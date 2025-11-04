Antena Căutare
Home News Actualitate Mesajul lui Nicușor Dan după ce un român prins sub dărâmăturile turnului din Italia a murit. Cum a reacționat președintele

Mesajul lui Nicușor Dan după ce un român prins sub dărâmăturile turnului din Italia a murit. Cum a reacționat președintele

Cine era românul care a murit după ce a fost scos de sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti. Soția lui Octav Stroici a leșinat de durere când a aflat vestea teribilă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 04 Noiembrie 2025, 13:32 | Actualizat Marti, 04 Noiembrie 2025, 15:51
Galerie
Mesajul lui Nicușor Dan după ce un român prins sub dărâmăturile turnului din Italia a murit | profimediaimages.ro

După mai bine de 11 ore petrecute sub dărâmăturile turnului medieval din Roma, care s-a prăbușit parțial în timpul unor lucrări de renovare a clădirii Torre dei Conti, românul Octav Stroici s-a stins din viață în cele din urmă la spital.

Muncitorul avea 66 de ani și era originar din Suceava, însă de mai bine de 30 de ani trăia în Italia, acolo unde, din păcate, și-a găsit sfârșitul chiar sub ochii soției sale care, de asemenea, a fost martoră și ea la operațiunea de salvare.

Citește și: Mesajul președintelui Nicușor Dan despre tragedia de la Colectiv: „Zece ani mai târziu...”

Mesajul lui Nicușor Dan după ce un român prins sub dărâmăturile turnului din Italia a murit. Cum a reacționat președintele

Articolul continuă după reclamă

Prima prăbușire a turnului medieval a avut loc în jurul orei 11:20, pe 3 noiembrie 2025, atunci când mai mulți muncitori lucrau de zor pentru renovarea acestuia. De atunci și până la ora 22:00 românul a rămas blocat sub ruine, sperând că echipele de salvare vor reuși să ajungă la el.

Așa s-a și întâmplat pentru că Octav a fost scos în viață de sub dărâmături, însă inima lui s-a oprit din păcate la spital la scurt timp după miezul nopții.

„Grăbiți-vă, nu pot să mă mișc, nu mai rezist, salvați-mă” a spus acesta cu ultimele puteri, în timp ce spera la o minune. Vestea cumplită că acesta și-a pierdut viața a făcut-o pe soția lui să leșine de durere, mai ales după ce a avut un moment de liniște când a văzut că salvatorii au reușit să îl scoată de sub ruine.

Reacțiile cu privire la incident nu au întârziat să apară, iar printre cele mai comentate s-a numărat și reacția președintelui României, Nicușor Dan.

„Am aflat cu profundă tristețe vestea că românul prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma s-a stins azi-noapte la spital. Transmit condoleanțe familiei și celor apropiați.

Gândurile mele se îndreaptă și către toți românii care muncesc departe de casă, cu dăruire și sacrificiu.

Apreciez efortul impresionant al echipelor de salvare italiene, care au încercat, timp de peste 11 ore, să-i salveze viața.

Dumnezeu să-l odihnească în pace și să aducă alinare familiei îndurerate.” a scris acesta în mediul online în această dimineață.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională

Cine era românul care a murit după ce o parte din Turnul Torre Dei Conti s-a prăbușit peste el. Soția lui a leșinat când a aflat că a încetat din viață

Așa cum am menționat mai sus, Octav Stroici era un român în vârstă de 66 de ani, originar din Suceava care locuia la periferia Romei. El făcea parte din echipa de renovare a turnului medieval Torre dei Conti, ai cărei și alți angajați au fost prinși sub dărâmăturile turnului. Printre aceștia s-a mai aflat un român, care în prezent este spitalizat din cauza unor răni serioase la cap, dar și alți doi bărbați care au refuzat internare, fiind răniți ușor.

„Nu consuma alcool, nu a băut niciodată. Pentru el există doar munca. Mai avea doar un an până la pensie, putea să intre în șomaj, dar noi nu suntem genul de oameni care fac astfel de lucruri. Acum trebuie să mă asculte. Important este să-și revină. Dragostea mea luptă, știu asta”, spunea soţia lui înainte ca el să moară în cele din urmă, scrie Observator News.

Citește și: Concluziile studiului Național Antena „Toată România Noastră”. Nicușor Dan, despre cifrele ce arată ruptura dintre oameni și stat

Nicușor Dan și românul prins sub dărâmăturile turnului din Italia care a murit
+10
Mai multe fotografii

„Era o persoană extraordinară, liniștită, foarte bună, un om muncitor. Nu merita un asemenea destin, mai ales că se apropia de pensie” a povestit unul dintre colegii românului în fața ruinlor înainte de a-i depune un buchet de flori ca omagiu.

Amalia Bellantoni, ridicată de mascați din propria casă alături de soț. Ce acuzații grave li se aduc... Charlie Ottley este de-acum cetățean român. Când va depune jurnalistul britanic jurământul de credință...
Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul român de doar 29 de ani a luat atitudine: “Dacă n-ai bani de bacşiş, stai acasă” Milionarul român de doar 29 de ani a luat atitudine: &#8220;Dacă n-ai bani de bacşiş, stai acasă&#8221;
Observatornews.ro Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața” Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Amalia Bellantoni, ridicată de mascați din propria casă alături de soț. Ce acuzații grave li se aduc
Amalia Bellantoni, ridicată de mascați din propria casă alături de soț. Ce acuzații grave li se aduc
Cele trei zodii care atrag succesul financiar uriaș în prima săptămână din noiembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Cele trei zodii care atrag succesul financiar uriaș în prima săptămână din noiembrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Primele rețineri după explozia devastatoare din Rahova. Ce persoane au fost duse la audieri
Primele rețineri după explozia devastatoare din Rahova. Ce persoane au fost duse la audieri
Serenay Sarikaya a primit premiul pentru „Cea mai bună actriță a anului”. Ce ținută a îmbrăcat vedeta în cadrul evenimentului
Serenay Sarikaya a primit premiul pentru „Cea mai bună actriță a anului”. Ce ținută a îmbrăcat vedeta în... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
A murit Dick Cheney, influentul vicepreședinte republican al lui George W. Bush
A murit Dick Cheney, influentul vicepreședinte republican al lui George W. Bush Libertatea.ro
Cum se împart voturile în Capitală: „Bucureștenii nu rezonează cu mesajul suveranist”. Pe cine ar putea avantaja votul util
Cum se împart voturile în Capitală: „Bucureștenii nu rezonează cu mesajul suveranist”. Pe... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Mădălina Ghenea, recunoscătoare fostului iubit, Leonardo Maria Del Vecchio. Ce a mărturisit public actrița: „Bărbați ca tine sunt…”
Mădălina Ghenea, recunoscătoare fostului iubit, Leonardo Maria Del Vecchio. Ce a mărturisit public actrița:... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețeta de chifteluțe suedeze. Cum le prepari la tine acasă, pas cu pas
Rețeta de chifteluțe suedeze. Cum le prepari la tine acasă, pas cu pas HelloTaste.ro
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața” Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Cauzele accidentelor de la rețelele de gaze. Specialiștii, formați profesional în două săptămâni
Cauzele accidentelor de la rețelele de gaze. Specialiștii, formați profesional în două săptămâni Jurnalul
Panică la un liceu din Capitală! Liceul Theodor Pallady evacuat din cauza mirosului puternic de gaze
Panică la un liceu din Capitală! Liceul Theodor Pallady evacuat din cauza mirosului puternic de gaze Kudika
Bani pentru mamele românce care locuiesc în Germania. Ce sumă primesc în plus la pensie?
Bani pentru mamele românce care locuiesc în Germania. Ce sumă primesc în plus la pensie? Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați
Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați Observator
Care sunt cele mai nocive alimente pentru creier. Neurologii avertizează că pot crește riscul de Alzheimer
Care sunt cele mai nocive alimente pentru creier. Neurologii avertizează că pot crește riscul de Alzheimer MediCOOL
Gnocchi de sfeclă roșie cu cartofi. O reinterpretare elegantă a celebrei rețete italiene
Gnocchi de sfeclă roșie cu cartofi. O reinterpretare elegantă a celebrei rețete italiene HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
6 modalități prin care-l faci pe fiecare copil în parte să se simtă special
6 modalități prin care-l faci pe fiecare copil în parte să se simtă special DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Salată de sfeclă cu morcovi, ceapă și usturoi, la borcan, pentru iarnă
Salată de sfeclă cu morcovi, ceapă și usturoi, la borcan, pentru iarnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x