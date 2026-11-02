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Probleme pentru firmele lui Sebastian Dobrincu. Cifrele oficiale din documentele ANAF arată datorii de milioane

În timp ce afacerile din SUA i-au adus faimă și succes, companiile pe care milionarul Sebastian Dobrincu le-a înființat în România se confruntă cu probleme financiare majore.

Autor: Narcis Voica
Publicat: Luni, 02 Noiembrie 2026, 18:14 | Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2026, 18:17
Sebastian Dobrincu
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Anul trecut pare să fi fost unul extrem de dificil pentru tânărul antreprenor Sebastian Dobrincu, documentele transmise Ministerului Finanțelor și ANAF scoțând la iveală pierderi considerabile și datorii de peste 2,3 milioane de lei pentru două dintre firmele sale, ambele funcționând cu câte un singur angajat.

Pe de altă parte, conform SPYNEWS.ro, recent, milionarul a obținut o victorie importantă în instanță, alături de tatăl său, într-un proces intentat unor vloggeri care au susținut că ar fi un „băiat de bani gata”. Deranjat de aceste acuzații, Dobrincu a demonstrat în fața magistraților parcursul său în IT de la o vârstă fragedă și, astfel, după ce a spulberat zvonurile lansate de influenceri, a obținut daune morale de zeci de mii de lei, pe care aceștia trebuie să le plătească.

Cum arată dieta influencerului


De curând, Sebastian Dobrincu a fost prezent în platoul emisiunii Furnicuțele, de la Antena 1. Printre subiectele abordate s-a numărat inclusiv cel legat de dieta pe care o urmează.
Tânărul milionar a mărturisit că, în mare parte, consumă alimente de origine animală. Ouăle, carnea și iaurtul nu lipsesc din frigiderul său. De asemenea, a punctat faptul că există și zile în care ia masa în oraș, Totuși, nu este adeptul schimbărilor majore și are o rutină până și din acest punct de vedere, al alimentației.

„Am o dietă mai simplă, nu sunt așa versat în gastronomie. Lucruri simple: ouă, carne și iaurt. Nu îmi place în fiecare zi să mă gândesc ce să mănânc, și așa îmi e simplu. Am aceeași dietă și luni, și marți, și miercuri. La ocazii speciale mai schimb, dacă ies la restaurant”, a spus milionarul în cadrul emisiunii Furnicuțele.

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