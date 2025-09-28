Antena Căutare
De ce vor fi oamenii cu 24% mai săraci până în 2100. Fenomenul care poate schimba întreaga planetă

Experții au dezvăluit că oamenii vor fi cu 24% mai săraci până la finalul acestui secol, din cauza unui fenomen care poate afecta întreaga planetă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 28 Septembrie 2025, 09:00 | Actualizat Joi, 25 Septembrie 2025, 15:41
Economia globală va fi grav afectată până la finalul secolului | Shutterstock

Oamenii vor fi cu 24% mai săraci până în 2100 din cauza unui fenomen care poate schimba semnificativ viața pe planetă.

Experții trag un semnal de alarmă că încălzirea globală va afecta semnificativ economia la nivel global, scrie Daily Mail.

Fenomenul ar putea aduce un viitor extrem, cu inundații record, incendii și probleme majore în lanțul de aprovizionare.

În acest context, economia globală va fi grav afectată.

De ce vor fi oamenii cu 24% mai săraci până în 2100

Oamenii de știință de la Universitatea Cambridge avertizează că oamenii vor fi cu 24% mai săraci în 2100, în medie. Și cauza va fi încălzirea globală.

Viața din țările europene dezvoltate ar putea semăna cu cea din țările mai puțin dezvoltate în acest moment. Vom avea un șomaj ridicat, salarii mai mici, afaceri închise și un nivel de trai și mai scăzut.

Citește și: Câte persoane au murit în Europa în vara anului 2025 din cauza schimbării climei. România a fost grav afectată

„Am demonstrat că schimbările climatice reduc veniturile în toate țările, fie ele calde sau reci, bogate sau sărace deopotrivă,” susțin experții de la Universitatea Cambridge. „Vor fi afectate numeroase industrii, de la transport la producție și comerț. Nu doar agricultura și alte sectoare asociate în mod obișnuit cu natura.”

Pe baza estimărilor, experții susțin că omenirea trebuie să oprească acum arderea combustibililor fosili pentru a preveni un astfel de viitor.

„Trebuie să luăm decizii de urgență, pentru a gestiona schimbările climatice și a proteja economiile de pierderi suplimentare de venituri,” au continuat experții, care au prezis că oamenii vor fi cu 24% mai săraci până în 2100.

Încălzirea globală va afecta semnificativ economia globală

Studii precedente au arătat că schimbările climatice duc la precipitații mai intense. Deoarece aerul mai cald poate reține mai multă umiditate. Și pentru că precipitațiile cresc în medie la nivel global, șansele de inundații sunt tot mai mari.

Creșterea nivelului mării și inundațiile vor duce la cheltuieli de miliarde pentru repararea clădirilor afectate de ape și construirea de sisteme de apărare împotriva inundațiilor.

În plus, vor exista perturbări costisitoare ale activităților din sectoare precum turismul și agricultura. Mai ales cele aflate în zone de coastă.

Încălzirea globală cauzată de om. Apare, în mare parte, în urma arderii combustibililor fosili precum cărbunele pentru energie. Fenomenul va reduce și suprafețele de teren arabil pentru culturi, pe măsură ce regiunile devin mai uscate.

Toate acestea vor afecta „PIB-ul global pe cap de locuitor”. Adică producția economică totală a tuturor țărilor lumii împărțită la populația globală.

Acest indicator reprezintă producția economică medie per persoană la nivel global. E și un indicator puternic al bunăstării și prosperității individuale.

Citește și: Încălzirea globală ar putea crește riscul obezității. Cum ne afectează

Pentru acest studiu, autorii au investigat impactul creșterii continue a temperaturii din perioada 2015–2100 asupra pierderilor anuale de PIB pe cap de locuitor în 174 de țări.

Lista țărilor a inclus Australia, Bangladesh, Canada, China, Franța, Germania, India, Italia, Irlanda, Japonia, Mexic, Regatul Unit și SUA, printre altele.

Cercetătorii au constatat că dacă temperaturile cresc constant cu 0,04°C pe an, fără măsuri de reducere sau adaptare, PIB-ul global pe cap de locuitor va scădea cu 10–11% până în 2100.

