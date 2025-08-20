FAKE NEWS despre Lacul Vidraru, desființat de Ministrul Energiei. De ce se golește și ce se întâmplă, de fapt

Imagini recente cu Lacul Vidraru au generat o avalanșă de teorii bizare în mediul online. Ce spune Bogdan Ivan, ministrul Energiei, despre lucrările începute acolo.

Lacul Vidraru este una dintre cele mai spectaculoase și fascinante creații inginerești din România

De câteva zile, internetul vuiește: mai mulți utilizatori au distribuit clipuri și mesaje cu speculații bizare despre Lacul Vidraru. Printre cele mai răspândite: ideea că aurul de pe fundul lacului este scos și trimis în străinătate sau că apa ar fi vândută în Franța. S-a mai scris că pe fundul Lacului Vidraru se ascunde un oraș sau că niște rămășițe istorice secrete ies abia acum la iveală, după golirea lui.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a respins toate teoriile conspirației, numindu-le „fake news” alimentate de imagini scoase din context. Acesta a explicat că ce se vede în pozele apărute pe internet este doar o veche amenajare de șantier, din perioada ridicării barajului.

Tot Ivan a specificat că lacul este golit în mod controlat pentru a permite o modernizare esențială a hidrocentralei Vidraru, după aproape șase decenii de exploatare. Aceasta nu este o simplă intervenție: este o etapă majoră în retehnologizare, menită să asigure o producție continuă de energie curată.

Ce urmează pentru Lacul Vidraru

Articolul continuă după reclamă

Zona Lacului Vidraru se află în centrul unui proiect tehnic de lungă durată, menit să garanteze energie curată și siguranță. Pentru mai multă transparență, Hidroelectrica va publica periodic imagini din timpul lucrărilor de retehnologizare.

Bugetul investiției se ridică la 188 de milioane de euro, iar goliri controlate vor continua până în primăvara lui 2026. Acesta este primul astfel de demers major după anul 1974, potrivit Ministerului Energiei.

De ce contează aceste lucrări? Pentru că ele asigură siguranța structurală a hidrocentralei după zeci de ani de funcționare. Ele permit continuarea producerii de energie verde, fără întreruperi, iar următoarele lucrări vor fi comunicate publicului pentru a opri circulația zvonurilor false.

Prezentarea Lacului Vidraru și a hidrocentralei

Lacul Vidraru este una dintre cele mai spectaculoase și fascinante creații inginerești din România. Cu o priveliște ce-ți taie respirația și o importanță strategică uriașă pentru sistemul energetic național, acest lac de acumulare și hidrocentrala aferentă atrag anual mii de turiști, dar și pasionați de tehnologie și istorie.

Lacul este situat în județul Argeș, pe versantul sudic al Munților Făgăraș, pe cursul râului Argeș. Este încadrat între munții Pleșu, Ghițu și Frunții, fiind accesibil de-a lungul celebrului Transfăgărășan, unul dintre cele mai frumoase drumuri montane din lume.

A fost dat în folosință în 1966, după 5 ani de muncă intensă.

Suprafața lacului este de aproximativ 870 de hectare.

Adâncimea maximă atinge 155 de metri, iar lungimea este de circa 10 kilometri.

Volumul total de apă reținut este de aproximativ 465 milioane metri cubi.

Construcția sa a fost un proiect de pionierat pentru acea vreme, fiind una dintre cele mai înalte baraje în arc din Europa la momentul finalizării.

Hidrocentrala este amplasată în subteran, la peste 100 de metri adâncime, și funcționează pe baza apei din lac, transformând forța naturală a râului Argeș în energie electrică verde. Instalațiile sunt capabile să producă în medie 400 GWh anual, echivalentul consumului a sute de mii de gospodării.

În prezent, hidrocentrala este în plin proces de retehnologizare – primul de o asemenea amploare după aproape 60 de ani. Lucrările sunt estimate să se finalizeze în 2026, cu un buget de 188 de milioane de euro, și vor garanta funcționarea în condiții de siguranță pentru deceniile următoare.

Atracții și curiozități