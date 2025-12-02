Antena Căutare
Ce țară a câștigat Miss International 2025. Cum a arătat reprezentanta la proba costumelor de baie

A fost încoronată Miss International 2025. Iată cine a primit titlul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 02 Decembrie 2025, 14:56 | Actualizat Marti, 02 Decembrie 2025, 14:57
Cine poartă coroana Miss International 2025 | ProfiMedia

Pe 27 noiembrie, Huỳnh Thị Thanh Thủy a încoronat-o pe succesoarea sa, Miss International 2025. Ceremonia a avut loc la Tokyo.

Cine poartă coroana de Miss International 2025

Titlul Miss International 2025 a fost acordat Catalinei Duque din Columbia. Finala a avut loc la Tokyo, unde 80 de concurente din întreaga lume s-au întrecut pentru onorabilul titlu.

Catalina Duque și-a învins competitoarele datorită eleganței și personalității sale fermecătoare. Yollanda Chimharami din Zimbabwe a obținut locul II, iar Paola Guzmán Sanchez din Bolivia a fost pe locul al III-lea.

Catalina este originară din regiunea Antioquia din Columbia, a petrecut o parte din viața ei în Miami și vorbește mai multe limbi străine. Ea este a patra concurentă din Columbia care câștigă titlul de Miss International și plănuiește să promoveze proiecte în domeniul educației, emancipării femeilor și justiției sociale pe durata mandatului său.

Andrea Rubio, câștigătoarea din 2023, a prezentat evenimentul, fiind însoțită pe scenă de Momi Okada, Miss International Japan 2019, și Max Powers.

Ultimele 20 de participante au trecut prin probe precum cea a costumului de baie, dar și una în care s-au prezentat în rochii de seară. Ultimele zece participante au avut de susținut un discurs public în care au vorbit despre planulurile lor de dezvoltare sustenabilă.

În 2024, concurenta din Vietnam a câștigat vestita coroană, fiind prima concurentă din țara respectivă care a câștigat acest titlu.

