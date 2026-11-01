Mai multe cutremure au zguduit România în noaptea de sâmbătă spre duminică. Unde s-au produs seismele și ce magnitudine au avut

Cinci cutremure au fost înregistrate în România în noaptea de sâmbătă spre duminică, în zona seismică Vrancea. Ce magnitudini au avut și la ce adâncimi s-au produs?

Mai multe cutremure au zguduit România în noaptea de sâmbătă spre duminică | Profimediaimages.ro

Mai multe cutremure au avut loc în România, în primele ore ale zilei de duminică, 1 noiembrie 2026. Cinci seisme s-au produs în zona Vrancea, într-un interval de câteva ore.

Seismele au avut magnitudini cuprinse între 2,1 și 3,6 grade, iar cel mai puternic s-a înregistrat la ora 01:35. Unde au fost localizate și ce au transmis specialiștii de la Institutul Național pentru Fizica Pământului.

Mai multe cutremure au zguduit România în noaptea de sâmbătă spre duminică

Cinci cutremure au fost înregistrate în România în decurs de aproximativ șase ore, în noaptea de sâmbătă spre duminică și în dimineața zilei de 1 noiembrie. Patru dintre seisme s-au produs în zona Vrancea, iar unul a fost localizat în Marea Neagră. Magnitudinile au fost cuprinse între 2,1 și 3,6 grade.

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Primul cutremur a avut loc la ora 00:46, la o adâncime de 69,9 kilometri, și a avut magnitudinea de 3. La mai puțin de o oră, s-a produs un al doilea seism, mai puternic, de 3,6 grade, la o adâncime de 124,4 kilometri.

Seria a continuat la ora 02:26, când a fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 2,1, la 110,3 kilometri adâncime. Al patrulea seism din zona Vrancea s-a produs la ora 06:33 și a avut magnitudinea de 2,5, la o adâncime de 144,4 kilometri.

Un alt cutremur a fost înregistrat în Marea Neagră, duminică dimineață, la ora 07:03. Acesta a avut magnitudinea de 3,6.

Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 s-a produs în România pe 23 octombrie 2026

Cutremur în România, vineri, 23 octombrie 2026. Seismul cu magnitudinea de 3,9 s-a produs în Vrancea, la o adâncime de 75,1 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 38km Sud de Focsani, 61km Sud de Buzău, 73km Est de Sfântu-Gheorghe, 84km Est de Braşov, 96km S de Bârlad, 98km Nord-Est de Ploiești, 98km Sud de Bacău.

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