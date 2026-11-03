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O tânără de 24 de ani, în formă fizică excelentă, a murit în timpul Maratonului de la New York. Ce i-a provocat decesul

Tragedie la Maratonul de la New York! Rachel Apa, o tânără în vârstă de 24 de ani, a murit după ce s-a prăbușit în Central Park, cu aproximativ doi kilometri înainte de linia de sosire.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Marti, 03 Noiembrie 2026, 14:29 | Actualizat Marti, 03 Noiembrie 2026, 14:39
O tânără de 24 de ani, în formă fizică excelentă, a murit în timpul Maratonului de la New York. Ce i-a provocat decesul | captura instagram/facebook
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Aceasta participa pentru prima dată la celebrul maraton și se pregătise luni întregi pentru competiție. Potrivit familiei sale, tânăra era într-o stare foarte bună de sănătate și avea o condiție fizică excelentă.

O tânără de 24 de ani, în formă fizică excelentă, a murit în timpul Maratonului de la New York

Rachel Apa luase startul duminică la Maratonul de la New York, alăturându-se echipei Parkinson’s Champions. Participarea sa avea o semnificație aparte: tânăra alerga în memoria bunicului său, care a suferit de boala Parkinson și care a murit în anul 2022.

Pentru Rachel, competiția nu era doar o provocare sportivă, ci și o modalitate de a onora memoria unei persoane dragi. Aceasta se antrenase timp de mai multe luni pentru a putea parcurge întreaga distanță de 42,195 de kilometri.

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Vestea morții tinerei a fost cu atât mai greu de acceptat pentru familie, cu cât aceasta nu avea probleme de sănătate cunoscute. Tatăl său, Steve Apa, a declarat pentru publicația The New York Times că fiica lui era într-o formă fizică excelentă.

„Sănătate perfectă, formă fizică perfectă”, a spus acesta, descriind starea în care se afla Rachel înainte de competiție.

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Tânăra a început cursa cu entuziasm, după o perioadă îndelungată de pregătire. Nimic nu părea să anunțe tragedia care avea să se petreacă în Central Park, unul dintre cele mai cunoscute locuri din New York.

Cu toate acestea, la aproximativ doi kilometri de finalul traseului, Rachel s-a prăbușit. În ciuda eforturilor depuse pentru a ajunge la capătul cursei, tânăra nu a mai supraviețuit.

Participa la maraton în memoria bunicului său

Dincolo de performanța sportivă, participarea lui Rachel la maraton avea o încărcătură emoțională puternică. Alegerea de a alerga pentru echipa Parkinson’s Champions a fost legată de povestea bunicului său, care a trăit cu această afecțiune înainte de a muri în 2022.

Maratonul de la New York este una dintre cele mai cunoscute competiții de alergare din lume și atrage anual zeci de mii de participanți. Pentru Rachel, prima participare urma să fie un moment special, dedicat familiei și unei cauze importante pentru ea.

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Moartea tinerei a transformat însă această experiență într-o tragedie care a îndurerat familia și apropiații.

Până la momentul informațiilor publicate în sursa citată, cauza exactă a decesului nu fusese precizată, arată nypost.com. Tatăl lui Apa a declarat pentru publicația The Times că fiica sa a murit din cauza rabdomiolizei, o afecțiune rară care provoacă degradarea țesutului muscular.

Povestea lui Rachel Apa rămâne una cutremurătoare. O tânără de numai 24 de ani, care s-a pregătit luni întregi pentru primul său maraton, și-a pierdut viața cu doar câțiva kilometri înainte de a trece linia de sosire.

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