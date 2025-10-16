Nouă reglementare pentru toți românii care dețin panouri fotovoltaice. Ce spune legea

Camera Deputaților a adoptat miercuri, 15 octombrie, Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, reexaminată la cererea președintelui României.

Noul act normativ aduce schimbări majore pentru toți românii care dețin panouri fotovoltaice, redefinind regimul juridic aplicabil prosumatorilor – atât persoane fizice, cât și persoane juridice.

Potrivit noii reglementări, energia electrică produsă în exces de prosumatori va putea fi compensată și pentru alte locuri de consum. Cu alte cuvinte, dacă un român are panouri fotovoltaice montate la o casă, dar locuiește și într-un apartament de bloc, energia produsă la casă va putea fi folosită pentru reducerea facturii de la apartament, potrivit agrointel.ro.

„Prin legea adoptată azi redefinim conceptul de prosumator și dăm românilor dreptul de a beneficia de energia verde produsă la toate locațiile. Concret, se va putea compensa energia produsă în exces și pentru alte locuri de consum”, a explicat deputatul PNL Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Un sfert de milion de prosumatori în România

În prezent, România numără aproximativ 250.000 de prosumatori, cu o putere instalată de aproape 3.000 MW, echivalentul a patru reactoare nucleare de la Cernavodă – deși, după cum subliniază Burduja, producția solară intermitentă nu poate substitui complet producția constantă din surse convenționale.

„Prosumatorii sunt, probabil, cei mai mari investitori în energie din ultimii cinci ani”, a adăugat fostul ministru, subliniind rolul esențial pe care aceștia îl joacă în tranziția României către o economie verde.

Noua lege are implicații directe și pentru autoritățile locale. Primăriile vor putea folosi energia produsă de sistemele fotovoltaice proprii pentru a compensa costurile cu iluminatul public, școlile sau grădinițele, reducând astfel cheltuielile din bugetele locale.

Burduja a amintit că, în perioada mandatului său de ministru al Energiei, au fost atrase fonduri europene nerambursabile pentru peste 1.300 de instituții publice, majoritatea primării, iar peste 900 de proiecte pentru instalarea de panouri fotovoltaice sunt deja semnate și în curs de implementare.

„Am eliminat taxa pe soare anul trecut, așa cum am promis. Am atras miliarde de euro pentru autoconsumul energiei, atât pentru instituții publice, cât și pentru companii private”, a subliniat deputatul liberal.

Sebastian Burduja a concluzionat că România are nevoie de toate sursele de energie – hidro, nucleară, solară, eoliană, pe gaz sau cărbune – și că direcția strategică a țării trebuie să fie una „3D: Descentralizată. Digitalizată. Decarbonizată.”

Prin noua lege a prosumatorilor, România face un pas important spre independența energetică, susținând inițiativa cetățenilor și investițiile verzi. Măsura este considerată una dintre cele mai semnificative reforme din domeniul energiei din ultimii ani, cu impact direct asupra facturilor și asupra viitorului sustenabil al țării.