(P) Cum alegi un credit online fără să te uiți doar la suma disponibilă

Când cauți un credit online, suma maximă disponibilă poate atrage imediat atenția, dar nu este suficientă pentru a evalua corect o ofertă.

Două produse pot permite accesarea unor valori apropiate și, totuși, să aibă perioade de rambursare, dobânzi, comisioane și costuri totale diferite. De aceea, înainte să trimiți cererea, este util să privești finanțarea în ansamblu și să raportezi suma dorită la bugetul pe care îl ai la dispoziție pentru rambursare.

Pornește de la suma de care ai nevoie efectiv

Primul pas în alegerea unui credit online este să stabilești cât ai nevoie în mod realist. Limita maximă a produsului este doar un reper și nu înseamnă că trebuie solicitată întreaga valoare disponibilă.

În cazul unui credit de nevoi personale, de exemplu, suma poate fi cuprinsă între 1.500 și 25.000 de lei, iar perioada de rambursare între 6 și 27 de luni. Dobânda poate varia între 57% și 89% pe an.

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Valoarea finală și condițiile concrete sunt stabilite în urma analizei solicitării, iar suma acordată poate fi diferită de cea solicitată.

Perioada de rambursare poate schimba imaginea

Atunci când analizezi un credit online, perioada este la fel de importantă ca suma. Aceeași valoare distribuită pe mai multe sau mai puține luni poate însemna o obligație lunară diferită și un cost total diferit.

De aceea, rata lunară trebuie raportată la venitul disponibil și la celelalte cheltuieli recurente. O valoare care pare accesibilă într-o anumită lună trebuie să poată fi susținută pe toată durata contractului.

Uită-te la DAE și la valoarea totală de plată

Un credit online nu ar trebui comparat doar după dobânda nominală sau după rata lunară. DAE, comisioanele și valoarea totală de plată completează imaginea costurilor.

Pentru un credit de nevoi personale de 12.500 de lei, rambursat în 8 luni, exemplul reprezentativ indică o rată anuală fixă a dobânzii de 57%, DAE de 151,25% și o rată lunară estimativă de 2.004,52 lei. Aceasta include dobânda contractuală și un comision de administrare de 90 de lei.

Comisionul de analiză a dosarului este de 999 de lei, achitat o singură dată la acordarea creditului, iar valoarea totală de plată este de 17.035,20 lei.

Pentru fiecare rată achitată la scadență se aplică un discount de 100% la comisionul de administrare aferent acelei rate, conform condițiilor produsului.

Verifică eligibilitatea înainte să aplici

Înainte de a solicita un credit online, merită verificate și condițiile generale de eligibilitate. Printre acestea se numără vârsta între 18 și 77 de ani împliniți la finalul perioadei de creditare, un venit minim net de 1.000 de lei, venituri raportate la ANAF și achitarea eventualelor restanțe raportate la Biroul de Credit.

Îndeplinirea acestor criterii nu garantează aprobarea. Fiecare cerere este analizată individual.

Informații despre produsele disponibile și condițiile actuale pot fi consultate la https://www.simplucredit.ro/.

Suma este doar punctul de plecare

Alegerea unui credit online ar trebui să pornească de la suma necesară, dar să continue cu analiza perioadei, ratei lunare, DAE, comisioanelor și valorii totale de plată.

O ofertă nu devine potrivită doar pentru că pune la dispoziție suma dorită. Important este ca obligațiile asumate să fie înțelese înainte de semnare și să poată fi susținute realist pe întreaga perioadă de rambursare.