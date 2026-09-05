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Un copil a fost găsit de un scuterist pe prima bandă a unui bulevard circulat din București: "Mama stătea pe TikTok"

O fetiță care pare să aibă mai puțin de doi ani a fost găsită singură pe banda I a drumului, pe Șoseaua Mihai Bravu din București, în apropierea intersecției cu Bulevardul Ferdinand. Un scuterist a observat copilul și a oprit imediat.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Sambata, 05 Septembrie 2026, 15:23 | Actualizat Sambata, 05 Septembrie 2026, 15:32
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Un copil a fost găsit de un scuterist pe prima bandă a unui bulevard circulat din București | facebook/Băducu Dan
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Bărbatul a luat fetița în brațe și a plecat să îi caute mama, într-un parc aflat în apropiere. Un șofer a filmat întreaga scenă, iar imaginile au stârnit numeroase reacții în mediul online.

Reacțiile oamenilor după ce fetița a fost găsită singură pe șosea

După ce fetița a fost dusă în siguranță pe trotuar de scuterist, persoana care a filmat momentul a întrebat dacă nu cumva mama copilului era atentă la telefon în loc să își supravegheze fiica. Mai mulți oameni s-au arătat revoltați de faptul că fetița a ajuns singură pe un bulevard circulat.

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Unul dintre cei care au văzut imaginile l-a felicitat pe scuterist pentru intervenție și a cerut, în același timp, ca autoritățile să verifice situația copilului.

„Felicitări domnului motociclist pentru intervenție! Având în vedere filmarea și faptul că minorul a fost găsit fără supraveghere părintească pe banda nr. 1 a unui drum public circulat intens, ar trebui sesizat DGASPC, Protecția Copilului, pentru o anchetă socială privind condițiile în care este crescut acel copil foarte mic și implicarea părinților în creșterea lui.

Evident că mama nu este vinovată de nimic, are și ea problemele ei, timpul ei liber și în niciun caz nu este ea răspunzătoare pentru copilul ei sau pentru comportamentul ei. Ea, mama, este victima, victima copilului. Sunt ironică pentru a evidenția ipocrizia națională cu privire la statutul de victimă al unei femei care a născut și astfel a devenit mamă.

Încă o dată, felicitări domnului motociclist! Toți copiii merită părinți, dar nu toți părinții merită copii”, a scris internautul.

Există și voci care iau apărarea mamei copilului

Nu toți cei care au văzut imaginile cred că mama fetiței este vinovată pentru cele întâmplate. Unii internauți spun că ar putea exista și alte explicații pentru momentul în care copilul a ajuns singur pe șosea.

Un bărbat a povestit că și el a trecut printr-o situație asemănătoare alături de familia sa.

„Felicitări băiatului care a intervenit! Cât despre cei care se grăbesc să arunce cu roșii și să sugereze decăderea din drepturi, n-am aceeași părere. Am pățit și noi ca părinți ceva similar, pe o stradă puțin circulată: eu am crezut că stă copilul cu soția și am plecat să duc gunoiul. Soția a crezut că e cu mine copilul, dar el a venit după mine ieșind în stradă. Un șofer a oprit și a claxonat”, a scris acesta.

El spune că fetița ar fi putut să fugă dintr-un loc de joacă sau că mama ar fi putut să o caute deja în momentul în care a fost găsită.

„Copilul poate a fugit dintr-un loc de joacă, poate că mama mai are doi mai năzdrăvani și atenția era asupra lor, poate că mama deja o căuta... Ăștia care spuneți că unii nu merită copii, poate că voi nu aveți. Să vezi ce funny e când ai treabă și încerci să le faci pe toate”, a adăugat bărbatul.

Un copil a fost găsit de un scuterist pe prima bandă a unui bulevard circulat din București
Un copil a fost găsit de un scuterist pe prima bandă a unui bulevard circulat din București
Un copil a fost găsit de un scuterist pe prima bandă a unui bulevard circulat din București
Un copil a fost găsit de un scuterist pe prima bandă a unui bulevard circulat din București

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