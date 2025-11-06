Moment de toată jena la Miss Univers. Ce le-a făcut pe concurente să părăsească sala

Concursul Miss Univers a stârnit controverse la nivel internațional. Iată ce s-a întâmplat în sală.

Pe 4 noiembrie mai multe participante la Miss Univers au părăsit sala în care se desfășura un eveniment din cadrul concursului în Thailanda. Totul a fost suprins într-un filmuleț postt pe pagina oficială de Facebook a concursului.

De ce au ieșit din sală concurente Miss Univers. Ce eveniment le-a determinat să facă acest gest

În acest an, Miss Univers are loc în Thailanda. Acolo s-au strâns reprezentantele mai multor țări pentru a participa la prestigiosul eveniment.

Nawat Itsaragrisil, directorul concursului, a avut o reacție controversată la adresa reprezentantei Mexicului. Tânăra a fost admonestată de bărbat că nu ar fi promovat țara gazdă, așa cum se aștepta acesta, conform unei surse.

Miss Mexic Fátima Bosch nu ar fi participat la o sesiune foto pe care participantele la Miss Univers ar fi trebuit să o promoveze în online. Deși aceasta a încercat să nege acuzațiile, Nawat Itsaragrisil a continuat să o denigreze. Tânăra s-a ridicat și a părăsit sala, urmată fiind de câteva alte participante.

Fátima Bosch este în prezent Miss Mexic. A primit coroana pe 13 septembrie 2025.

Cine este Nawat Itsaragrisil, cel care a făcut-o pe reprezentanta Mexicului să părăsească sala de evenimente

Nawat Itsaragrisil, înainte de a primi funcția de președinte al Miss Grand International Organization (MGI) și cea de vicepreședinte al Miss Universe, a avut o carieră în televiziune. Acesta s-a alăturat Miss Thailand World în 2007 ca director. După doar cinci ani a pus bazele competițiilor Miss Grand International și Miss Grand Thailand. În 2025 a devenit liderul Miss Universe Thailand și Miss Universe.

Nawat Itsaragrisil le-ar fi spus participantelor la Miss Univers: „Aveți grijă. Sunteți în Thailanda. Sunteți într-un joc.”

Acesta i-a reproșat reprezentantei Mexicului că nu postează imaginile respective din ordinele directorului de concurs din Mexic. Fátima Bosch a negat acest lucru și a încercat să explice lucrurile din punctul său de vedere, dar nu a fost lăsată de bărbat. Acesta a cerut o confirmare verbală că va posta imagini de promovare a țării. De asemenea, a numit-o „dummy” („prostuță”), moment în care tânăra a dorit să părăsească sala.

Mai multe participante s-au ridicat să o urmeze, însă Nawat Itsaragrisil le-a spus: „Dacă mai doriți să participați la concurs, stați jos!”

În ciuda amenințărilor, Fátima Bosch a rămas în picioare. Întrebată de ce nu se așază, aceasta a răspuns: „Pentru că și eu o voce. Nu mă respecți ca femeie.”

Directorul de concurs a chemat paza, iar mai multe participante au protestat. În timp ce era escortată afară din sală, Miss Mexic i-a spus lui Nawat Itsaragrisil: „Pentru că suntem femei, ar trebui să ne respecți. Sunt aici să-mi reprezint țara și nu este vina mea că ai o problemă cu organizația din care fac parte.”

„Directorul vostru nu are pic de respect. M-a făcut proastă. Nu cred că este corect ceea ce a făcut. Sunt aici. Fac totul așa cum trebuie. Nu mă leg de nimeni. Încerc să fiu un om bun. Cred că lumea întreagă trebuie să vadă asta pentru că suntem niște femei puternice și aceasta este o platformă unde ne putem folosi vocea”, a declarat Miss Mexic ulterior.

Cum a reacționat Miss Universe Organization după incident

Organizatorii concursului au declarat că angajamentul lor este acela de a „susține cele mai înalte standarde de respect, siguranță și integritate pentru toți participanții, personalul și părțile interesate”.

„O delegație de nivel înalt, condusă de Directorul Executiv, dl. Mario Búcaro, călătorește în Thailanda pentru a întări colaborarea cu țara gazdă, [Organizația Miss Grand International (MGI)], și cu autoritățile relevante. Această misiune are scopul de a coordona eforturile, de a asigura un mediu sigur și profesionist pentru toți delegații și de a reafirma angajamentul MUO față de transparență, respect și unitate”, a mai fost menționat în comunicatul de presă.

Nawat Itsaragrisil și-a cerut scuze ulterior pentru schimbul acid de replici.

„Dacă cineva s-a simțit rău, dacă cineva nu s-a simțit confortabil. Dacă cineva a fost afectat, îmi cer scuze față de toată lumea”, a declarat bărbatul.

Președintele Miss Universe, Raul Rocha Cantu, a postat și un videoclip în care a transmis „solidaritate și sprijin” pentru toate femeile:

„Nu voi permite ca valorile, precum respectul și demnitatea față de femei, să fie încălcate. Din păcate, Nawat a uitat adevărata semnificație a ceea ce înseamnă să fii o gazdă autentică”, a spus Rocha.

„Înseamnă să demonstreze tuturor delegaților din toate țările că el, în calitate de gazdă, are obligația de a le servi, a-i asista și a-i sprijini”, a continuat el. „Și de a asigura că au parte de o experiență de viață unică, plină de bunătate și curtoazie.”

De asemenea, a menționat „marea sa indignare” față de Itsaragrisil „pentru agresiunea publică comisă împotriva Fátimei Bosch, pe care a umilit-o, insulatat-o și căreia i-a arătat lipsă de respect, pe lângă abuzul grav de a fi chemat paza pentru a intimida o femeie neajutorată,” a spus Rocha. „Încercând să o facă să tacă și să o excludă.”