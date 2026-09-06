Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie în școlile de stat. Ce prevede noul proiect și cine ar putea primi amenzi

Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie în școlile de stat din România. Dacă proiectul va fi adoptat, elevii ar urma să poarte ținuta stabilită de unitatea de învățământ. Măsura este justificată de inițiatori prin nevoia de a reduce discriminarea și fenomenul de bullying din școli.

Propunerea legislativă L443/2026 modifică și completează Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și introduce noi reguli privind ținuta elevilor. Proiectul este încă în procedură parlamentară, astfel că uniforma nu este obligatorie la nivel național în acest moment. Dacă propunerea va fi adoptată, regulile s-ar putea schimba pentru elevii din învățământul de stat.

Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie în școlile de stat

Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie pentru elevii care frecventează școlile de stat din România. Un proiect de lege aflat în Parlament propune reguli clare pentru ținuta elevilor, dar și măsuri pentru familiile care nu își permit să cumpere uniforma. Școlile care nu ar respecta noile prevederi ar putea fi amendate cu până la 10.000 de lei.

Proiectul nu este încă lege, ceea ce înseamnă că elevii nu sunt deocamdată obligați să poarte uniformă. Propunerea se află în procedură parlamentară și este, în prezent, „în lucru, la comisiile permanente ale Senatului”.

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Ce prevede noul proiect

Inițiativa legislativă introduce obligația elevilor de a purta uniformă școlară și stabilește reguli privind modelele, standardele tehnice și componentele acesteia. Proiectul ia în calcul și situația familiilor care nu își permit să cumpere uniforma, ceea ce înseamnă că sunt prevăzute mecanisme pentru acordarea gratuită a uniformelor sau subvenționarea cumpărării acestora, mai ales în cazul elevilor care provin din familii vulnerabile.

De ce vor inițiatorii uniformă în școli

Unul dintre principalele argumente este legat de diferențele dintre elevi. Inițiatorii proiectului consideră că uniforma ar putea reduce aceste diferențe vizibile și, implicit, discriminarea asociată situației materiale. Un alt argument este sentimentul de apartenență. Uniforma ar putea contribui la crearea unei identități comune.

Inițiatorii fac referire și la problema bullyingului, însă acest argument este contestat de Consiliul Economic și Social care a emis aviz negativ pe 7 iulie 2026. CES contestă, printre altele, ideea că uniforma ar reprezenta, prin ea însăși, o soluție pentru bullying. Proiectul are însă și susținere la nivelul comisiilor parlamentare.

Pe 2 septembrie 2026, Comisia pentru administrație publică a transmis un aviz favorabil.

Amenzi de până la 10.000 de lei pentru școli

Potrivit formei prezentate a proiectului, școlile care nu ar respecta obligațiile privind uniforma ar putea primi amenzi între 5.000 și 10.000 de lei.

Amenda nu este prevăzută pentru părinții care nu cumpără uniforma copilului. Sancțiunea vizează școlile sau unitățile de învățământ care nu ar respecta obligațiile stabilite prin lege.

Uniforma școlară nu este obligatorie de luni, 7 septembrie

Începutul noului an școlar nu vine cu o regulă nouă privind uniforma. Chiar dacă proiectul a avansat în Parlament, acesta nu a fost încă adoptat. Prin urmare, elevii nu trebuie să vină la școală în uniformă începând de luni, 7 septembrie 2026.

Senatul este prima Cameră sesizată, iar termenul de adoptare tacită indicat pentru proiect este 2 octombrie 2026. Până atunci, propunerea rămâne în procedură parlamentară. Proiectul este încă în Parlament și poate suferi modificări pe parcursul procedurii legislative.

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