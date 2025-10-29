(P) Ghid practic în caz de scurgeri de gaz

Iată ce trebuie să faci în cazul unei scurgeri de gaz.
1. Cum recunoști scurgerea de gaze naturale
· Miros specific - Gaz cu miros de ouă stricate (aditiv adăugat pentru detectare)
· Sunet de şuierat - Zgomot aproape de conducte sau instalaţi
· Vegetaţie uscată - Plante moarte în zone neașteptate (scurgeri subterane)
· Bule în apă - Dacă scurgerea este aproape de canalizare sau apă
· Flamă albastruie - La aparatele de gaz (ardere incompletă)
· Simptome fizice - Amețeli, greață, dureri de cap, oboseală
Notă importantă: gazul se poate acumula în mai multe locuri, o verificar eminuțioasă ar trebui să acopere următoarele locuri:
· Subsol (mai greu decât aerul)
· Coloana de ventilație a blocului
· Spații închise fără aerisire
· Apartamente cu canale de aerisire înfundate
2. Acțiuni imediate după ce ai identificat scurgerea de gaze
Primul pas: evacuare și alertare (primele 60 de secunde).
1. Apel IMEDIAT la 112, cu următoarele mențiuni:
· Nu aștepta să verifici nimic
· Raportează: adresa exactă, etajul, intensitatea mirosului
· NU ÎNCHIDE până nu îți spune operatorul
2. Alertează vecinii prin metodele următoare:
· Bate la uși
· Strigă prin scară: "GAZ! EVACUAȚI!"
· Nu suna la interfon (risc scânteie electrică)
3. Evacuează blocul
· Părăsește imediat clădirea
· Ajută persoanele vulnerabile (bătrâni, copii, persoane cu dizabilități)
· NU folosi liftul
· Îndepărtează-te la minimum 50 metri de bloc
Al doilea pas: în timpul evacuării este important să eviți, să NU faci următoarele lucruri
· NU APRINDE/STINGE lumina - risc de scânteie
· NU folosi telefonul în zona cu miros de gaz
· NU folosi liftul - sistem electric
· NU aprinde chibrituri sau brichete
· NU folosi aparate electrice
· NU porni/oprești motorul mașinii în garaj
· NU acționa întrerupătoare electrice
· NU încerca să repari tu problema
Dacă este sigur, iată ce poți face:
· Deschide ferestrele (dacă poți fără întrerupător electric)
· Închide robinetul principal de gaz (dacă știi unde este și ai acces rapid)
· Lasă ușa deschisă când ieși pentru aerisire
4. Protocolul administratorului blocului în timpul unei urgențe
Etapa 1 – primele 5 minute
1. Sună la 112
· Raportează situația clar și calm
· Oferă adresa completă și puncte de reper
2. Sună imediat la furnizorul de gaze și cere intervenție de urgență
3. Activează alarma în bloc
· Alertează locuitorii prin toate mijloacele disponibile
· Bate la uși, strigă, folosește sistemul de interfon (dacă este sigur)
4. Coordonează evacuarea
· Ghidează locuitorii spre ieșire
· Verifică scările pe toată înălțimea
· Numără persoanele evacuate
· Identifică persoanele lipsă
Etapa 2 - până la sosirea echipelor
5. Închide robinetul principal (DOAR dacă este sigur și accesibil)
· Folosește o cheie potrivită
· Rotește în sens acelor de ceasornic
· NU forța dacă este blocat
6. Delimitează zona
· Îndepărtează persoanele la minimum 50 metri de bloc
· Opreşte accesul vehiculelor în zonă
· Nu permite revenirea în bloc
7. Colaborează cu autoritățile
· Oferă acces liber echipelor de intervenție o
· Furnizează planul blocului (dacă există)
· Informează despre persoanele vulnerabile
Etapa 3 - după intervenție
8. NU permite revenirea până la:
· Aprobare scrisă de la pompieri
· Confirmare de la furnizorul de gaze
· Proces-verbal de la specialist autorizat
9. Organizează cazare temporară
· Contactează primăria (021.9524 în București)
· Ajută locatarii să găsească adăpost
· Păstrează evidența persoanelor evacuate
3. Sfaturi pentru prevenție zilnică
În bucătărie:
· Nu lăsa aragazul nesupravegheat
· Verifică periodic furtunul de gaz (schimbă la 5 ani)
· Folosește doar piese de schimb certificate
· Aerisește după gătit
· Închide robinetul când pleci de acasă
În apartament:
· Nu acoperi colonele de ventilație
· Verifică periodic mirosul din baie/bucătărie
· Nu modifica instalațiile de gaz singur
· Raportează orice miros suspect imediat
· Păstrează liberă zona robinetului de gaz
În bloc:
· Nu acoperi/blochezi robinetele principale
· Nu permite lucrări neautorizate la instalații
· Verifică subsolul periodic pentru mirosuri
· Raportează orice intervenție suspectă
· Participă la informările de siguranță
5. Informare și prevenție
Pentru fiecare apartament:
· Ai numărul 112 salvat în telefon?
· Știi unde este robinetul de gaz din apartament?
· Ai făcut revizia tehnică anuală?
· Știi unde este ieșirea de urgență?
· Ai discutat cu familia despre ce faceți în caz de urgență?
· Ai verificat detectorul de fum/gaz (dacă ai)?
Pentru administrator:
· Revizia tehnică este la zi?
· Există contract cu firmă autorizată?
· Toate sigiliile sunt intacte?
· Locatarii cunosc procedurile de urgență?
· Există plan de evacuare afișat?
· Subsolul și ventilația sunt verificate?
· Lista de contacte este actualizată?
· Există detector de gaz în subsol?
