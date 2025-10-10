Detaliul ascuns într-un tablou celebru a fost descoperit cu ajutorul AI. Ce au găsit experții în opera de artă

Antena Căutare
Detaliul ascuns într-un tablou celebru creat de Rafael a fost descoperit cu ajutorul AI, deși opera de artă fusese analizată în trecut de numeroși experți.

Publicat: Vineri, 10 Octombrie 2025, 16:36 | Actualizat Vineri, 10 Octombrie 2025, 16:39
Un tablou creat de Rafael ar avea un detaliu inedit | Shutterstock

Cu ajutorul AI, experții au descoperit detaliul ascuns într-un tablou celebru creat de artistul Rafael.

Inteligența artificială poate fi antrenată pentru a vedea detalii în imagini care nu pot fi văzute cu ochiul liber, scrie Science Alert.

În 2023, o rețea AI a identificat un detaliu neobișnuit într-o față dintr-un faimos tablou care ar fi fost creat de Rafael.

Potrivit analizei AI, acea față nu ar fi fost pictată chiar de către Raphael.

Chipul identificat de AI îi aparține Sfântului Iosif, vizibil în colțul din stânga sus al picturii cunoscute sub numele de Madonna della Rosa (sau Madonna Trandafirului). Acesta ar fi detaliul ascuns din tabloul celebru al lui Rafael care a fost descoperit cu ajutorul AI.

Cercetătorii dezbat de mult timp dacă această pictură este cu adevărat o lucrare originală a lui Rafael. Deși stabilirea autenticității unei opere de artă necesită dovezi din surse diverse, o metodă mai nouă de analiză bazată pe un algoritm de inteligență artificială pare să dea dreptate celor care cred că cel puțin o parte tablou a fost realizat de un alt artist.

Cercetători din Marea Britanie și SUA au dezvoltat un algoritm de analiză personalizat, bazat pe lucrări despre care se știe cu certitudine că au fost realizate de maestrul italian.

Citește și: OpenAI lansează un competitor TikTok. Ce video-uri vor fi publicate pe platformă

„Folosind analiza caracteristicilor profunde, am utilizat imagini ale picturilor autentificate ale lui Rafael pentru a antrena computerul să-i recunoască stilul cu un grad foarte ridicat de detaliu. De la tușe, paleta de culori, umbrire și fiecare aspect al lucrării,” a explicat matematicianul și informaticianul Hassan Ugail de la Universitatea din Bradford, Marea Britanie. „Computerul vede mult mai profund decât ochiul uman, până la nivel microscopic.”

Procesele de învățare automată au nevoie, de obicei, de un set mare de exemple pentru a fi antrenate. Acest lucru e dificil de obținut în cazul operei unui singur artist. În acest caz, echipa a modificat o arhitectură pre-antrenată dezvoltată de Microsoft, numită ResNet50. Aceasta a fost combinată cu o tehnică clasică de învățare automată numită Support Vector Machine. Astfel, a fost descoperit detaliul ascuns într-un tablou celebru, cu ajutorul AI.

Metoda s-a dovedit anterior a avea o acuratețe de 98% în identificarea picturilor lui Rafael. De obicei, sistemul este antrenat pe imagini complete, dar în acest caz echipa i-a cerut să analizeze și chipuri individuale.

O parte din tabloul Madonna della Rosa nu a fost creat de Rafael

În timp ce chipurile Fecioarei, Pruncului și Sfântului Ioan au fost identificate ca fiind create de Rafael, nu același lucru s-a constatat pentru Sfântul Iosif. Cercetătorii notează că, în dezbaterile anterioare privind autenticitatea picturii, chipul Sfântului Iosif fusese considerat mai puțin reușit decât celelalte din compoziție.

„Când am testat Madonna della Rosa ca întreg, rezultatele nu au fost concludente,” a spus Ugail. „Așa că am testat apoi părțile individuale. În timp ce restul tabloului a fost confirmat ca fiind realizat de Rafael, chipul lui Iosif a fost identificat ca fiind, cel mai probabil, opera altcuiva.”

Citește și: ChatGPT deja ar distruge căsnicii. Cum folosesc utilizatorii chatbot-ul pentru a-și ataca partenerii

Giulio Romano, unul dintre elevii lui Rafael, ar fi putut crea acest chip. Însă acest lucru nu este cert. Analiza e un nou exemplu al modului în care tehnologia modernă dezvăluie secretele artei clasice.

Se crede că Madonna della Rosa a fost pictată pe pânză între anii 1518 și 1520. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, criticii de artă au început să suspecteze că Rafael nu ar fi pictat întreaga lucrare.

Echipa de cercetare subliniază că inteligența artificială va fi un instrument de sprijin pentru experții în artă, nu un înlocuitor al acestora.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.



Comentarii




Citește și
