S-a aflat cine poartă coroana Miss Univers 2025. Alegerea a fost surprinzătoare, după scandalul iscat

Victoria Kjær Theilvig, Miss Univers 2024, și-a încoronat succesoarea. Iată ce concurentă a primit prestigioasa coroană.

Miss Univers 2025 a stat sub semnul controversei, după ce unul dintre reprezentanții concursului din Thailanda a jugnit-o pe una dintre participante, mai exact pe reprezentanta Mexicului.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În cursul zilei de ieri, 20 noiembrie 2025, a fost desemnată câștigătoarea concursului de anul acesta, fiind încoronată de Victoria Kjær Theilvig la Impact Challenger Hall în Bangkok.

Citește și: O participantă la Miss Chile a surprins publicul cu o interpretare aparte la proba talentelor: „Un refugiu, o sursă de putere”

Articolul continuă după reclamă

Cine este câștigătoarea Miss Univers 2025

Nu mică a fost mirarea publicului să afle că noua Miss Univers 2025 este chiar Miss Mexic, Fátima Bosch, conform unei surse. Tânăra care a ținut piept agresivității și injuriilor aduse de Nawat Itsaragrisil, pentru faptul că nu ar fi luat parte la o campanie de promovare a țării gazdă, este câștigătoarea prestigioasei coroane.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Participanetele la cea de-a 74-a ediție a concursului au fost din peste 130 de țări. Tema din acest an a fost „The Power of Love” („Puterea iubirii”). Alături de Miss Mexic, în finală, au fost Miss Thailanda și Miss Venezuela. Emoțiile au fost la cote maxime când pe scenă au rămas Miss Mexic și Miss Thailanda.

Citește și: Cine este Cătălina Jacob, modelul de 28 de ani care va reprezenta România la Miss Universe 2025. Tânăra blondină vine din Bacău

Ediția din acest an a fost sub semnul controverselor, de la incidentul nefericit în care a fost implicată Miss Mexic, până la declarațiile unei persoane din juriu, care a acuzat comitetul de selectare a celor 30 de finaliste că este „format din indivizi cu un potențial conflict de interese semnificativ datorită unor relații [personale] cu unele dintre concurentele de la Miss Universe, inclusiv persoana responsabilă cu numărarea voturilor și gestionarea rezultatelor, ceea ce constituie un conflict de interese suplimentar”.

Omar Harfouch, cel care a făcut declarațiile de mai sus, și-a dat demisia din respectivul comitet și a postat totul în online.

Citește și: Andreea Georgiana Ciucă reprezintă România la Miss Globe 2025. Cine este tânăra

Harfouch a susținut, de asemenea, că concursul a răspuns prin a se grăbi „să publice o listă cu nume asociate selecției pe pagina lor de Instagram”, deși el menționează că postarea nu specifica „rolurile jucate de aceste persoane”, probabil referindu-se la încărcarea recentă a Miss Univers care prezenta un carusel cu membrii comitetului de selecție, postată luni, 17 noiembrie.

„Organizația Miss Univers clarifică ferm că nu a fost creat un juriu improvizat, că niciun grup extern nu a fost autorizat să evalueze delegatele sau să selecteze finaliștii și că toate evaluările concursului continuă să urmeze protocoalele MUO stabilite, transparente și supravegheate”, a fost răspunsul organizației la acuzațiile fostului jurat.

Citește și: Maurice Munteanu, dezvăluirea despre trecutul de Miss. Cum a ajuns să câștige titlul inedit: „Puneai o perucă și...”

În aceeași zi, fostul fotbalist profesionist francez Claude Makélélé a anunțat că nu va fi jurat la concurs, invocând motive personale. O zi mai târziu, președinta comitetului de selecție Miss Univers, Prințesa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, s-a retras și ea din juriu.

Concursul de frumusețe a numit mai mulți noi jurați, inclusiv pe Natalie Glebova. Ulterior, s-a aflat că Glebova a antrenat-o personal pe una dintre competitoare, Jaime VandenBerg, care se află în Thailanda, reprezentând Canada.

Citește și: Premieră la Miss Universe. Cine va reprezenta pentru prima dată Palestina: „Port vocea unui popor care refuză să fie redus...”

Câștigătoarea de anul trecut, Victoria Kjær Theilvig, a devenit prima câștigătoare daneză din istoria concursului Miss Univers, obținând titlul în cadrul celei de-a 73-a ediții a concursului.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Theilvig, în vârstă de 21 de ani, și-a primit coroana de la Miss Univers 2023, Sheynnis Palacios din Nicaragua și a predat-o succesoarei sale, Miss Mexic, anul acesta.