De ce China și Polonia cumpără masiv aur, iar România nu? Explicația economistului Radu Georgescu

China și Polonia își măresc rezervele de aur, dar ce se întâmplă cu România? Care este motivul pentru care unele state să investească tot mai mult în aur? Explicația oferită de economistul Radu Georgescu.

De ce China și Polonia cumpără masiv aur, iar România nu? | facebook/Radu Georgescu / Profimediaimages.ro

De ce China și Polonia aleg să investească în metalul prețios și ce riscuri încearcă să evite? Economistul Radu Georgescu a vorbit despre motivele din spatele deciziilor de a cumpăra masiv aur și ce înseamnă ele pentru economia României.

De ce China și Polonia cumpără masiv aur, iar România nu?

Potrivit economistului Radu Georgescu, China și Polonia își măresc rezervele de aur în timp ce România nu a mai cumpărat aur de mulți ani. Acesta atrage atenția asupra diferențelor de strategie dintre băncile centrale și explică de ce consideră că aurul poate reprezenta o formă de protecție financiară pe termen lung.

Radu Georgescu susține că achizițiile de aur ale Chinei și Poloniei transmit un semnal important despre modul în care unele state își pregătesc rezervele pentru perioade economice dificile.

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„De 2 ani, Banca Centrală a Chinei cumpără lunar zeci de tone de aur.

Banca Centrală a Poloniei a cumpărat în 2026 o cantitate de aur cât are România în rezervă, adică ce a strâns în 200 de ani.

Woow!”, și-a început mesajul economistul.

Economistul ridică o întrebare legată de strategia Chinei și a Poloniei: de ce cumpără aceste state aur, dacă băncile lor centrale pot emite monedă?

„De ce cumpără aceste două bănci centrale aur, deși ele pot tipări un număr infinit de bani (hârtii FIAT)?

Tocmai acesta este motivul.

Cele două bănci centrale înțeleg ce se va întâmpla cu sistemul financiar actual.

Iar singura protecție este aurul”, explică Radu Georgescu.

Economistul vorbește despre rolul aurului în economie. În practică, băncile centrale folosesc mai multe instrumente pentru administrarea rezervelor, iar aurul este unul dintre acestea. Deținerea lui poate contribui la diversificarea activelor, dar nu elimină toate riscurile financiare.

De asemenea, economistul argumentează că ar fi vorba despre posibilitatea unei perioade de inflație ridicată la nivel mondial.

Totuși, prețul aurului poate fluctua semnificativ. Prin urmare, acesta nu oferă garanția unui câștig și nici nu protejează în orice situație împotriva pierderilor.

Deficitul bugetar al SUA și presiunea asupra economiei mondiale

Radu Georgescu atrage atenția și asupra situației financiare a Statelor Unite. În opinia sa, deficitul bugetar american și nevoia continuă de finanțare pot contribui la presiunile inflaționiste.

„Peste planeta Pământ va trece o perioadă inflaționistă.

America trebuie să tipărească anual cel puțin 2 trilioane de dolari pentru a acoperi deficitul bugetar. Acest lucru va genera inflație.”, a mai transmis economistul.

În analiza sa, Radu Georgescu vorbește și despre costul finanțării datoriei americane.

„Bonus. Pentru a găsi cumpărători pentru titlurile de stat, America este nevoită să crească dobânzile.”, a spus Radu Georgescu.

Economistul mai aduce în discuție un factor care ar putea intensifica această competiție pentru capital: dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale: „Extra bonus. Companiile din AI au și ele nevoie de cantități uriașe de bani și intră în bătălia pentru bani.”

România nu a mai cumpărat aur de cel puțin 20 de ani, susține economistul

După analiza situației din China, Polonia și Statele Unite, Radu Georgescu își îndreaptă atenția spre România. El critică strategia țării noastre în privința rezervelor de aur și consideră că autoritățile ar trebui să acorde mai multă atenție acestui activ.

„Și acum, România.

Ca de obicei, România este pe nicăieri.

România nu a mai cumpărat un gram de aur de cel puțin 20 de ani.

De fapt, a vândut din rezerva de aur.

Super strategie economica”, a scris economistul.

De ce cumpără economistul Radu Georgescu aur în fiecare lună

La finalul mesajului său, economistul vorbește despre o întrebare pe care spune că o primește frecvent: cum se pot proteja oamenii din punct de vedere financiar într-o perioadă marcată de incertitudine? Răspunsul său este legat de propria strategie de economisire.

„Mulți oameni mă întreabă cum să se protejeze din punct de vedere financiar.

La fiecare articol apare această întrebare.

Eu cumpăr în fiecare lună aur.

Cred că este cea mai bună protecție financiară pentru familia mea.”, a punctat Radu Georgescu.

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