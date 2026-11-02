Antena Căutare
Home News Economic (P) Cum alegi un credit online fără să te uiți doar la suma disponibilă

(P) Cum alegi un credit online fără să te uiți doar la suma disponibilă

Când cauți un credit online, suma maximă disponibilă poate atrage imediat atenția, dar nu este suficientă pentru a evalua corect o ofertă.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 02 Noiembrie 2026, 10:10 | Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2026, 10:10
Descoperă sfaturi utile pentru cei care vor un credit online | pexels.com
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Două produse pot permite accesarea unor valori apropiate și, totuși, să aibă perioade de rambursare, dobânzi, comisioane și costuri totale diferite. De aceea, înainte să trimiți cererea, este util să privești finanțarea în ansamblu și să raportezi suma dorită la bugetul pe care îl ai la dispoziție pentru rambursare.

Pornește de la suma de care ai nevoie efectiv

Primul pas în alegerea unui credit online este să stabilești cât ai nevoie în mod realist. Limita maximă a produsului este doar un reper și nu înseamnă că trebuie solicitată întreaga valoare disponibilă.

În cazul unui credit de nevoi personale, de exemplu, suma poate fi cuprinsă între 1.500 și 25.000 de lei, iar perioada de rambursare între 6 și 27 de luni. Dobânda poate varia între 57% și 89% pe an.

Articolul continuă după reclamă

Valoarea finală și condițiile concrete sunt stabilite în urma analizei solicitării, iar suma acordată poate fi diferită de cea solicitată.

Perioada de rambursare poate schimba imaginea

Atunci când analizezi un credit online, perioada este la fel de importantă ca suma. Aceeași valoare distribuită pe mai multe sau mai puține luni poate însemna o obligație lunară diferită și un cost total diferit.

De aceea, rata lunară trebuie raportată la venitul disponibil și la celelalte cheltuieli recurente. O valoare care pare accesibilă într-o anumită lună trebuie să poată fi susținută pe toată durata contractului.

Uită-te la DAE și la valoarea totală de plată

Un credit online nu ar trebui comparat doar după dobânda nominală sau după rata lunară. DAE, comisioanele și valoarea totală de plată completează imaginea costurilor.

Pentru un credit de nevoi personale de 12.500 de lei, rambursat în 8 luni, exemplul reprezentativ indică o rată anuală fixă a dobânzii de 57%, DAE de 151,25% și o rată lunară estimativă de 2.004,52 lei. Aceasta include dobânda contractuală și un comision de administrare de 90 de lei.

Comisionul de analiză a dosarului este de 999 de lei, achitat o singură dată la acordarea creditului, iar valoarea totală de plată este de 17.035,20 lei.

Pentru fiecare rată achitată la scadență se aplică un discount de 100% la comisionul de administrare aferent acelei rate, conform condițiilor produsului.

Verifică eligibilitatea înainte să aplici

Înainte de a solicita un credit online, merită verificate și condițiile generale de eligibilitate. Printre acestea se numără vârsta între 18 și 77 de ani împliniți la finalul perioadei de creditare, un venit minim net de 1.000 de lei, venituri raportate la ANAF și achitarea eventualelor restanțe raportate la Biroul de Credit.

Îndeplinirea acestor criterii nu garantează aprobarea. Fiecare cerere este analizată individual.

Informații despre produsele disponibile și condițiile actuale pot fi consultate la https://www.simplucredit.ro/.

Suma este doar punctul de plecare

Alegerea unui credit online ar trebui să pornească de la suma necesară, dar să continue cu analiza perioadei, ratei lunare, DAE, comisioanelor și valorii totale de plată.

O ofertă nu devine potrivită doar pentru că pune la dispoziție suma dorită. Important este ca obligațiile asumate să fie înțelese înainte de semnare și să poată fi susținute realist pe întreaga perioadă de rambursare.

imagine cu o femeie ce indica spre un card de credit

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Celebrul miliardar mizează pe Ion Ţiriac că va îndeplini visul uriaş al românilor: „E omul potrivit să facă asta” Celebrul miliardar mizează pe Ion Ţiriac că va îndeplini visul uriaş al românilor: &#8222;E omul potrivit să facă asta&#8221;
Observatornews.ro Locul din România care a cucerit o jurnalistă americană, dincolo de clişeele turistice. Ce a descoperit Locul din România care a cucerit o jurnalistă americană, dincolo de clişeele turistice. Ce a descoperit
Antena 3 O familie de români conduce de generații o cofetărie în New York: "Bunicul și tata au deschis în 1982. Ținem rețetele super autentice" O familie de români conduce de generații o cofetărie în New York: "Bunicul și tata au deschis în 1982. Ținem rețetele super autentice"
SpyNews Gabriella Barbu de la Insula Iubirii s-a sărutat pe buze cu un bărbat! I-a povestit și Prințului Marco despre el, chiar în emisiune Gabriella Barbu de la Insula Iubirii s-a sărutat pe buze cu un bărbat! I-a povestit și Prințului Marco despre el, chiar în emisiune
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
Citește și
(P) Vrei să îți extinzi afacerea? Argumentele Neamțului pentru antreprenori și investitori
(P) Vrei să îți extinzi afacerea? Argumentele Neamțului pentru antreprenori și investitori
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Alertă la marile bănci! Agenți AI au fost descoperiți în conturile clienților. Ce au început să facă fără instrucțiuni
Alertă la marile bănci! Agenți AI au fost descoperiți în conturile clienților. Ce au început să facă fără...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x