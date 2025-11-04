Cine era românul care a murit după ce a fost scos de sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti. Soția lui Octav Stroici a leșinat de durere când a aflat vestea teribilă.

Mesajul lui Nicușor Dan după ce un român prins sub dărâmăturile turnului din Italia a murit | profimediaimages.ro

După mai bine de 11 ore petrecute sub dărâmăturile turnului medieval din Roma, care s-a prăbușit parțial în timpul unor lucrări de renovare a clădirii Torre dei Conti, românul Octav Stroici s-a stins din viață în cele din urmă la spital.

Muncitorul avea 66 de ani și era originar din Suceava, însă de mai bine de 30 de ani trăia în Italia, acolo unde, din păcate, și-a găsit sfârșitul chiar sub ochii soției sale care, de asemenea, a fost martoră și ea la operațiunea de salvare.

Citește și: Mesajul președintelui Nicușor Dan despre tragedia de la Colectiv: „Zece ani mai târziu...”

Mesajul lui Nicușor Dan după ce un român prins sub dărâmăturile turnului din Italia a murit. Cum a reacționat președintele

Articolul continuă după reclamă

Prima prăbușire a turnului medieval a avut loc în jurul orei 11:20, pe 3 noiembrie 2025, atunci când mai mulți muncitori lucrau de zor pentru renovarea acestuia. De atunci și până la ora 22:00 românul a rămas blocat sub ruine, sperând că echipele de salvare vor reuși să ajungă la el.

Așa s-a și întâmplat pentru că Octav a fost scos în viață de sub dărâmături, însă inima lui s-a oprit din păcate la spital la scurt timp după miezul nopții.

„Grăbiți-vă, nu pot să mă mișc, nu mai rezist, salvați-mă” a spus acesta cu ultimele puteri, în timp ce spera la o minune. Vestea cumplită că acesta și-a pierdut viața a făcut-o pe soția lui să leșine de durere, mai ales după ce a avut un moment de liniște când a văzut că salvatorii au reușit să îl scoată de sub ruine.

Reacțiile cu privire la incident nu au întârziat să apară, iar printre cele mai comentate s-a numărat și reacția președintelui României, Nicușor Dan.

„Am aflat cu profundă tristețe vestea că românul prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma s-a stins azi-noapte la spital. Transmit condoleanțe familiei și celor apropiați.

Gândurile mele se îndreaptă și către toți românii care muncesc departe de casă, cu dăruire și sacrificiu.

Apreciez efortul impresionant al echipelor de salvare italiene, care au încercat, timp de peste 11 ore, să-i salveze viața.

Dumnezeu să-l odihnească în pace și să aducă alinare familiei îndurerate.” a scris acesta în mediul online în această dimineață.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională

Cine era românul care a murit după ce o parte din Turnul Torre Dei Conti s-a prăbușit peste el. Soția lui a leșinat când a aflat că a încetat din viață

Așa cum am menționat mai sus, Octav Stroici era un român în vârstă de 66 de ani, originar din Suceava care locuia la periferia Romei. El făcea parte din echipa de renovare a turnului medieval Torre dei Conti, ai cărei și alți angajați au fost prinși sub dărâmăturile turnului. Printre aceștia s-a mai aflat un român, care în prezent este spitalizat din cauza unor răni serioase la cap, dar și alți doi bărbați care au refuzat internare, fiind răniți ușor.

„Nu consuma alcool, nu a băut niciodată. Pentru el există doar munca. Mai avea doar un an până la pensie, putea să intre în șomaj, dar noi nu suntem genul de oameni care fac astfel de lucruri. Acum trebuie să mă asculte. Important este să-și revină. Dragostea mea luptă, știu asta”, spunea soţia lui înainte ca el să moară în cele din urmă, scrie Observator News.

Citește și: Concluziile studiului Național Antena „Toată România Noastră”. Nicușor Dan, despre cifrele ce arată ruptura dintre oameni și stat

„Era o persoană extraordinară, liniștită, foarte bună, un om muncitor. Nu merita un asemenea destin, mai ales că se apropia de pensie” a povestit unul dintre colegii românului în fața ruinlor înainte de a-i depune un buchet de flori ca omagiu.