Vedetele și milionarii plătesc până la 20.000 de dolari pentru tratamente cu ibogaină în Mexic. Ce promite experiența și ce riscuri grave ascunde.

Vedetele plătesc până la 20.000 de dolari pentru o experiență controversată în Mexic. Ce riscuri ascunde tratamentul cu ibogaină | Instagram/Profimedia

Vedete, milionari și oameni de afaceri sunt dispuși să plătească până la 20.000 de dolari pentru o experiență controversată în Mexic. Tot mai multe persoane apelează la tratamente cu ibogaină, o substanță psihedelică despre care se spune că ar putea ajuta la depășirea traumelor și a epuizării psihice. Specialiștii avertizează însă că procedura implică riscuri grave pentru sănătate, inclusiv complicații cardiace care pot fi fatale.

Vedetele și milionarii plătesc până la 20.000 de dolari pentru o experiență controversată în Mexic

Directorii generali, vedetele și milionarii plătesc până la 20.000 de dolari pentru o experiență extremă în Mexic. Ce este ibogaina, substanța psihedelică numită „Muntele Everest” al substanțelor psihedelice.

Tot mai mulți oameni cu cariere de succes, vedete, antreprenori și milionari sunt dispuși să plătească sume impresionante pentru a experimenta efectele iboginei, o substanță psihedelică extrasă dintr-o plantă originară din Africa.

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În Mexic, unele clinici oferă programe care ajung să coste până la 20.000 de dolari, iar cei care le urmează speră să își înțeleagă mai bine comportamentele, să depășească anumite traume sau să își schimbe perspectiva asupra propriei vieți.

Mike Stratton, în vârstă de 34 de ani, a trecut printr-o experiență pe care a descris-o drept una extrem de dificilă. Bărbatul a povestit că, în timpul primei sale întâlniri cu ibogaina, a avut senzația că este prins într-o călătorie infernală, incapabil să se miște, în timp ce imaginile și viziunile îi aduceau în prim-plan amintiri, resentimente și obiceiuri distructive care îi afectau viața.

„Îmi amintesc că am fost blocat în bucla aceea timp de ceea ce păreau a fi luni sau ani”, a povestit acesta pentru presă.

Ibogaina este un compus psihoactiv obținut din rădăcina arbustului Tabernanthe iboga, originar din Africa Centrală și de Vest, realtează CNN. Substanța este cunoscută pentru efectele sale intense asupra percepției și conștiinței, iar experiența poate fi dificilă atât din punct de vedere fizic, cât și psihologic. Din cauza intensității efectelor sale, a fost supranumită uneori „Muntele Everest” al substanțelor psihedelice.

De ce aleg tot mai mulți oameni bogați tratamentele cu ibogaină în Mexic

De-a lungul timpului, ibogaina a stârnit controverse în special datorită potențialului său de a ajuta persoanele care se confruntă cu dependențe de substanțe. Mai recent, cercetătorii au început să analizeze dacă aceasta ar putea avea efecte și asupra simptomelor asociate tulburării de stres posttraumatic.

Printre persoanele care au vorbit public despre experiența lor cu această substanță se numără și Presley Gerber, fiul modelului Cindy Crawford. Acesta a povestit înainte să se stingă din viață despre tratamentul urmat la clinica Beōnd Ibogaine din Cancún, Mexic, și despre modul în care experiența l-ar fi ajutat să se confrunte cu problemele pe care încerca să le evite.

Gerber a descris procesul ca pe o confruntare cu propriile dificultăți, afirmând că a început să își regăsească drumul către sine. Experiența sa a contribuit la aducerea în atenția publicului a unor clinici care promovează ibogaina ca parte a unor programe de transformare personală.

În prezent, interesul nu mai vine doar din partea celor care caută sprijin pentru dependențe sau traume. Un număr tot mai mare de persoane care au deja o situație financiară bună și o carieră de succes apelează la astfel de programe în speranța că își vor găsi un nou scop sau că își vor îmbunătăți starea de bine.

„Începem să vedem lideri, în timp ce înainte oamenii veneau la noi pentru că era vorba de viață și de moarte”, a declarat Talia Eisenberg. „Segmentul cu cea mai rapidă creștere este cel al sănătății și optimizării.”

Printre cei care aleg astfel de experiențe se numără profesioniști epuizați, antreprenori, persoane care au ajuns la o etapă nouă a vieții după ce copiii au plecat de acasă, dar și pensionari care își caută o nouă direcție. Unele clinici își promovează programele folosind concepte precum „creștere spirituală”, „claritate existențială” și „performanță maximă”.

Mexicul a devenit o destinație pentru americanii interesați de aceste tratamente și pentru că ibogaina este o substanță controlată în SUA, fiind inclusă în Lista I, categorie în care se regăsesc substanțele care nu sunt aprobate pentru uz medical la nivel federal. În Mexic, cadrul legal este diferit, iar unele clinici oferă programe specializate pentru clienți din străinătate.

Cât costă un tratament cu ibogaină și cum sunt pregătiți clienții

Un sejur la clinica Beōnd Ibogaine poate costa între 12.500 și 20.000 de dolari. Printre clienții cunoscuți care au apelat la astfel de experiențe se numără Jordan Belfort, cunoscut drept „Lupul de pe Wall Street”, și Mark Hyman, potrivit presei.

Programele durează, de regulă, aproximativ zece zile și presupun mai mult decât administrarea substanței. Înainte de sosire, clinica verifică istoricul medical al persoanelor interesate, medicamentele pe care le folosesc și eventualul consum de alte substanțe. De asemenea, pot fi efectuate investigații cardiace, pentru a evalua riscurile asociate tratamentului.

Aceste verificări sunt esențiale deoarece ibogaina poate afecta activitatea electrică a inimii și poate provoca tulburări grave de ritm cardiac. În anumite situații, complicațiile pot pune viața în pericol. Din acest motiv, experiența nu trebuie confundată cu un simplu retreat de relaxare sau cu o procedură lipsită de riscuri.

Înainte de începerea programului, clienții discută cu antrenori sau specialiști despre obiectivele pe care vor să le atingă și despre așteptările legate de experiență. La clinică sunt organizate și activități precum sesiuni de grup, yoga, exerciții de respirație, masaj și meditație.

Ce spun cercetătorii despre efectele ibogainei asupra creierului

Interesul pentru ibogaină nu se limitează la experiențele povestite de cei care au apelat la astfel de clinici. Oamenii de știință investighează dacă substanța ar putea influența neuroplasticitatea, adică abilitatea creierului de a-și modifica structura și conexiunile neuronale ca răspuns la experiențe.

Un studiu publicat în 2026, realizat pe șoareci, a analizat efectele ibogainei asupra unor mecanisme asociate plasticității cerebrale. Cercetările au indicat modificări care ar putea merita investigate în continuare, însă rezultatele obținute pe animale nu demonstrează automat că aceleași efecte apar și la oameni.

De asemenea, un studiu de imagistică cerebrală realizat pe veterani militari a identificat modificări ale activității și conectivității cerebrale după administrarea substanței. Rezultatele sunt de interes pentru cercetători, dar dovezile privind eficiența și siguranța ibogainei la oameni sunt încă limitate.

În ciuda interesului tot mai mare și a sumelor importante pe care oamenii sunt dispuși să le plătească, specialiștii continuă să atragă atenția asupra riscurilor. Efectele ibogainei nu sunt pe deplin înțelese, iar potențialele beneficii nu elimină pericolele medicale asociate administrării sale. Cercetările sunt încă în desfășurare, iar substanța nu este un tratament aprobat în SUA pentru dependențe, traumă sau optimizarea performanței.

Pentru unii dintre cei care o încearcă, ibogaina reprezintă speranța unei schimbări profunde. Pentru comunitatea științifică, însă, rămâne o substanță cu potențial de cercetare, dar și cu riscuri serioase, care necesită investigații suplimentare.