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Lista cumpărăturilor de lux făcute cu cardurile ANM. Cât au costat parfumurile, hainele și lenjeria intimă

Lista cumpărăturilor de lux făcute cu cardurile ANM. Parfumuri, haine, lenjerie intimă și alte produse de sute de mii de lei, plătite din bani publici.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Sambata, 10 Octombrie 2026, 17:50 | Actualizat Sambata, 10 Octombrie 2026, 18:06
Ce s-a cumpărat cu cardurile ANM | pexels
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Sutiene de lux, pijamale, pantofi cu toc și parfumuri, toate achitate cu cardurile Administrației Naționale de Meteorologie. Un control al Ministerului Mediului a scos la iveală cheltuieli de sute de mii de lei pentru produse care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost folosiți banii instituției.

În urma verificărilor, raportul urmează să ajungă la Parchet, iar ministrul Mediului cere demisia conducerii ANM.

Cumpărături de lux cu cardurile ANM

Printre cheltuielile evidențiate în urma controlului se numără achiziții care atrag atenția prin valoarea lor și nu numai. Potrivit informațiilor făcute publice, pe cardurile ANM ar fi fost achitate inclusiv un sutien de lux în valoare de peste 1.000 de lei, pijamale, pantofi cu toc și un aranjament floral pentru care s-au plătit 6.000 de lei.

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O altă categorie de cheltuieli care a ridicat semne de întrebare este cea a parfumurilor. Într-un singur an, suma alocată acestor produse s-ar fi apropiat de 120.000 de lei.

Exemplele prezentate public însumează peste 455.000 de lei. Pentru a înțelege mai ușor valoarea acestor cheltuieli, suma echivalează cu aproximativ 78 de salarii medii nete, potrivit comparației prezentate în informațiile făcute publice.

Verificările Ministerului Mediului au vizat modul în care au fost efectuate aceste plăți și felul în care au fost utilizați banii instituției.

Se solicită demisia directorului ANM

În urma neregulilor semnalate, ministrul Mediului a cerut demisia conducerii Administrației Naționale de Meteorologie. Raportul de control urmează să fie înaintat Parchetului pentru verificări suplimentare.

De cealaltă parte, directoarea generală a ANM, Elena Mateescu, susține că a sesizat Poliția încă din luna august în legătură cu situația respectivă. Aceasta afirmă că nu se consideră vinovată în acest caz.

Urmează ca autoritățile competente să stabilească împrejurările în care au fost făcute achizițiile, cine le-a aprobat și dacă au fost respectate regulile privind folosirea fondurilor instituției.

Sutien de peste 1.000 de lei, parfumuri și haine de lux, cumpărate din banii ANM. Ce a descoperit Ministerul Mediului...

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