Imagini cu tunelul prăbușit la metroul din București. Ce s-a întâmplat cu circulația trenurilor

Un tunel al rețelei de metrou s-a prăbușit, iar imaginile din zona afectată au ajuns rapid în mediul online. Incidentul s-a produs pe traseul Magistralei M4, în apropierea stației 1 Mai, acolo unde în prezent se desfășoară lucrări de interconectare cu viitoarea Magistrală M6.
Imagini cu tunelul prăbușit la metroul din București
În spațiul public a apărut o filmare care surprinde momentul în care o bucată de beton s-ar fi desprins și ar fi căzut pe zona șinelor de metrou. Imaginile, publicate într-un videoclip pe YouTube, au atras atenția internauților, mai ales din cauza contextului în care au avut loc lucrările.
Potrivit informațiilor apărute în presă, în zona respectivă s-ar fi infiltrat apă, iar această situație ar fi contribuit la apariția problemelor tehnice. Incidentul a necesitat intervenția echipelor specializate și a dus temporar la modificarea circulației trenurilor pe Magistrala 4.
Situația s-a produs în apropierea stației 1 Mai, unde au loc lucrări pentru legătura dintre Magistrala 4 și viitoarea Magistrală 6. Din cauza problemei apărute, circulația trenurilor a fost oprită temporar între stațiile 1 Mai și Jiului, începând cu ora 13:20.
Ce s-a întâmplat cu circulația trenurilor
Metrorex a anunțat că trenurile au circulat temporar doar pe anumite segmente ale magistralei:
Gara de Nord 2 – 1 Mai, tur-retur;
Jiului – Străulești, tur-retur.
Compania a precizat că informațiile au fost transmise călătorilor și în stații, prin intermediul sistemelor de sonorizare, iar echipele tehnice au intervenit pentru remedierea situației.
Ulterior, Metrorex a revenit cu o actualizare pe pagina oficială de Facebook și a anunțat reluarea circulației în condiții normale.
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„Actualizare: Începând cu ora 14:12, circulația trenurilor pe Magistrala 4 a fost reluată în condiții normale!
Circulația trenurilor a fost întreruptă temporar între stațiile 1 Mai – Jiului, începând cu ora 13:20. În timpul lucrărilor de interconectare dintre Magistrala 4 și viitoarea Magistrală 6, a apărut o situație tehnică neprevăzută, aflată în curs de remediere”, a transmis compania.
Reprezentanții Metrorex și-au cerut scuze călătorilor pentru disconfortul creat și au precizat că prioritatea a fost siguranța pasagerilor, precum și remedierea rapidă a problemei apărute în zona lucrărilor.