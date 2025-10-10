Logo-ul Poștei Române s-a schimbat! Iată cum arată acum și ce presupune procesul de rebranding care a costat aproximativ 48 000 de euro!

Poșta Română a luat prin surprindere pe toată lumea cu noile schimbări pe care le-a făcut toamna aceasta, însă nimeni nu se aștepta ca dorința oficialilor să fie orientarea către un alt public țintă care până în prezent nu a prezentat un interes prea mare pentru instituția publică a statului român.

Ieri, 9 octombrie 2025, oficialii au prezentat noua identitate vizuală a Poștei Române, anunțând inclusiv lansarea companiei Zor în domeniul curieratului rapid, iar reacțiile din mediul online nu au întârziat să apară.

Descoperă în rândurile de mai jos cum arată noul logo al instituției de stat și ce categorie de români își doresc oficialii să atragă de acum înainte!

Poșta Română a făcut schimbări majore. Cum arată acum logo-ul și spre ce public țintește

Procesul de rebranding a instituției a costat aproximativ 48 000 de euro, iar pe lângă schimbarea vechiului logo pe care toată lumea îl cunoaște, acesta face referire inclusiv la colantarea tuturor autovehiculelor, schimbarea uniformelor angajaților, dar și noi modificări în oficiile poștale.

Directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan, a venit cu o serie de precizări pentru ca toată lumea să înțeleagă că noile modificări sunt gândite strategic cu scopul de a gestiona cât mai eficient lucrurile materiale.

„Uniformele nu se schimbă, ele se oferă anual către salariați. Poșta este obligată, în fiecare an, să acorde salariaților uniforme. Cele care au fost cumpărate au fost folosite în 2023, cele din 2024 – în 2024”, a explicat acesta potrivit unei surse.

Cât despre oficiile poștale, oficialul a precizat că urmează să fie modernizate în următorii ani:

„Pentru oficiile poștale estimăm o investiție între 10 și 15 milioane de euro în următorii doi ani pentru modernizarea lor. Trebuie făcute, indiferent dacă aveam rebranding sau nu”.

Despre noua strategie comercială, directorul general a menționat că aceasta se va axa pe trei piloni. Este vorba despre ghișeu universal, curierat și logistică, dar și servicii financiar-bancare.

În acest context, Valenti Ștefan a anunțat că Poșta Română lansează compania Zor, focusându-se de acum înainte și pe altă categorie de români. Este vorba despre clienții cu vârsta de 18-20 de ani, care, de cele mai multe ori, preferă să comande și să livreze produse prin intermediul firmelor de curierat private.

„Targetăm clienții cu vârsta de 18-20 de ani, și cu Zor vrem să cucerim și acest segment. Ne-am adaptat, și ne-am dezvoltat continuu.” a transmis acesta.

Iată cum arată și noul logo și ce mesaj au postat oficialii cu această ocazie:

„De 163 de ani, Poșta Română leagă oameni, comunități și povești. Născută din viziunea lui Carol I, a fost mereu un simbol al încrederii și al continuității. Astăzi, Poșta Română înseamnă mult mai mult decât servicii poștale: e o companie modernă, cu activități în logistică, curierat, imobiliare, tipografie și servicii digitale.

Schimbarea identității vizuale marchează o nouă etapă - una a transformării și a deschiderii spre viitor. Păstrând roșul tradițional, dar făcând o trecere spre litere pline, care exprimă soliditate și consistență, Poșta Română are acum un limbaj vizual curat, dinamic și contemporan. Noul branding vorbește despre mișcare, încredere și conexiune.

Ne bucurăm să vă prezentăm noua imagine a Poștei - una despre oamenii ei și despre fiecare român care trimite, primește sau construiește ceva cu ajutorul ei. Poșta Română merge înainte: mai mordernă, mai aproape, mereu a românilor.” este mesajul pe care l-au lansat oficialii în online, odată cu dezvăluirea și noului logo.

