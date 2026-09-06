O tânără din Spania a ales România pentru un nou început. Sara Senent a vorbit despre cele cinci motive pentru care a ales țara noastră și despre lucrurile care au surprins-o după mutare.

O tânără a lăsat Spania pentru România. Care sunt cele 5 motive care au convins-o să înceapă o viață nouă aici | instagram/sarasenent

Printre altele, tânăra spune că a fost atrasă și de natura din România, dar și de experiența de a începe o viață de la zero într-o țară diferită.

Cele cinci motive pentru care Sara Senent a ales România

Primul motiv pentru care Sara Senent a ales România este costul vieții. Tânăra spune că țara noastră este mai accesibilă decât orașe precum Madrid, chiar dacă unele prețuri de zi cu zi pot fi apropiate.

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Un alt lucru care a atras-o este poziția geografică a României. Faptul că țara se află în Europa îi permite să ajungă mai ușor în alte state.

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Pe locul al treilea se află oportunitățile pentru cei care lucrează online. Sara Senent consideră că România poate fi o bază bună pentru persoanele care își desfășoară activitatea de la distanță. Ea dă ca exemplu Cluj-Napoca, oraș în care spune că există o comunitate internațională numeroasă.

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Natura din România, unul dintre lucrurile care au impresionat-o

Natura este al patrulea motiv menționat de tânără. Munții, pădurile și lacurile au impresionat-o, iar Sara Senent spune că peisajele din România i se par cu totul speciale.

„Natura aici, în România, îți spune că este de pe o altă planetă. Are mulți munți, păduri, lacuri, animale și oameni incredibili”, spune Sara Senent.

Ultimul motiv invocat de tânără este unul personal. Ea spune că mutarea în România a fost și o ocazie de a ieși din zona de confort și de a descoperi un alt mod de viață.

„Să înveți o altă limbă, să cunoști o altă cultură, să îți faci prieteni din diferite părți ale lumii și să ieși din zona ta de confort”, explică ea.

În finalul clipului de pe TikTok, tânăra a ținut să puncteze și că România nu este o țară fără probleme și că viața aici nu este perfectă.

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