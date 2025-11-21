Antena Căutare
Home News Social S-a aflat cine poartă coroana Miss Univers 2025. Alegerea a fost surprinzătoare, după scandalul iscat

S-a aflat cine poartă coroana Miss Univers 2025. Alegerea a fost surprinzătoare, după scandalul iscat

Victoria Kjær Theilvig, Miss Univers 2024, și-a încoronat succesoarea. Iată ce concurentă a primit prestigioasa coroană.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 21 Noiembrie 2025, 12:16 | Actualizat Vineri, 21 Noiembrie 2025, 12:16
Galerie
A fost încoronată Miss Univers 2025 | Instagram

Miss Univers 2025 a stat sub semnul controversei, după ce unul dintre reprezentanții concursului din Thailanda a jugnit-o pe una dintre participante, mai exact pe reprezentanta Mexicului.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În cursul zilei de ieri, 20 noiembrie 2025, a fost desemnată câștigătoarea concursului de anul acesta, fiind încoronată de Victoria Kjær Theilvig la Impact Challenger Hall în Bangkok.

Citește și: O participantă la Miss Chile a surprins publicul cu o interpretare aparte la proba talentelor: „Un refugiu, o sursă de putere”

Articolul continuă după reclamă

Cine este câștigătoarea Miss Univers 2025

Nu mică a fost mirarea publicului să afle că noua Miss Univers 2025 este chiar Miss Mexic, Fátima Bosch, conform unei surse. Tânăra care a ținut piept agresivității și injuriilor aduse de Nawat Itsaragrisil, pentru faptul că nu ar fi luat parte la o campanie de promovare a țării gazdă, este câștigătoarea prestigioasei coroane.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Participanetele la cea de-a 74-a ediție a concursului au fost din peste 130 de țări. Tema din acest an a fost „The Power of Love” („Puterea iubirii”). Alături de Miss Mexic, în finală, au fost Miss Thailanda și Miss Venezuela. Emoțiile au fost la cote maxime când pe scenă au rămas Miss Mexic și Miss Thailanda.

Citește și: Cine este Cătălina Jacob, modelul de 28 de ani care va reprezenta România la Miss Universe 2025. Tânăra blondină vine din Bacău

Ediția din acest an a fost sub semnul controverselor, de la incidentul nefericit în care a fost implicată Miss Mexic, până la declarațiile unei persoane din juriu, care a acuzat comitetul de selectare a celor 30 de finaliste că este „format din indivizi cu un potențial conflict de interese semnificativ datorită unor relații [personale] cu unele dintre concurentele de la Miss Universe, inclusiv persoana responsabilă cu numărarea voturilor și gestionarea rezultatelor, ceea ce constituie un conflict de interese suplimentar”.

Omar Harfouch, cel care a făcut declarațiile de mai sus, și-a dat demisia din respectivul comitet și a postat totul în online.

Citește și: Andreea Georgiana Ciucă reprezintă România la Miss Globe 2025. Cine este tânăra

Harfouch a susținut, de asemenea, că concursul a răspuns prin a se grăbi „să publice o listă cu nume asociate selecției pe pagina lor de Instagram”, deși el menționează că postarea nu specifica „rolurile jucate de aceste persoane”, probabil referindu-se la încărcarea recentă a Miss Univers care prezenta un carusel cu membrii comitetului de selecție, postată luni, 17 noiembrie.

„Organizația Miss Univers clarifică ferm că nu a fost creat un juriu improvizat, că niciun grup extern nu a fost autorizat să evalueze delegatele sau să selecteze finaliștii și că toate evaluările concursului continuă să urmeze protocoalele MUO stabilite, transparente și supravegheate”, a fost răspunsul organizației la acuzațiile fostului jurat.

Citește și: Maurice Munteanu, dezvăluirea despre trecutul de Miss. Cum a ajuns să câștige titlul inedit: „Puneai o perucă și...”

În aceeași zi, fostul fotbalist profesionist francez Claude Makélélé a anunțat că nu va fi jurat la concurs, invocând motive personale. O zi mai târziu, președinta comitetului de selecție Miss Univers, Prințesa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, s-a retras și ea din juriu.

Concursul de frumusețe a numit mai mulți noi jurați, inclusiv pe Natalie Glebova. Ulterior, s-a aflat că Glebova a antrenat-o personal pe una dintre competitoare, Jaime VandenBerg, care se află în Thailanda, reprezentând Canada.

Citește și: Premieră la Miss Universe. Cine va reprezenta pentru prima dată Palestina: „Port vocea unui popor care refuză să fie redus...”

Câștigătoarea de anul trecut, Victoria Kjær Theilvig, a devenit prima câștigătoare daneză din istoria concursului Miss Univers, obținând titlul în cadrul celei de-a 73-a ediții a concursului.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

colaj miss mexic și miss thailanda în finala miss univers 2025
+18
Mai multe fotografii

Theilvig, în vârstă de 21 de ani, și-a primit coroana de la Miss Univers 2023, Sheynnis Palacios din Nicaragua și a predat-o succesoarei sale, Miss Mexic, anul acesta.

Faimoasa lucrare „La Blouse Roumaine” de Henri Matisse, la București.De la ce distanță se poate privi:„Iconică pentru mo... Cum să transformi AI într-un avantaj profesional real...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc
Observatornews.ro De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Cazul șocant al femeii care a călătorit în Florida pentru că voia să fie omorâtă. Ce s-a aflat după ce a fost găsită îngropată Cazul șocant al femeii care a călătorit în Florida pentru că voia să fie omorâtă. Ce s-a aflat după ce a fost găsită îngropată

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Faimoasa lucrare „La Blouse Roumaine” de Henri Matisse, la București.De la ce distanță se poate privi:„Iconică pentru modernitate”
Faimoasa lucrare „La Blouse Roumaine” de Henri Matisse, la București.De la ce distanță se poate...
Consumul acestor superalimente îți poate adăuga ani vieții. Ce spun specialiștii
Consumul acestor superalimente îți poate adăuga ani vieții. Ce spun specialiștii Catine.ro
Au apărut brazii naturali în magazinele din țară. Cât costă și cum se aleg, de fapt
Au apărut brazii naturali în magazinele din țară. Cât costă și cum se aleg, de fapt
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ucrainenii îl vânează pe Vladimir Putin cu racheta roz Flamingo: „Facem 210 pe lună. Va fi un cadou pentru Kremlin”
Ucrainenii îl vânează pe Vladimir Putin cu racheta roz Flamingo: „Facem 210 pe lună. Va fi un cadou pentru... Libertatea.ro
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist: „Ar trebui să intre deja într-o strategie de criză”
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist:... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
A devenit din nou mamă, iar acum a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei nou-născut. Celebra artistă mai are trei copii
A devenit din nou mamă, iar acum a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei nou-născut. Celebra artistă mai... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pește cu cartofi natur, roșii coapte și salată de varză
Pește cu cartofi natur, roșii coapte și salată de varză HelloTaste.ro
„Vă rog, lăsați-mă să plec”. O tânără de 25 de ani cu o boală rară aflată în fază terminală a decis să moară „în propriile condiții”
„Vă rog, lăsați-mă să plec”. O tânără de 25 de ani cu o boală rară aflată în fază terminală a decis... Antena3.ro
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat useit
Horoscopul zilei de 22 noiembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 22 noiembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Adâncirea șenalului navigabil: 170 milioane euro, pentru săpat Dunărea
Adâncirea șenalului navigabil: 170 milioane euro, pentru săpat Dunărea Jurnalul
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și emoția devine ritual
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și... Kudika
„Dacă mama s-a recăsătorit, copiii noului soţ au dreptul la moştenire?”. Ce spun avocaţii
„Dacă mama s-a recăsătorit, copiii noului soţ au dreptul la moştenire?”. Ce spun avocaţii Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Frigărui de somon cu legume. Prospețime mediteraneeană pe o frigăruie
Frigărui de somon cu legume. Prospețime mediteraneeană pe o frigăruie HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață UseIT
Salată de fasole albă cu ton, ardei și țelină, plină de prospețime și culori
Salată de fasole albă cu ton, ardei și țelină, plină de prospețime și culori Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x