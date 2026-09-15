Premiile Emmy 2026. Lista câștigătorilor

Cea de-a 78-a ediție a Premiilor Emmy și-a desemnat câștigătorii luni seară, pe 14 septembrie, la Peacock Theater, în Los Angeles.

Una dintre marile surprize ale galei a venit din partea comediei „Widow’s Bay”. Aflat la primul sezon și lansat în urmă cu doar patru luni, serialul a revendicat 14 trofee din 19 nominalizări la ceremoniile Primetime şi Creative Arts.

A câştigat premiul pentru cel mai bun serial de comedie, premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar, premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar, premiul pentru cel mai bun scenariu și premiul pentru cea mai bună regie, potrivit euronews.ro.

Actorul principal, Matthew Rhys, a făcut și el istorie. A câștigat două trofee pentru actor principal la aceeași gală Emmy, unul pentru „Widow’s Bay”, iar celălalt pentru seria limitată „The Beast in Me”.

Drama medicală „The Pitt” a intrat în gală cu cele mai multe nominalizări și a plecat cu două premii în timpul ceremoniei principale, inclusiv unul pentru cel mai bun serial dramatic. Noah Wyle a câștigat premiul pentru cel mai bun actor într-un serial dramatic, potrivit CNN.

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La actrițe, premiul categoriei dramă a mers la Rhea Seehorn pentru „Pluribus”. Jean Smart a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță într-un serial de comedie pentru „Hacks”. Această victorie i-a adus și un record, fiind prima femeie care a câștigat această categorie pentru fiecare sezon al serialului în care joacă, mai notează sursa citată mai sus.

În categoria miniseriilor, marele premiu a revenit producției „DTF St. Louis”.

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Lista completă a câștigătorilor Premiilor Emmy 2026

Comedie

Cel mai bun serial de comedie: „Widow’s Bay”

Cel mai bun actor într-un serial de comedie: Matthew Rhys – „Widow’s Bay”

Cea mai bună actriță într-un serial de comedie: Jean Smart – „Hacks”

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie: Stephen Root – „Widow’s Bay”

Cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial de comedie: Kate O’Flynn – „Widow’s Bay”

Cea mai bună regie pentru un serial de comedie: Hiro Murai – „Widow’s Bay”, episodul „Welcome to Widow’s Bay!”

Cel mai bun scenariu pentru un serial de comedie: Katie Dippold – „Widow’s Bay”, episodul „Welcome to Widow’s Bay!”.

Dramă

Cel mai bun serial dramatic: „The Pitt”

Cel mai bun actor într-un serial dramatic: Noah Wyle – „The Pitt”

Cea mai bună actriță într-un serial dramatic: Rhea Seehorn – „Pluribus”

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic: Tom Pelphrey – „Task”

Cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial dramatic: Allison Janney – „The Diplomat”

Cea mai bună regie pentru un serial dramatic: Saul Metzstein – „Slow Horses”, episodul „Scars”

Cel mai bun scenariu pentru un serial dramatic: Vince Gilligan – „Pluribus”, episodul „We Is Us”.

Seriale limitate/antologice și filme TV

Cel mai bun serial limitat sau antologic: „DTF St. Louis”

Cel mai bun actor într-un serial limitat/antologic sau film TV: Matthew Rhys – „The Beast in Me”

Cea mai bună actriță într-un serial limitat/antologic sau film TV: Sally Field – „Remarkably Bright Creatures”

Cel mai bun actor în rol secundar: David Harbour – „DTF St. Louis”

Cea mai bună actriță în rol secundar: Linda Cardellini – „DTF St. Louis”

Cea mai bună regie: Steven Conrad – „DTF St. Louis”

Cel mai bun scenariu: Steven Conrad – „DTF St. Louis”.

Reality / Variety

Cel mai bun reality competition: „The Traitors”

Cel mai bun talk-show: „The Daily Show”

Cel mai bun serial de varietăți cu scenariu: „Last Week Tonight with John Oliver”, potrivit televisionacademy.com.

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