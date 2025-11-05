(P) Se apropie termenul limită pentru programul RO e-Transport!

Sistemul RO e-Transport a fost creat cu scopul de a urmări în timp real deplasarea bunurilor considerate cu risc fiscal ridicat și de a limita fraudele din domeniul transporturilor și al comerțului intracomunitar.

Anul acesta, sistemul RO e-Transport a intrat într-o nouă etapă, devenind mai exigent și mai atent monitorizat ca oricând. După o perioadă îndelungată de tranziție, au avut loc multiple actualizări tehnice, perioade de testare și mai multe amânări ale termenelor limită, autoritățile au decis să impună reguli clare și definitive pentru respectarea integrală a cerințelor legale de către toți operatorii economici implicați în transportul de bunuri pe teritoriul României.

Odată cu această schimbare, fiecare lună aduce o presiune tot mai mare asupra transportatorilor, distribuitorilor și expeditorilor, care trebuie să se asigure că procesele lor sunt perfect conforme. În acest context, folosirea corectă și constantă a platformei SPV ANAF nu mai este doar o formalitate birocratică, ci o condiție esențială pentru evitarea amenzilor și menținerea credibilității în fața autorităților fiscale.

Importanța sistemului RO e-Transport

Sistemul RO e-Transport a fost creat cu scopul de a urmări în timp real deplasarea bunurilor considerate cu risc fiscal ridicat și de a limita fraudele din domeniul transporturilor și al comerțului intracomunitar. Dezvoltat sub coordonarea Ministerului Finanțelor și gestionat prin intermediul platformei SPV ANAF, programul obligă operatorii economici să transmită electronic informațiile referitoare la fiecare transport înainte de începerea efectivă a deplasării.

Articolul continuă după reclamă

Care sunt informațiile ce trebuie introduse de către operatorii economici în sistemul SPV ANAF? Sunt enumerate aici:

datele expeditorului și destinatarului;

categoria și cantitatea mărfurilor transportate;

locurile de încărcare și descărcare;

numărul de înmatriculare al vehiculului;

data și ora estimată de plecare și sosire.

După validare, sistemul generează un cod UIT (Unic de Identificare a Transportului), care trebuie să însoțească fizic sau electronic vehiculul pe toată durata deplasării.

Termenul limită este tot mai aproape

În prima jumătate a anului 2025, autoritățile au anunțat oficial prelungirea perioadei de testare pentru raportările în sistemul RO e-Transport până la sfârșitul anului. După expirarea acestei etape de tranziție, orice neraportare, raportare incorectă sau întârziată a datelor prin intermediul platformei SPV ANAF va fi sancționată sever. Operatorii economici care nu respectă regulile riscă amenzi substanțiale și, în anumite situații, confiscarea bunurilor transportate fără un cod UIT valid.

Potrivit informațiilor transmise prin comunicatele oficiale ale ANAF și Ministerului Finanțelor, aplicarea sancțiunilor va avea loc treptat, însă cu rigurozitate. Pentru companii, acest anunț reprezintă un semnal clar: adoptarea rapidă a soluțiilor automatizate de raportare nu mai este doar o opțiune convenabilă, ci o cerință indispensabilă pentru a asigura conformitatea cu legislația în vigoare și a evita penalizările.

Pentru mai multe detalii despre tot ce implică termenul limită pentru sistemul RO e-Transport, accesează articolul integral!