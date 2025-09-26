Nicușor Dan, noi detalii despre nunta cu Mirabela Grădinaru. Ce zice liderul de la Cotroceni despre eveniment:„ Foarte personal”

Nicușor Dan a venit cu noi detalii în privința căsătoriei cu mama copiilor săi. Iată ce a spus despre marele eveniment.

Nicușor Dan a fost din nou nevoit să răspundă la întrebarea legată de căsătoria sa cu Mirabela Grădinaru, mama copiilor săi.

Citește și: Nicușor Dan, întâlnire cu liderii coaliției, după tensiunile recente. Ce ar putea dezbate

Noi detalii despre căsătoria Președintelui României cu mama copiilor săi

Nicușor Dan, în vârstă de 55 de ani, și Mirabela Grădinaru, în vârstă de 41 de ani, formează un cuplu de 20 de ani și au doi copii împreună, o fetiță de 9 ani și un băiețel de 3 ani.

Articolul continuă după reclamă

Cei doi s-au cunoscut în timpul studenției Mirabelei, în 2005, într-un club. Deși spune că nu a fost dragoste la prima vedere, între ei a existat o chimie puternică, iar întâlnirile ulterioare le-au arătat că sunt potriviți unul pentru celălalt.

Citește și: Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan de la statul român. Liliana Aglaia Grădinaru s-a retras din învățământ

Potrivit declarațiilor Mirabele Grădinaru, Președintele României este un tată devotat și grijuliu.

„Nicușor chiar este un tată prezent în viața copiilor. În ciuda faptului că muncește foarte mult, în acele câteva minute pe care le are la dispoziție sau pe care și le rupe din programul lui ca să le petreacă cu copiii, el este acolo. În acele momente «nu are telefon». Gândurile îi sunt numai acolo. Efectiv dă shut down celorlalte lucruri”, a povestit Mirabela Grădinaru despre liderul de la Cotroceni.

Citește și: Mulți s-au întrebat. Nicușor Dan explică ce s-a întâmplat cu Ionuț, ofițerul SPP care a făcut furori pe rețelele sociale

În ciuda stabilității în familia celor doi, mulți români au fost surprinși să audă că nu sunt căsătoriți. Situația lor familială a fost un subiect intens dezbătut, iar întrebarea legată de nunta lor este una recurentă.

„Se va întâmpla. Mi s-a propus să fac lucrul acesta acum repede, în campanie. Am spus nu. E o chestiune care ţine de familie. Se va întâmpla într-un moment de linişte pentru familie”, spunea Președintele în timpul campaniei electorale.

Citește și: Unde a ales Nicușor Dan să locuiască în prezent. Președintele României spune că vecinii s-au obișnuit deja

Recent, Nicușor Dan a dat noi detalii despre căsătorie. Președintele a mărturisit că o să aibă loc evenimentul în viitorul apropiat, însă este foarte probabil să se afle despre el abia după ce s-a întâmplat.

„Când se va întâmpla asta, va fi un spațiu de zile care va fi foarte, foarte personal”, a declarat el, conform unei surse. „Sunt foarte multe decizii pentru care nici nu trebuie să ne consultăm, pentru că gândim absolut la fel.”

Este de așteptat ca evenimentul să fie unul restrâns, în familie, departe de ochii presei.