(P) Ghid practic în caz de scurgeri de gaz

Când spui acasă, te gândești la confort, la spațiul tău, personalizat și drag ție. Dar poate uneori ne scapă din vedere că o primă calitate a acestui mediu este siguranța, așa că trebuie să fii atent la ceea ce faci sau la alte pericole ce pot apărea ca să iei măsuri să fii în siguranță.

Publicat: Miercuri, 29 Octombrie 2025, 17:28 | Actualizat Miercuri, 29 Octombrie 2025, 17:30
Iată ce trebuie să faci în cazul unei scurgeri de gaz.

1. Cum recunoști scurgerea de gaze naturale

· Miros specific - Gaz cu miros de ouă stricate (aditiv adăugat pentru detectare)

· Sunet de şuierat - Zgomot aproape de conducte sau instalaţi

· Vegetaţie uscată - Plante moarte în zone neașteptate (scurgeri subterane)

· Bule în apă - Dacă scurgerea este aproape de canalizare sau apă

· Flamă albastruie - La aparatele de gaz (ardere incompletă)

· Simptome fizice - Amețeli, greață, dureri de cap, oboseală

Notă importantă: gazul se poate acumula în mai multe locuri, o verificar eminuțioasă ar trebui să acopere următoarele locuri:

· Subsol (mai greu decât aerul)

· Coloana de ventilație a blocului

· Spații închise fără aerisire

· Apartamente cu canale de aerisire înfundate

2. Acțiuni imediate după ce ai identificat scurgerea de gaze

Primul pas: evacuare și alertare (primele 60 de secunde).

1. Apel IMEDIAT la 112, cu următoarele mențiuni:

· Nu aștepta să verifici nimic

· Raportează: adresa exactă, etajul, intensitatea mirosului

· NU ÎNCHIDE până nu îți spune operatorul

2. Alertează vecinii prin metodele următoare:

· Bate la uși

· Strigă prin scară: "GAZ! EVACUAȚI!"

· Nu suna la interfon (risc scânteie electrică)

3. Evacuează blocul

· Părăsește imediat clădirea

· Ajută persoanele vulnerabile (bătrâni, copii, persoane cu dizabilități)

· NU folosi liftul

· Îndepărtează-te la minimum 50 metri de bloc

Al doilea pas: în timpul evacuării este important să eviți, să NU faci următoarele lucruri

· NU APRINDE/STINGE lumina - risc de scânteie

· NU folosi telefonul în zona cu miros de gaz

· NU folosi liftul - sistem electric

· NU aprinde chibrituri sau brichete

· NU folosi aparate electrice

· NU porni/oprești motorul mașinii în garaj

· NU acționa întrerupătoare electrice

· NU încerca să repari tu problema

Dacă este sigur, iată ce poți face:

· Deschide ferestrele (dacă poți fără întrerupător electric)

· Închide robinetul principal de gaz (dacă știi unde este și ai acces rapid)

· Lasă ușa deschisă când ieși pentru aerisire

4. Protocolul administratorului blocului în timpul unei urgențe

Etapa 1 – primele 5 minute

1. Sună la 112

· Raportează situația clar și calm

· Oferă adresa completă și puncte de reper

2. Sună imediat la furnizorul de gaze și cere intervenție de urgență

3. Activează alarma în bloc

· Alertează locuitorii prin toate mijloacele disponibile

· Bate la uși, strigă, folosește sistemul de interfon (dacă este sigur)

4. Coordonează evacuarea

· Ghidează locuitorii spre ieșire

· Verifică scările pe toată înălțimea

· Numără persoanele evacuate

· Identifică persoanele lipsă

Etapa 2 - până la sosirea echipelor

5. Închide robinetul principal (DOAR dacă este sigur și accesibil)

· Folosește o cheie potrivită

· Rotește în sens acelor de ceasornic

· NU forța dacă este blocat

6. Delimitează zona

· Îndepărtează persoanele la minimum 50 metri de bloc

· Opreşte accesul vehiculelor în zonă

· Nu permite revenirea în bloc

7. Colaborează cu autoritățile

· Oferă acces liber echipelor de intervenție o

· Furnizează planul blocului (dacă există)

· Informează despre persoanele vulnerabile

Etapa 3 - după intervenție

8. NU permite revenirea până la:

· Aprobare scrisă de la pompieri

· Confirmare de la furnizorul de gaze

· Proces-verbal de la specialist autorizat

9. Organizează cazare temporară

· Contactează primăria (021.9524 în București)

· Ajută locatarii să găsească adăpost

· Păstrează evidența persoanelor evacuate

3. Sfaturi pentru prevenție zilnică

În bucătărie:

· Nu lăsa aragazul nesupravegheat

· Verifică periodic furtunul de gaz (schimbă la 5 ani)

· Folosește doar piese de schimb certificate

· Aerisește după gătit

· Închide robinetul când pleci de acasă

În apartament:

· Nu acoperi colonele de ventilație

· Verifică periodic mirosul din baie/bucătărie

· Nu modifica instalațiile de gaz singur

· Raportează orice miros suspect imediat

· Păstrează liberă zona robinetului de gaz

În bloc:

· Nu acoperi/blochezi robinetele principale

· Nu permite lucrări neautorizate la instalații

· Verifică subsolul periodic pentru mirosuri

· Raportează orice intervenție suspectă

· Participă la informările de siguranță

5. Informare și prevenție

Pentru fiecare apartament:

· Ai numărul 112 salvat în telefon?

· Știi unde este robinetul de gaz din apartament?

· Ai făcut revizia tehnică anuală?

· Știi unde este ieșirea de urgență?

· Ai discutat cu familia despre ce faceți în caz de urgență?

· Ai verificat detectorul de fum/gaz (dacă ai)?

Pentru administrator:

· Revizia tehnică este la zi?

· Există contract cu firmă autorizată?

· Toate sigiliile sunt intacte?

· Locatarii cunosc procedurile de urgență?

· Există plan de evacuare afișat?

· Subsolul și ventilația sunt verificate?

· Lista de contacte este actualizată?

· Există detector de gaz în subsol?

