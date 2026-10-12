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Peste 80.000 de români s-au îmbolnăvit într-o singură săptămână. Infecțiile respiratorii, peste media ultimilor ani. Raportul INSP

Peste 80.000 de români au avut infecții respiratorii într-o singură săptămână, potrivit celui mai recent raport al Institutului Național de Sănătate Publică (INSP).

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Luni, 12 Octombrie 2026, 09:48 | Actualizat Luni, 12 Octombrie 2026, 09:49
Peste 80.000 de români s-au îmbolnăvit într-o singură săptămână | Profimediaimages.ro
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Numărul cazurilor este peste media înregistrată în ultimii ani, semn că virozele continuă să afecteze tot mai multe persoane. Datele specialiștilor atrag atenția asupra evoluției îmbolnăvirilor în sezonul rece.

Infecțiile respiratorii, peste media ultimilor ani. Peste 80.000 de români s-au îmbolnăvit într-o singură săptămână

Potrivit datelor celui mai recent raport al Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), peste 80.000 de români au avut infecții respiratorii într-o singură săptămână.

În perioada 28 septembrie – 4 octombrie 2026, medicii au raportat 80.193 de cazuri de infecții respiratorii la nivel național, potrivit INSP. Numărul este cu 0,1% mai mare față de aceeași săptămână a sezonului trecut, când au fost înregistrate 80.078 de cazuri, și cu 11,9% peste media multianuală de 71.657 de îmbolnăviri.

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În același interval, au fost raportate 210 cazuri de gripă clinică, față de 172 în perioada similară a anului trecut, precum și șapte cazuri de infecții respiratorii acute severe (SARI). Analizele de laborator au confirmat un caz de gripă cu virus de tip A nesubtipat. Din fericire, nu a fost înregistrat niciun deces provocat de gripă.

INSP a început mai devreme monitorizarea infecțiilor respiratorii severe. Ce măsuri au fost luate

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a intensificat măsurile de supraveghere epidemiologică pentru a urmări mai atent răspândirea virusurilor respiratorii și pentru a preveni cazurile grave.

În acest sezon, monitorizarea infecțiilor respiratorii acute severe (SARI) a început cu șase săptămâni mai devreme decât în anii precedenți și va continua, potrivit reprezentanților instituției.

„Supravegherea SARI a început în acest an cu șase săptămâni mai devreme decât în anii precedenți și va continua”, au transmis reprezentanții INSP.

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Vaccinarea antigripală este în plină desfășurare

În contextul creșterii numărului de infecții respiratorii, campania națională de vaccinare antigripală continuă în România. Potrivit datelor oficiale, până săptămâna trecută, 4 octombrie 2026, au fost administrate 79.330 de doze de vaccin antigripal, înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV).

Dintre acestea, 77.764 de doze au fost administrate persoanelor care beneficiază de vaccinare compensată, iar alte 624 au fost administrate în farmaciile comunitare autorizate.

Datele INSP arată că numărul infecțiilor respiratorii rămâne ridicat la începutul sezonului rece. Deși numărul total al cazurilor este apropiat de cel din aceeași perioadă a anului trecut, acesta depășește media ultimilor ani. În acest context, respectarea măsurilor de prevenție și vaccinarea antigripală rămân importante pentru reducerea riscului de îmbolnăvire și de complicații.

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