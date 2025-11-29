Antena Căutare
Scandalul continuă la Miss Universe. Ce concurentă a renunțat la coroană

Scandalul continuă la Miss Universe, de această dată cu o concurentă care a renunțat la competiția din 2025, deși a ajuns în top 5.

Publicat: Sambata, 29 Noiembrie 2025, 08:00
2 concurente la Miss Universe 2025 au renunțat la coroane | Profimedia Images

Olivia Yace a anunțat că se retrage din rolul Miss Universe Africa și Oceania, la doar câteva zile după ce a ajuns în top 5 la competiția Miss Universe 2025.

Yace a reprezentat Coasta de Fildeş la competiția internațională, ce a fost organizată în Bangkok, Thailanda, în acest an, scrie People.

Yace s-a situat pe locul 4 în competiție, dar la doar câteva zile, a publicat un mesaj pe Instagram în care a anunțat că renunță la coroana Miss Universe Africa și Oceania.

În mesaj, Yace a declarat și că această retragere înseamnă întreruperea legăturilor cu întregul comitet Miss Universe.

Olivia Yace a renunțat la coroana Miss Universe Africa și Oceania

„În calitate de reprezentantă a Coastei de Fildeș la competiția Miss Universe 2025 din Bangkok, văut că sunt capabilă să realizez lucruri mărețe în ciuda adversităților,” a scris Yace pe Instagram.

„Dar pentru a continua pe acest drum, trebuie să rămân fidelă valorilor mele: respect, demnitate, excelență și egalitatea de șanse. Cei mai puternici piloni care mă ghidează”, a scris Yace pe 24 noiembrie.

Yace a clarificat, de asemenea, că demisia ei include „orice asociere viitoare cu întregul Comitet Miss Universe”.

„Pe parcursul drumului meu ca ambasador și regină a frumuseții, am servit cu angajament, reziliență, disciplină și determinare,” a continuat Yace. „Totuși, pentru a-mi atinge pe deplin potențialul, trebuie să rămân ferm ancorată în valorile mele. Principii esențiale care pavează drumul spre excelență.”

Citește și: S-a aflat cine poartă coroana Miss Univers 2025. Alegerea a fost surprinzătoare, după scandalul iscat

„Încurajez fetele să își depășească limitele, să pășească cu încredere în încăperi în care cred că nu aparțin și să își îmbrățișeze cu mândrie identitatea,” a scris Yace.

Regina frumuseții susține că tocmai angajamentul față de acest obiectiv e motivul pentru care a decis să demisioneze.

„Îndepărtarea de acest rol diminuat de Miss Universe Africa și Oceania îmi va permite să mă dedic pe deplin apărării valorilor care îmi sunt dragi,” a spus regina frumuseții. „Fac apel la comunitățile de origine africană, caribiană, americană și afro-descendentă. Continuați să intrați în spații în care nu sunteți așteptați. Să deschidem calea pentru frații și surorile care ne vor urma. Să nu permitem niciodată nimănui să definească cine suntem sau să ne limiteze potențialul. Prezența noastră contează, iar vocile noastre trebuie auzite,” a continuat concurenta.

Yace a felicitat-o și pe câștigătoarea Miss Universe 2025, Fatima Bosch. I-a urat și „recuperare rapidă” lui Miss Universe Jamaica, Gabrielle Henry. Aceasta a căzut de pe scenă în timpul rundei preliminare a rochiilor de seară.

Și Brigitta Schaback a renunțat la titlul Miss Universe Estonia

Înainte de demisia lui Yace, Brigitta Schaback a renunțat la titlul de Miss Universe Estonia la câteva zile după ce a reprezentat țara la Miss Universe 2025.

În vârstă de 28 de ani, Schaback a anunțat vestea printr-un mesaj publicat pe Instagram pe 23 noiembrie.

Citește și: Cine este Cătălina Jacob, modelul de 28 de ani care a reprezentat România la Miss Universe 2025. Tânăra blondină vine din Bacău

„Valorile și etica mea de muncă nu se aliniază cu cele ale Directorului Național, Natalie Korneitsik,” a scris Schaback. „Angajamentul meu e față de emanciparea și egalitatea femeilor. Iar eu voi continua această muncă independent, fără nicio asociere viitoare cu Miss Universe Estonia.”

Ediția din 2025 a Miss Universe a dus la numeroase scandaluri. Coproprietarii Organizației Miss Universe se confruntă acum cu probleme legale. Instanțele din Thailanda și procurorii din Mexic au emis mandate de arestare legate de acuzații de fraudă și presupus trafic de droguri, arme și combustibil.

