crescute la utilități. În lipsa unor compensații sau măsuri de sprijin, sezonul rece din 2025–2026 se anunță unul dificil, cu facturi mai mari pentru toți consumatorii, indiferent de cât de economi ar fi.

Înapoi la Homepage
AS.ro Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă
Observatornews.ro Putin recunoaste că Rusia e de vină pentru prăbuşirea avionului azer: Rachetele au explodat la câţiva metri Putin recunoaste că Rusia e de vină pentru prăbuşirea avionului azer: Rachetele au explodat la câţiva metri
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura” Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Amenzi de până la 20.000 de lei dacă faci asta în fața unui ghișeu. Ce lege pregătesc parlamentarii români
Amenzi de până la 20.000 de lei dacă faci asta în fața unui ghișeu. Ce lege pregătesc parlamentarii români
Victoria Beckham a fost susținută de familie și prieteni la premiera documentarului despre viața sa. Brooklyn Beckham, singurul absent
Victoria Beckham a fost susținută de familie și prieteni la premiera documentarului despre viața sa. Brooklyn... Catine.ro
Nicușor Dan, noi detalii despre nunta cu Mirabela Grădinaru. Ce zice liderul de la Cotroceni despre eveniment:„ Foarte personal”
Nicușor Dan, noi detalii despre nunta cu Mirabela Grădinaru. Ce zice liderul de la Cotroceni despre eveniment:„...
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cătălin Drulă, deputat USR: „PSD-ul pune frână reformelor, asta se întâmplă în această coaliție. E un joc dublu”
Cătălin Drulă, deputat USR: „PSD-ul pune frână reformelor, asta se întâmplă în această coaliție. E un... Libertatea.ro
Autostrăzile și drumurile expres gata în 2025. Numărul de kilometri recepționați, potrivit CNAIR. „Sezonul lucrărilor”, la final
Autostrăzile și drumurile expres gata în 2025. Numărul de kilometri recepționați, potrivit CNAIR.... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a avut loc într-un safari în Tanzania. Video
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a... Elle
Cine este și cu ce se ocupă Andreea, soția lui Dorian Popa. Vloggerul este mândru de ea
Cine este și cu ce se ocupă Andreea, soția lui Dorian Popa. Vloggerul este mândru de ea Spynews.ro
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! – GALERIE FOTO
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! –... BZI
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința!
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețetă de plăcinte la tigaie cu iaurt. Ce să mai adaugi pentru un gust extraordinar
Rețetă de plăcinte la tigaie cu iaurt. Ce să mai adaugi pentru un gust extraordinar HelloTaste.ro
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis.
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 10 octombrie 2025. Peștii sunt asumați în tot ceea ce fac. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 10 octombrie 2025. Peștii sunt asumați în tot ceea ce fac. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Inspectorii ANAF, trimiși să rupă firmele cu amenzi. Cine vine fără bani e concediat
Inspectorii ANAF, trimiși să rupă firmele cu amenzi. Cine vine fără bani e concediat Jurnalul
Francia Raisa rupe tăcerea! Adevăratul motiv pentru care nu a fost invitată la nunta Selenei Gomez, deși i-a donat un rinichi
Francia Raisa rupe tăcerea! Adevăratul motiv pentru care nu a fost invitată la nunta Selenei Gomez, deși i-a... Kudika
La cât să setezi termostatul când afară sunt -5 grade. Diferența de un grad poate schimba factura cu 10%
La cât să setezi termostatul când afară sunt -5 grade. Diferența de un grad poate schimba factura cu 10% Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Putin recunoaste că Rusia e de vină pentru prăbuşirea avionului azer: Rachetele au explodat la câţiva metri
Putin recunoaste că Rusia e de vină pentru prăbuşirea avionului azer: Rachetele au explodat la câţiva metri Observator
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv MediCOOL
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă HelloTaste
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume” ProSport
Ce înseamnă, de fapt, noul semn de circulație din imagine. Peste 300.000 de șoferi români au de-a face cu el
Ce înseamnă, de fapt, noul semn de circulație din imagine. Peste 300.000 de șoferi români au de-a face cu el Gandul
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt CanCan
Igiena intimă la băieței
Igiena intimă la băieței DeParinti
Mentora lui Liam Payne a dezvăluit ultima conversație pe care a avut-o cu artistul înainte de moartea lui: „Știam că era în Argentina”
Mentora lui Liam Payne a dezvăluit ultima conversație pe care a avut-o cu artistul înainte de moartea lui:... ZUTV
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI 
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI  UseIT
Tiramisu cu cremă de dovleac și aromă de scorțișoară
Tiramisu cu cremă de dovleac și aromă de scorțișoară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x