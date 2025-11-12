O participantă la Miss Chile a surprins publicul cu o interpretare aparte la proba talentelor: „Un refugiu, o sursă de putere”

Antena Căutare
O tânără aspirantă la titlul de Miss Chile și-a surprins audiența. Iată ce interpretare i-a lăsat pe toți cu gura căscată.

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 17:15 | Actualizat Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 17:20
Galerie
Ignacia Fernández a zguduit scena la Miss World Chile 2025 | ProfiMedia

Ignacia Fernández, în vârstă de 27 de ani, a ajuns până în semifinala Miss World Chile 2025, care a avut loc weekendul trecut. Tânăra participantă a făcut furori cu alegerea pentru proba talentelor.

Miss Chile, pasiune inedită care a surprins jurații concursului de frumusețe

Ignacia Fernández și-a dezvăluit talentul neconvențional în semifinala Miss World Chile 2025. Tânăra a interpretat o melodie death metal. Pasiunea ei a surprins audiența.

„Metalul a fost o parte fundamentală a felului în care sunt ca persoană și a vieții mele: un refugiu, o sursă de putere și scop. Să pot exprima asta pe scenă @misschilemundo și @chilevision a fost o oportunitate pe care o prețuiesc profund”, a scris tânăra pe rețelele de socializare.

Aceasta a cântat acompaniată de chitaristul Carlos Palma Morán. Amândoi au purtat ținute negre, iar tânăra a accesorizat rochia cu o panglică pentru regiunea „Las Condes”.

Genul de muzică pe care l-a cântat pe scenă era în contrast cu imaginea sa, tipică pentru concursurile de frumusețe.

„A fost o experiență minunată să depășesc barierele din televiziunea de difuzare, să inspir, să fiu sinceră cu mine însămi și să arăt că nu ar trebui să ne temem de prejudecățile altora”, continua tânăra.

Ignacia Fernández a mulțumit și trupei ei, Decessus, pe care a co-fondat-o. În engleză, numele se traduce aproximativ prin „plecare” sau „moarte”.

„Mulțumesc tuturor celor care și-au arătat sprijinul și tuturor celor care mi s-au alăturat cu coarnele sus”, a încheiat ea.

Interpretarea sa a devenit rapid virală și a ajutat-o să câștige noi fani, oamenii arătându-și sprijinul în mediul online pentru ea.

„Asta mă face atât de fericită!!” a scris o persoană. „Mă inspiră să văd o fată metal în lumea concursurilor de frumusețe!”

„Sunt atât de mândru că cineva sparge în sfârșit stereotipurile preconcepute despre ce este feminin. Această Zeiță Metal mă reprezintă cu adevărat!” este de părere alt internaut.

O altă persoană și-a schimbat votul după momentul tinerei: „Am văzut deja într-un alt videoclip că toată America Latină vrea să câștigi, sunt columbian și ai votul meu!”

Ignacia Fernández, miss world chile 2025
Interpretarea sa pare să fi fost una de succes, publicul și juriul apreciind autenticitatea și talentul său, nu doar frumusețea. Astfel că, Ignacia Fernández a fost încununată Miss World Chile 2025.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY!
Abonează-te la newsletter!

