Mesajul președintelui Nicușor Dan despre tragedia de la Colectiv: „Zece ani mai târziu..."

Președintele Nicușor Dan a depus o coroană de flori și a aprins o lumânare la monumentul ridicat în memoria victimelor de la Colectiv. Descoperă ce mesaj a avut șeful statului la 10 ani de la tragedia care a îndurerat o țară întreagă.

Publicat: Joi, 30 Octombrie 2025, 11:54 | Actualizat Joi, 30 Octombrie 2025, 12:46
Mesajul președintelui Nicușor Dan despre tragedia de la Colectiv: „Zece ani mai târziu..."

Președintele României, Nicușor Dan, a mers în această dimineață la monumentul ridicat în memoria victimelor incideniului de la Colectiv și a transmis un mesaj cu însemnătate pentru poporul român, pentru cei care au trecut prin tragicul eveniment, dar și pentru familiile celor care și-au pierdut viața.

Potrivit unei surse, șeful statului a depus o coroană de flori și a aprins o lumânare pentru cei 65 de oameni morți, însă nu s-a oprit aici și a ținut să transmită câteva informații extrem de importante prin care să tragă inclusiv un semnal de alarmă cu privire la neregulile care au dus la o astfel de tragedie cumplită.

Citește și: Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională

Președintele Nicușor Dan a depus o coroană de flori și a aprins o lumânare la monumentul ridicat în memoria victimelor de la Colectiv

Data de 30 octombrie va rămâne o zi neagră pentru poporul român mult timp de acum înainte. În urmă cu 10 ani, 27 de tineri își pierdeau viața într-un mod cumplit după ce clubul în care se aflau, și care nu avea autorizație de securitate de incendiu, a fost cuprins de flăcări chiar în timpul unui concert susținut de trupa Goodbye to Gravity.

Deși în noaptea respectivă au existat și supraviețuitori ai infernului, aceștia au decedat ulterior la spitalele din țară și după ce au fost transferați în străinătate, fapt care nu doar că a revoltat o țară întreagă, ci a și declanșat o criză politică de proporții, dat fiind că România nu dispunea de spitale de mari arși, așa cum nu dispune nici în prezent și cum inclusiv președintele Nicușor Dan a menționat.

„Se împlinesc astăzi 10 ani de la tragedia care a schimbat România pentru totdeauna. 10 ani de când 65 de tineri și-au pierdut viața, iar mulți alții poartă încă, în trup și suflet, cicatricile acelei nopți. Zece ani de când o generație a spus răspicat că indiferența și corupția ucid, iar promisiunile fără acțiune devin complicitate.

Gândul meu se îndreaptă către familiile care nu și-au putut lua rămas-bun, către supraviețuitorii care au transformat suferința în curaj și acțiune civică, dar și către pompieri, medici, oameni obișnuiți, cei care au încercat atunci să salveze vieți.

Colectiv rămâne oglinda unui stat care nu a funcționat și s-a ghidat de prea multe ori după principiul „merge și așa”. O oglindă în care vedem cum legile sunt doar pe hârtie, controalele formale și răspunderea se diluează în birocrație. O oglindă care ne-a arătat aceeași realitate și în cazul altor tragedii din ultimul deceniu.” a scris acesta în mediul online.

Citește și: Concluziile studiului Național Antena „Toată România Noastră”. Nicușor Dan, despre cifrele ce arată ruptura dintre oameni și stat

„S-au făcut pași înainte, au fost revizuite legislația și normele de siguranță, unele spații periculoase au fost închise. În același timp, societatea civilă a devenit mai vocală, oamenii protestează când situația este gravă, sunt tot mai mulți cei care nu mai rămân tăcuți în fața nedreptăților. Această presiune publică mobilizează clasa politică să facă reforme, să ia decizii care repun statul pe baze sănătoase. Dar nu este nici pe departe îndeajuns.

Astăzi, România nu are centrele pentru marii arși complet funcționale, multe spitale încă se luptă cu lipsuri acute, problema gravă a infecțiilor nosocomiale a rămas nerezolvată. Promisiunile asumate atunci s-au risipit în priorități trecătoare. Aceste angajamente nu pot rămâne doar material de arhivă.

În memoria celor pierduți, pentru supraviețuitori și pentru generațiile care vin, avem obligația să facem tot ce ține de noi ca astfel de tragedii să nu se mai repete. Zece ani mai târziu, durerea rămâne, dar și datoria de a nu uita și de a nu renunța că putem face o reformă instituțională profundă, care înseamnă adevărata schimbare în bine a României.” a mai adăugat el în această dimineață, postând și câteva fotografii de la monumentul ridicat în 2016 din piațeta din fața fostului club.

Iată și postarea:

Președintele Nicușod Dan și o poză cu multe lumânări aprinse după incendiul de la Colectiv alături de o foaie pe care scrie „Corupția ucide”
Citește și: Nicușor Dan, noi detalii despre nunta cu Mirabela Grădinaru. Ce zice liderul de la Cotroceni despre eveniment:„ Foarte personal”

