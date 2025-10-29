(P) Ghid practic în caz de scurgeri de gaz

Când spui acasă, te gândești la confort, la spațiul tău, personalizat și drag ție. Dar poate uneori ne scapă din vedere că o primă calitate a acestui mediu este siguranța, așa că trebuie să fii atent la ceea ce faci sau la alte pericole ce pot apărea ca să iei măsuri să fii în siguranță.

Când spui acasă, te gândești la confort, la spațiul tău, personalizat și drag ție | Shutterstock

Iată ce trebuie să faci în cazul unei scurgeri de gaz.

1. Cum recunoști scurgerea de gaze naturale

· Miros specific - Gaz cu miros de ouă stricate (aditiv adăugat pentru detectare)

· Sunet de şuierat - Zgomot aproape de conducte sau instalaţi

Articolul continuă după reclamă

· Vegetaţie uscată - Plante moarte în zone neașteptate (scurgeri subterane)

· Bule în apă - Dacă scurgerea este aproape de canalizare sau apă

· Flamă albastruie - La aparatele de gaz (ardere incompletă)

· Simptome fizice - Amețeli, greață, dureri de cap, oboseală

Notă importantă: gazul se poate acumula în mai multe locuri, o verificar eminuțioasă ar trebui să acopere următoarele locuri:

· Subsol (mai greu decât aerul)

· Coloana de ventilație a blocului

· Spații închise fără aerisire

· Apartamente cu canale de aerisire înfundate

2. Acțiuni imediate după ce ai identificat scurgerea de gaze

Primul pas: evacuare și alertare (primele 60 de secunde).

1. Apel IMEDIAT la 112, cu următoarele mențiuni:

· Nu aștepta să verifici nimic

· Raportează: adresa exactă, etajul, intensitatea mirosului

· NU ÎNCHIDE până nu îți spune operatorul

2. Alertează vecinii prin metodele următoare:

· Bate la uși

· Strigă prin scară: "GAZ! EVACUAȚI!"

· Nu suna la interfon (risc scânteie electrică)

3. Evacuează blocul

· Părăsește imediat clădirea

· Ajută persoanele vulnerabile (bătrâni, copii, persoane cu dizabilități)

· NU folosi liftul

· Îndepărtează-te la minimum 50 metri de bloc

Al doilea pas: în timpul evacuării este important să eviți, să NU faci următoarele lucruri

· NU APRINDE/STINGE lumina - risc de scânteie

· NU folosi telefonul în zona cu miros de gaz

· NU folosi liftul - sistem electric

· NU aprinde chibrituri sau brichete

· NU folosi aparate electrice

· NU porni/oprești motorul mașinii în garaj

· NU acționa întrerupătoare electrice

· NU încerca să repari tu problema

Dacă este sigur, iată ce poți face:

· Deschide ferestrele (dacă poți fără întrerupător electric)

· Închide robinetul principal de gaz (dacă știi unde este și ai acces rapid)

· Lasă ușa deschisă când ieși pentru aerisire

Dacă toamna aceasta ai în plan o mutare în casă nouă, pe homeZZ găsești garsoniere, apartamente și case din care poți alege.

4. Protocolul administratorului blocului în timpul unei urgențe

Etapa 1 – primele 5 minute

1. Sună la 112

· Raportează situația clar și calm

· Oferă adresa completă și puncte de reper

2. Sună imediat la furnizorul de gaze și cere intervenție de urgență

3. Activează alarma în bloc

· Alertează locuitorii prin toate mijloacele disponibile

· Bate la uși, strigă, folosește sistemul de interfon (dacă este sigur)

4. Coordonează evacuarea

· Ghidează locuitorii spre ieșire

· Verifică scările pe toată înălțimea

· Numără persoanele evacuate

· Identifică persoanele lipsă

Etapa 2 - până la sosirea echipelor

5. Închide robinetul principal (DOAR dacă este sigur și accesibil)

· Folosește o cheie potrivită

· Rotește în sens acelor de ceasornic

· NU forța dacă este blocat

6. Delimitează zona

· Îndepărtează persoanele la minimum 50 metri de bloc

· Opreşte accesul vehiculelor în zonă

· Nu permite revenirea în bloc

7. Colaborează cu autoritățile

· Oferă acces liber echipelor de intervenție o

· Furnizează planul blocului (dacă există)

· Informează despre persoanele vulnerabile

Etapa 3 - după intervenție

8. NU permite revenirea până la:

· Aprobare scrisă de la pompieri

· Confirmare de la furnizorul de gaze

· Proces-verbal de la specialist autorizat

9. Organizează cazare temporară

· Contactează primăria (021.9524 în București)

· Ajută locatarii să găsească adăpost

· Păstrează evidența persoanelor evacuate

3. Sfaturi pentru prevenție zilnică

În bucătărie:

· Nu lăsa aragazul nesupravegheat

· Verifică periodic furtunul de gaz (schimbă la 5 ani)

· Folosește doar piese de schimb certificate

· Aerisește după gătit

· Închide robinetul când pleci de acasă

În apartament:

· Nu acoperi colonele de ventilație

· Verifică periodic mirosul din baie/bucătărie

· Nu modifica instalațiile de gaz singur

· Raportează orice miros suspect imediat

· Păstrează liberă zona robinetului de gaz

În bloc:

· Nu acoperi/blochezi robinetele principale

· Nu permite lucrări neautorizate la instalații

· Verifică subsolul periodic pentru mirosuri

· Raportează orice intervenție suspectă

· Participă la informările de siguranță

5. Informare și prevenție

Pentru fiecare apartament:

· Ai numărul 112 salvat în telefon?

· Știi unde este robinetul de gaz din apartament?

· Ai făcut revizia tehnică anuală?

· Știi unde este ieșirea de urgență?

· Ai discutat cu familia despre ce faceți în caz de urgență?

· Ai verificat detectorul de fum/gaz (dacă ai)?

Pentru administrator:

· Revizia tehnică este la zi?

· Există contract cu firmă autorizată?

· Toate sigiliile sunt intacte?

· Locatarii cunosc procedurile de urgență?

· Există plan de evacuare afișat?

· Subsolul și ventilația sunt verificate?

· Lista de contacte este actualizată?

· Există detector de gaz în subsol?

homeZZ este portalul imobiliar cu zeci de mii de anunțuri active în multiple categorii de proprietăți: garsoniere, apartamente și case, terenuri și spații comerciale. Pe homeZZ poți cumpăra sau închiria proprietăți în întreaga țară, în funcție de obiectivele tale: de locuit sau de investit.