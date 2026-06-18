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Imagini sfâșietoare de la înmormântarea lui Ece Irtem. Mama tinerei nu și-a putut stăpâni durerea și a leșinat

Momente sfâșietoare la înmormântarea actriței Ece Irtem. Mama artistei a leșinat de durere în timpul ceremoniei, iar familia și apropiații au condus-o pe ultimul drum în lacrimi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 18 Iunie 2026, 15:26 | Actualizat Joi, 18 Iunie 2026, 15:30
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Imagini sfâșietoare de la înmormântarea actriței Ece Irtem. Mama tinerei nu și-a putut stăpâni durerea și a leșinat în timpul ceremoniei | Hepta
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Ceremonia de înmormântare a actriței Ece Irtem a fost marcată de momente sfâșietoare și de o durere profundă. Familia, prietenii și cei care au cunoscut-o au venit să își ia rămas-bun de la tânăra artistă, într-o atmosferă apăsătoare, dominată de lacrimi și emoții puternice. Imaginile surprinse la fața locului au arătat drama prin care trec cei apropiați actriței, care nu își pot reveni după pierderea suferită.

Imagini sfâșietoare de la înmormântarea lui Ece Irtem

Actrița s-a stins din viață la vârsta de doar 35 de ani, într-un mod tragic, vestea decesului său provocând un val de șoc și tristețe în rândul celor care au admirat-o. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, aceasta a fost găsită fără suflare în locuința sa, iar circumstanțele exacte ale morții sale au stârnit numeroase reacții și mesaje de condoleanțe din partea colegilor și admiratorilor.

Ece Irtem a fost înmormântată în districtul Kuşadası, din provincia Aydın, orașul său natal. Sute de persoane au participat la ceremonia funerară pentru a-i aduce un ultim omagiu și pentru a fi alături de familia îndurerată în aceste clipe extrem de dificile. Sicriul actriței a fost înconjurat de flori și coroane funerare, iar cei prezenți au păstrat momente de reculegere în memoria sa.

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Cele mai emoționante momente s-au petrecut însă în timpul ceremoniei, când mama actriței, Huriye Irtem, a fost copleșită de durere. Femeia nu și-a putut stăpâni suferința și, la un moment dat, a leșinat. Cei aflați în apropiere au intervenit imediat pentru a-i acorda ajutor și pentru a o sprijini să își revină. Imaginile cu mama îndurerată au impresionat profund pe cei care au urmărit desfășurarea funeraliilor.

Mama tinerei nu și-a putut stăpâni durerea și a leșinat

Rudele și apropiații au încercat să îi fie alături și să o susțină în aceste clipe cumplite. Durerea pierderii unui copil este greu de descris în cuvinte, iar reacția femeii a reflectat drama profundă prin care trece familia după dispariția prematură a actriței. Mai multe persoane prezente la ceremonie au izbucnit în lacrimi, iar atmosfera a fost una apăsătoare pe tot parcursul evenimentului.

În timp ce familia își plângea pierderea, un alt aspect a atras atenția celor prezenți. Unele persoane au ales să filmeze și să fotografieze momentele de suferință ale rudelor, inclusiv scenele în care mama actriței avea nevoie de ajutor. Gestul a fost criticat de numeroși oameni și considerat de mulți drept o lipsă de respect față de durerea familiei. În mediul online au apărut numeroase comentarii prin care utilizatorii au cerut mai multă discreție și empatie în astfel de situații sensibile.

Moartea prematură a lui Ece Irtem a lăsat în urmă multă tristețe și numeroase întrebări. Cei care au cunoscut-o o descriu ca pe o persoană talentată, apreciată și iubită, iar dispariția sa reprezintă o pierdere uriașă pentru familie și pentru cei care i-au urmărit cariera. În lacrimi și cu sufletele sfâșiate de durere, apropiații au condus-o pe ultimul drum, păstrând vie amintirea unei artiste care s-a stins mult prea devreme.

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