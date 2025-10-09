Începând cu 1 noiembrie 2025, românii vor plăti facturi mai mari la energia termică, indiferent de cât consumă.

Facturile la energie cresc din noiembrie pentru toți românii, indiferent de consum. Ce se va întâmpla | Shutterstock

Motivul este majorarea TVA-ului de la 5% la 11%, o schimbare care va afecta toate gospodăriile, inclusiv pe cele care nu își modifică obiceiurile de consum.

Deși diferența procentuală pare modestă, impactul asupra bugetelor va fi vizibil, mai ales în sezonul rece, când costurile pentru încălzire sunt deja ridicate. Creșterea TVA-ului se aplică direct la prețul final al energiei termice, ceea ce înseamnă că orice kilowat consumat va costa mai mult. În consecință, valoarea totală a facturii va fi mai mare chiar și pentru familiile care mențin același nivel de consum ca anul trecut.

Familiile din sistemele centralizate, printre cele mai afectate

Specialiștii avertizează că familiile care depind de sistemele centralizate de încălzire vor fi printre cele mai lovite de această măsură. În multe orașe, aceste sisteme sunt deja criticate pentru pierderile mari din rețea și eficiența scăzută, iar noua creștere de taxe vine ca o povară suplimentară.

Pentru unele gospodării, diferența ar putea însemna zeci de lei în plus la fiecare factură lunară, o sumă semnificativă în contextul în care prețurile la gaze, energie electrică, alimente și combustibili continuă să crească.

Economistul Adrian Negrescu avertizează că majorarea TVA-ului la energia termică va avea efecte directe asupra tuturor consumatorilor:

„În esență, creșterea TVA va duce la creșterea facturii pentru fiecare român, indiferent de cât consumă. TVA-ul se aplică la prețul de vânzare, la consumul de energie, astfel încât cu cât ai consum mai mare, cu atât vei plăti, bineînțeles, mai mult. E încă o lovitură pentru cei care consumă energie, în condițiile în care prețurile pentru populație au crescut spectaculos în ultimele luni”, a explicat Negrescu, pentru presă potrivit viva.ro.

Acesta atrage atenția că efectele măsurii se vor resimți rapid în scăderea puterii de cumpărare și în dificultăți financiare pentru majoritatea populației.

„Din păcate, pentru populația defavorizată va deveni un adevărat lux să-și încălzească locuințele. Mulți nu își vor putea permite să plătească 300–500 de lei pe lună pentru energie, mai ales în contextul actual al scumpirilor”, a mai spus economistul.

Majorarea TVA-ului la energia termică vine într-un moment delicat, când mulți români se confruntă deja cu rate mai mari la credite, alimente scumpe și cheltuieli crescute la utilități. În lipsa unor compensații sau măsuri de sprijin, sezonul rece din 2025–2026 se anunță unul dificil, cu facturi mai mari pentru toți consumatorii, indiferent de cât de economi ar fi.