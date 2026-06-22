Antena Căutare
Home News Actualitate Imagini cu tunelul prăbușit la metroul din București. Ce s-a întâmplat cu circulația trenurilor

Imagini cu tunelul prăbușit la metroul din București. Ce s-a întâmplat cu circulația trenurilor

Un tunel de metrou de pe Magistrala M4 a fost afectat în timpul unor lucrări de interconectare cu viitoarea Magistrală M6. Imagini din zona incidentului au apărut online.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 22 Iunie 2026, 15:05 | Actualizat Luni, 22 Iunie 2026, 15:18
Galerie
Un tunel de metrou de pe Magistrala M4 a fost afectat în timpul unor lucrări de interconectare cu viitoarea Magistrală M6. Imagini din zona incidentului au apărut online. | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Un tunel al rețelei de metrou s-a prăbușit, iar imaginile din zona afectată au ajuns rapid în mediul online. Incidentul s-a produs pe traseul Magistralei M4, în apropierea stației 1 Mai, acolo unde în prezent se desfășoară lucrări de interconectare cu viitoarea Magistrală M6.

Imagini cu tunelul prăbușit la metroul din București

În spațiul public a apărut o filmare care surprinde momentul în care o bucată de beton s-ar fi desprins și ar fi căzut pe zona șinelor de metrou. Imaginile, publicate într-un videoclip pe YouTube, au atras atenția internauților, mai ales din cauza contextului în care au avut loc lucrările.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Potrivit informațiilor apărute în presă, în zona respectivă s-ar fi infiltrat apă, iar această situație ar fi contribuit la apariția problemelor tehnice. Incidentul a necesitat intervenția echipelor specializate și a dus temporar la modificarea circulației trenurilor pe Magistrala 4.

Situația s-a produs în apropierea stației 1 Mai, unde au loc lucrări pentru legătura dintre Magistrala 4 și viitoarea Magistrală 6. Din cauza problemei apărute, circulația trenurilor a fost oprită temporar între stațiile 1 Mai și Jiului, începând cu ora 13:20.

Ce s-a întâmplat cu circulația trenurilor

Metrorex a anunțat că trenurile au circulat temporar doar pe anumite segmente ale magistralei:

Gara de Nord 2 – 1 Mai, tur-retur;

Jiului – Străulești, tur-retur.

Compania a precizat că informațiile au fost transmise călătorilor și în stații, prin intermediul sistemelor de sonorizare, iar echipele tehnice au intervenit pentru remedierea situației.

Ulterior, Metrorex a revenit cu o actualizare pe pagina oficială de Facebook și a anunțat reluarea circulației în condiții normale.

Citește și: Metrorex, anunț important în privința circulației trenurilor de metrou. Ce schimbări semnificate vor avea loc începând din toamnă

„Actualizare: Începând cu ora 14:12, circulația trenurilor pe Magistrala 4 a fost reluată în condiții normale!

Circulația trenurilor a fost întreruptă temporar între stațiile 1 Mai – Jiului, începând cu ora 13:20. În timpul lucrărilor de interconectare dintre Magistrala 4 și viitoarea Magistrală 6, a apărut o situație tehnică neprevăzută, aflată în curs de remediere”, a transmis compania.

Reprezentanții Metrorex și-au cerut scuze călătorilor pentru disconfortul creat și au precizat că prioritatea a fost siguranța pasagerilor, precum și remedierea rapidă a problemei apărute în zona lucrărilor.

Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro A fost înşelată de soţul milionar cu cea mai bună prietenă a ei, iar acum a luat o decizie radicală! A fost înşelată de soţul milionar cu cea mai bună prietenă a ei, iar acum a luat o decizie radicală!
Observatornews.ro EXCLUSIV. Mesajul trimis de un parlamentar AUR către un pucist din PNL: Ieşim din sală înainte de vot EXCLUSIV. Mesajul trimis de un parlamentar AUR către un pucist din PNL: Ieşim din sală înainte de vot
Antena 3 Un deputat AUR anunță, într-un dialog filmat cu parlamentari USR, o "surpriză surprinzătoare”: ”Kinder cu surpriză o să fiţi" Un deputat AUR anunță, într-un dialog filmat cu parlamentari USR, o "surpriză surprinzătoare”: ”Kinder cu surpriză o să fiţi"
SpyNews Care este numele real al soției lui Luis Gabriel. Toată lumea o știe drept Haziran, dar nu o cheamă așa Care este numele real al soției lui Luis Gabriel. Toată lumea o știe drept Haziran, dar nu o cheamă așa
Vezi acum Insula Iubirii | Ungaria: iubire, tentații & decizii dificile. Dă PLAY și urmărește episoadele disponibile
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi acum Insula Iubirii | Ungaria: iubire, tentații & decizii dificile. Dă PLAY și urmărește episoadele disponibile
Comentarii


Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Veste tristă pentru fanii „Dallas”. A murit unul dintre actorii emblematici ai serialului
Veste tristă pentru fanii „Dallas”. A murit unul dintre actorii emblematici ai serialului
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Imagini sfâșietoare de la înmormântarea lui Ece Irtem. Mama tinerei nu și-a putut stăpâni durerea și a leșinat
Imagini sfâșietoare de la înmormântarea lui Ece Irtem. Mama tinerei nu și-a putut stăpâni durerea și a leșinat
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj.... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Un robot umanoid a ieșit la cerșit pe o stradă din China. Spunea că „nu are bani să se reîncarce”
Un robot umanoid a ieșit la cerșit pe o stradă din China. Spunea că „nu are bani să se reîncarce” Antena3.ro
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși useit
Călin Georgescu, mesaj dur pentru Guvernul Bolojan III: „Este o capitulare morală rușinoasă și trădătoare!”
Călin Georgescu, mesaj dur pentru Guvernul Bolojan III: „Este o capitulare morală rușinoasă și trădătoare!” BZI
Prima alegere de ayatollah, la un congres PNL: Liberalii și-au epurat conducerea și și-au ales alta. Plină de ex-bășiști, progresiști și ONG-iști #rezist
Prima alegere de ayatollah, la un congres PNL: Liberalii și-au epurat conducerea și și-au ales alta. Plină de... Jurnalul
Dua Lipa a făcut publice imaginile de la nunta de poveste din Sicilia. Cine au fost invitații de top
Dua Lipa a făcut publice imaginile de la nunta de poveste din Sicilia. Cine au fost invitații de top Kudika
Singurele zodii protejate de Sânziene. De ASTAZI începe cea mai frumoasă perioadă
Singurele zodii protejate de Sânziene. De ASTAZI începe cea mai frumoasă perioadă Redactia.ro
Capitalele europene unde chiriile depăşesc 2.500 de euro. Unde se situează Bucureştiul
Capitalele europene unde chiriile depăşesc 2.500 de euro. Unde se situează Bucureştiul Observator
Mamă la 40 de ani. Provocările fertilității când amânăm prea mult timp o sarcină
Mamă la 40 de ani. Provocările fertilității când amânăm prea mult timp o sarcină MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Parenting după divorț – Cum să menții stabilitatea emoțională a copilului
Parenting după divorț – Cum să menții stabilitatea emoțională a copilului DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x