Mirabela Grădinaru, în vacanță fără Nicușor Dan. Unde i-a dus pe copii și ce planuri are șeful de stat

Partenera președintelui României a plecat în vacanță cu cei mici. Iată cine a însoțit-o.

Nicușor Dan spera ca viața sa să nu se schimbe prea mult odată ales președintele României, însă în doar câteva săptămâni și-a dat seama că lucrurile nu sunt atât de simple.

Odată cu venirea verii a sosit și finalul de an școlar, iar cei mici au fost nevoiți să plece în vacanță fără tatăl lor.

Cine i-a însoțit în vacanță pe copiii lui Nicușor Dan

Mirabela Grădinaru a decis să îi bucure pe cei mici și să plece pentru câteva zile cu rulota, chiar dacă Nicușor Dan nu i-a putut însoți. Familia președintelui a plecat din București alături de Bogdan Grădinaru, fratele Mirabelei. De asemenea, ei sunt însoțiți de ofițeri SPP, care să le asigure siguranța și protecția.

Potrivit unei surse, unchiul președintelui, Ioan Barbu, a fost cel care a dezvăluit planurile de vacanță ale proaspătului ales de la Cotroceni.

„Acum vreo trei zile m-a sunat, că altfel nu îl deranjez. Că nu e frumos și nu… M-a sunat el, era singur acasă… A zis că Mirabela e dusă cu copiii… Da, a zis că plecase pentru trei zile. Plecase cu rulotele, cu… Au plecat undeva, prin zonă… nu la mare… nu l-am întrebat. A mers cu fratele ei, care are și el doi copii gemeni”, a povestit bărbatul.

Potrivit acestuia, Mirabela este agasată de prezența angajaților SPP, care au obligația de a o însoți peste tot, inclusiv la serviciu. Ea ocupă funcția de Team Manager la Renault România.

„Mi-a zis că au plecat trei rulote cu paza… Dar n-am putut vorbi prea mult la telefon cu el, că… Mirabela zicea că nici nu mai conduce, că e mereu pază după ea. O duce SPP-ul cu mașina și pe ea. Lucrează de acasă, dar, nu știu… Mai are câteva zile în care trebuie să meargă. Ea aparține de o firmă, din Pitești, cu mașini… La Renault”, a completat unchiul președintelui.

Mirabela și Nicușor s-au cunoscut acum 17 ani, iar de atunci actualul președinte al României i-a dovedit partenerei sale că își ține întotdeauna promisiunile.

„Nicușor m-a învățat iubirea necondiționată și, fără să exagerez, îl consider echilibrul căminului nostru. Este un partener de încredere și pe care mă pot baza tot timpul, fie că vorbesc despre mine sau despre fetița noastră. Nicușor își respectă tot timpul promisiunile, dar asta o știm cu toții, nu este nevoie să detaliez”, a relatat aceasta.

De asemenea, mama copiilor președintelui vorbește cu drag despre momentele în care își petreceau concediile împreună, descoperind locuri noi, dar și despre munca în echipă pentru o viață de zi cu zi cât se poate de normală.

„Cu Nicușor am căutat stațiuni mai puțin cunoscute turiștilor, în Grecia, până la 4 dimineață, am făcut matematică pe plajă în Vama Veche și am mers la meciuri pe stadion, stând la peluza. Dar tot cu Nicușor am căutat locuința, grădiniță și bonă pentru Aheea, sau medici, atunci când a fost cazul”, a compeltat Mirabela.

Stilul lor de viață a fost afectat de decizia fostului primar al capitalei de a candida la cea mai importantă funcție din stat. În ciuda dificultăților, cei doi par a face echipă bună pentru ca viața copiilor să rămână pe aceeași traiectorie.

Unchiul lui Nicușor Dan a mai dezvăluit că acesta va fi prezent la Făgăraș pentru parastasul tatălui său. Acesta s-a stins din viață când fostul primar punea la punct ultimele detalii din campania electorală, pe 24 ianuarie 2025. Grigore Dan și-a petrecut ultimii ani din viață într-un azil din București.

„Nu s-a aflat nimic pentru că nu s-a făcut popularitate. Acum ne pregătim să-i facem parastas de 6 luni, cred că pe 21 sau pe 22 iulie o să fie. M-a sunat Nicu și mi-a spus că o să vină. A fost și la pomana de șase săptămâni, că și asta e importantă”, a declarat Ioan Barbu, conform unei surse.

Tot acesta a vorbit despre viața grea pe care a dus-o Grigore Dan, dar și decizia actualului președinte de a-l aduce în București pe tatăl său.

„S-a îmbolnăvit în timp. A lucrat mult în gaze, la combinat. Astea se adună. Începuse să se piardă, i se făcea rău, cădea în curte. Mai venea pe la el câte un vecin, dar nu poate vecinul să stea cu el toată ziua. Și l-a luat la București, că-i avea acolo pe ambii copii. Acolo a murit, la azil. La 85 de ani… intra pe 86”, a mai relatat bărbatul.

Părinții președintelui împart locul de veci din cimitirul Bisericii Sfântul Ioan Botezătorul din Galați.