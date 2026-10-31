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Târgurile de Crăciun din București 2026. Când se deschid, unde vor fi organizate și când se aprind luminițele de sărbători

Târgurile de Crăciun din București 2026 se deschid la finalul lunii noiembrie. Află unde vor fi organizate și când se aprind luminițele festive.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Sambata, 31 Octombrie 2026, 16:16 | Actualizat Sambata, 31 Octombrie 2026, 16:16
Târgurile de Crăciun din București 2026. Când se deschid, unde vor fi organizate și când se aprind luminițele de sărbători | Profimediaimages.ro
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Bucureștiul se pregătește pentru sărbătorile de iarnă! În 2026, Capitala va avea mai multe târguri de Crăciun, organizate în zone importante ale orașului. Primul se deschide pe 26 noiembrie, iar o zi mai târziu vor fi aprinse și luminițele festive. Iată care sunt locațiile anunțate și ce surprize îi așteaptă pe vizitatori.

Târgurile de Crăciun din București 2026. Când se deschid și ce surprize îi așteaptă pe vizitatori

Bucureștiul intră treptat în atmosfera sărbătorilor de iarnă. În 2026, Capitala va găzdui din nou două dintre cele mai așteptate târguri de Crăciun.

West Side Christmas Market se deschide pe 26 noiembrie, în Parcul Drumul Taberei, iar Târgul de Crăciun București își așteaptă vizitatorii în Piața Constituției din 27 noiembrie.

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Primul care dă startul distracției este West Side Christmas Market, organizat în Sectorul 6. Târgul își va deschide porțile pe 26 noiembrie 2026 și va transforma Parcul Drumul Taberei într-un loc plin de lumini, decorațiuni și surprize de sezon.

Evenimentul este organizat sub îndrumarea echipei Untold, iar vizitatorii vor avea acces gratuit. Aceștia se vor putea bucura de căsuțe cu bunătăți, produse de sezon și numeroase atracții pentru întreaga familie. West Side Christmas Market va putea fi vizitat până pe 27 decembrie 2026.

O zi mai târziu, pe 27 noiembrie, se deschide și Târgul de Crăciun București, în Piața Constituției. Organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB, evenimentul promite să aducă în centrul orașului atmosfera specifică sărbătorilor de iarnă.

Printre principalele atracții se numără roata panoramică, caruselul colorat, Casa lui Moș Crăciun și bradul de Crăciun. Târgul va rămâne deschis până pe 27 decembrie 2026, oferindu-le bucureștenilor și turiștilor ocazia de a se bucura de atmosfera festivă.

Când se deschid târgurile de Crăciun din România în 2026

Bucureștiul nu este singurul oraș care pregătește evenimente speciale pentru sărbătorile de iarnă. Craiova și Sibiu dau startul sezonului încă din 13 noiembrie 2026, urmate de alte orașe importante din țară.

Cluj-Napoca își deschide târgul pe 20 noiembrie, în timp ce Brașovul și Oradea își așteaptă vizitatorii începând cu 27 noiembrie. Timișoara intră și ea în atmosfera sărbătorilor pe 29 noiembrie.

Unele dintre aceste evenimente vor continua și în primele zile ale anului 2027, astfel că iubitorii târgurilor de Crăciun vor avea suficient timp să se bucure de decorațiuni, preparate tradiționale și activități de sezon.

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