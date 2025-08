Ministrul Sănătății a publicat imagini revoltătoare cu mâncarea servită în spitale: „Ești ceea ce le servești pacienților”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a publicat, luni seara, fotografii cu mâncarea primită de pacienți la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare.

Ministrul Sănătății a revenit cu un mesaj dur la adresa managementului din spitale, postând pe contul de Facebook imagini cu meniurile oferite pacienților la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare.

Acesta a subliniat că hrana din spitale reflectă respectul față de bolnavi. În una dintre fotografii apare un preparat vizibil alterat.

„<<Poftă bună>> celor din conducerea Spitalului Județean de Urgențǎ Satu Mare! Se spune că ești ceea ce mănânci, dar cred că de data asta putem parafraza pe modelul <<ești ceea ce le servești pacienților tăi>>. Şi nu încercați sǎ explicați cum la voi <<nu se poate>> - pentru cǎ în multe alte locuri - SE POATE! Fotografiile sunt trimise direct către Ministerul Sănătății prin formularul pe care îl puteți accesa aici: https://ms.ro/.../formular-raportare-hrana-in-spitale/. Respectăm confidențialitatea, ne interesează numai realitatea. Vă mulțumim!”, a scris ministrul Alexandru Rogobete pe Facebook.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Frigider fără electricitate creat de 3 adolescenți. Cum funcționează tehnologia inedită care deja ajunge în spitale

File de somon, la masa de la spital, chiar la vizita Ministrului Sănătății

Postarea vine la doar două săptămâni după ce oficialul a fost criticat pentru că a prezentat, în timpul unei vizite oficiale la Spitalul din Târgu Mureș, un prânz cu file de somon, broccoli și baby morcovi.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pe 11 iulie, ministrul Alexandru Rogobete a luat prânzul la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Mureș, fiind servit, atunci, cu supă de salată verde și file de somon cu lămâie, broccoli și baby morcovi.

Postarea Ministrului a stârnit numeroase reacții în mediul online, în special de la pacienți care spuneau că meniul din spitale nu arată deloc așa.

„Ne întoarcem la emisiunile de propagandă din anii ’60”, a scris un medic, potrivit hotnews.ro.

Un ONG pentru drepturile pacienților l-a îndemnat pe ministru să viziteze și spitale de psihiatrie, neanunțat, în timpul servirii mesei. De asemenea, Andi Cârlan, pacient oncologic, a comentat: „Ori ne ia de proști, ori are o perspectivă foarte deformată a realității”, mai notează sursa citată.

Invitat la podcastul HotSpot, Alexandru Rogobete a spus că a început prin a publica exemple pozitive, dar că urmează să facă publice și cazurile grave.

„Știu spitale care își bat joc de pacienți. Da, există în România spitale unde firmele de catering, de exemplu, nu își respectă pacienții. Din acest motiv, am făcut acel formular pe site-ul Ministerului Sănătății. Și mă uit pe acele poze zilnic. Nu pot merge în toate spitalele, dar am corp de control care poate face asta. Arată rău. Și o să le fac publice. Am ales să arăt lucrurile pozitive inițial pentru a da un semnal de alarmă că se poate”, a declarat, la acel moment, Ministrul Sănătății, potrivit hotnews.ro.

Citește și: O tânără a crezut că are doar un pistrui apărut pe față de la soare. Când a mers la spital, medicii i-au pus un diagnostic crunt