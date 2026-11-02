Khiana Smith, o influenceriță de 23 de ani, a ajuns la ATI în Bali după ce a contractat meningită bacteriană și virală. Ce simptome grave a dezvoltat și de ce nu poate zbura înapoi în Australia.

Influenceriță de 23 de ani, în stare critică după ce a contractat o infecție gravă la creier în vacanța din Bali | Instagram

O influenceriță se luptă pentru viața sa într-un spital din Bali, după ce a contractat o infecție cerebrală în timpul unei vacanțe.

O influenceriță se luptă pentru viața sa la terapie intensivă, după ce a contractat o infecție cerebrală în timpul unei vacanțe în Bali

Khiana Smith, în vârstă de 23 de ani, creatoare de conținut și antrenoare online, călătorea prin Europa de aproximativ două săptămâni, înainte de a ajunge în Bali, unde plănuia să petreacă o săptămână. Însă vacanța s-a transformat într-un adevărat coșmar, după ce tânăra s-a îmbolnăvit brusc și a ajuns la terapie intensivă.

Influencerița a povestit pentru publicația News.com.au că nu s-ar fi așteptat niciodată să treacă printr-o asemenea experiență. Ea a petrecut opt zile imobilizată la pat, în unitatea de terapie intensivă, după ce a fost diagnosticată cu meningită bacteriană și virală. În plus, tânăra a făcut pneumonie în spital și a acumulat lichid în plămâni.

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Medicii nu au reușit să stabilească deocamdată cum a contractat infecția. Printre posibilele surse luate în calcul se numără alimentele contaminate, apa în care a înotat sau chiar contactul cu o altă persoană în timpul unui zbor, relatează The New York Post.

„Nu știu ce s-a întâmplat, serios, nu știu. M-am trezit într-o zi și aveam o durere de cap îngrozitoare, de parcă nici nu puteam să mă dau jos din pat”, a povestit Khiana Smith.

Meningita bacteriană este o infecție gravă, care afectează membranele ce protejează creierul și măduva spinării. Boala poate evolua rapid și poate pune viața în pericol dacă nu este diagnosticată și tratată la timp.

Cum a evoluat starea ei de sănătate

După ce o perfuzie administrată la vila în care era cazată nu a reușit să-i amelioreze simptomele severe, tânăra a fost transportată cu ambulanța la un spital internațional din Bali. Mama sa, Cass Smith, a luat primul zbor disponibil spre Indonezia imediat ce a aflat cât de gravă este starea fiicei sale.

„Nu există nimic mai înfricoșător decât să știi că copilul tău luptă pentru viața lui într-o țară străină, iar tu ești la mii de kilometri distanță, incapabilă să îl ții de mână”, a declarat mama influenceriței.

În ciuda stresului provocat de internarea într-un spital din străinătate, familia a lăudat eforturile personalului medical. Potrivit relatărilor, Khiana Smith a fost supusă unei tomografii computerizate și a primit tratament intravenos cu antibiotice la doar câteva ore după ce a ajuns la spital, scrie The Sun.

Boala și complicațiile apărute au afectat puternic organismul tinerei. Printre efectele resimțite se numără pierderile de memorie și dificultățile în menținerea conversațiilor, simptome care îi îngrijorează atât pe ea, cât și pe cei apropiați.

„Mi-am pierdut multă memorie, parcă mă chinui foarte mult să-mi amintesc lucruri”, a mărturisit influencerița.

Meningita poate provoca, în anumite cazuri, complicații neurologice de durată, mai ales atunci când inflamația afectează creierul. Familia Khianei speră însă că administrarea rapidă a antibioticelor va contribui la prevenirea unor leziuni permanente și că problemele de memorie cu care se confruntă în prezent sunt temporare.

De ce nu poate influencerița să se întoarcă acasă, în Australia

Deși își dorește foarte mult să se întoarcă în Australia, Khiana Smith nu poate călători deocamdată cu avionul. Din cauza inflamației de la nivelul creierului și a presiunii din cabina aeronavei, zborul ar putea reprezenta un risc pentru sănătatea sa. Astfel, tânăra este nevoită să rămână în Bali până când medicii vor considera că starea ei permite transportul în siguranță.

„Mă simt absolut neajutorată și vreau doar să merg acasă”, a spus ea, explicând că până și activitățile de bază au devenit extrem de dificile.

Experiența prin care trece a determinat-o să le transmită un avertisment celor care o urmăresc în mediul online. Khiana a mărturisit că a avut întotdeauna grijă de sănătatea sa, că mănâncă echilibrat și face mișcare în fiecare zi. Cu toate acestea, s-a trezit într-o situație pe care nu și-ar fi imaginat-o niciodată.

„Viața este atât de prețioasă. Într-un minut sunt sănătoasă, călătoresc prin lume, trăiesc viața visurilor mele, iar în următorul sunt imobilizată la pat la ATI în Bali, cu o infecție cerebrală care ar fi putut să mă omoare”, a avertizat ea.

„Nu-ți lua niciodată viața sau sănătatea de bune”, a adăugat influencerița.

Între timp, sute de urmăritori au reacționat la mesajele și postările sale de pe rețelele sociale, unde i-au transmis încurajări și urări de însănătoșire grabnică. Familia și cei apropiați speră ca tratamentul să dea rezultate, iar Khiana să se recupereze suficient pentru a se putea întoarce în siguranță acasă.